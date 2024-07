Khởi tố thầy giáo dạy lái xe chặn ôtô, xịt hơi cay vào tài xế

Ngày 8-7, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng Hà Tuấn Chuyên, Vũ Bá Giang, Vũ Đình Tùng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.



Ba đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà nhận được nguồn tin ngày 8-5, xảy ra vụ việc xe ôtô gắn biển "xe tập lái" chặn dừng xe ôtô khác trên đường ĐT468 (đường Thái Hà) thuộc địa phận huyện Hưng Hà, sau đó xảy ra việc lái xe thách thức chửi bới, dùng bình xịt xịt vào tài xế chiếc bị chặn.

Sự việc xảy ra đã được người dân quay clip đăng lên mạng xã hội Facebook.

Quá trình kiểm tra, xác minh, Công an huyện Hưng Hà xác định ngày 28-5, do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Hà Tuấn Chuyên (SN 1978, thường trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), giáo viên dạy lái xe thuộc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (cơ sở thuộc địa bàn TP Hải Phòng), đã chỉ đạo Vũ Bá Giang (SN 1986, thường trú tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng điều khiển xe ôtô BKS 17A - 431.93 và chỉ đạo Vũ Đình Tùng (SN 1974, thường trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) hướng dẫn học viên điều khiển xe ôtô BKS 17A - 412.82 chèn ép xe ôtô BKS 90A-172.83 do anh Ngô Quốc Đ. điều khiển trên đoạn đường từ xã Thống Nhất đến thôn Đồng Phú, xã Đông Đô, đều thuộc huyện Hưng Hà.

Người đàn ông được cho là thầy giáo dạy lái xe cùng học viên có hành động xịt hơi cay vào tài xế khác. (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội)

Sau đó, Chuyên chỉ đạo Giang và Tùng đưa cho mình một bình xịt để trực tiếp xịt khí và dùng tay tát vào mặt anh Đ., đồng thời đe dọa tháo hơi xe ôtô của anh Đ.. Sự việc xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.



Xét hành vi của Chuyên, Giang, Tùng đủ yếu tố cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Tại cơ quan quan điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.