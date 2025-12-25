Khởi tố thanh niên chống người thi hành công vụ ở Bắc Ninh

Ngày 25/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngày 22/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Cao Quý (SN 2000, hộ khẩu thường trú thôn Tú Hội 2, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, vào buổi tối ngày 19/12/2025, tại tổ dân phố Trần Phú, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trong quá trình Tổ công tác Phòng CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với một trường hợp điều khiển phương tiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Cao Quý (SN 2000, trú TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại phường Từ Sơn.

Trong lúc lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, Nguyễn Cao Quý (ngồi sau xe) đã cản trở hoạt động kiểm tra, to tiếng lăng mạ và dùng tay đấm vào cán bộ CSGT đang thi hành công vụ. Hành vi mang tính manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của lực lượng chức năng.

Tại trụ sở Công an phường Từ Sơn, Tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện là 0,043 mg/l khí thở (đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định); còn Nguyễn Cao Quý độ cồn là 0,080 mg/l khí thở.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hành vi của Nguyễn Cao Quý đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, bảo đảm kỷ cương pháp luật và an toàn cho lực lượng thi hành công vụ.