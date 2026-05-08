Tạm giữ cha dượng bạo hành con riêng của vợ ở TP.HCM

Tạm giữ người bạo hành cháu bé 14 tuổi ở TP.HCM

Liên quan vụ bạo hành cháu bé 14 tuổi là con riêng của vợ ở TP.HCM, theo CAO, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (SN 1992, hiện ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác".

Công an cho biết, xác minh ban đầu, bà L.T.K.L (50 tuổi, ngụ phường Tân Bình) sống cùng Quốc tại căn nhà trong hẻm đường Trần Thị Dương (khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An) nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trong thời gian chung sống, Quốc thường xuyên say xỉn rồi đánh đập bà L và cháu T.G.T (14 tuổi).

Video: Người đàn ông hành hạ cháu bé 14 tuổi con riêng của vợ. (Nguồn: TPO)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An và Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác minh, xác định sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4/5/2026 tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, tổ 23, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Theo điều tra, thời điểm trên, Bùi Trung Quốc đi về nhà thì thấy cháu T đang ngủ ở phòng khách nên chửi mắng vì cho rằng cháu không về nhà sau buổi thi buổi trưa. Mặc cháu T đã giải thích sau khi thi xong có qua nhà bạn chơi, Quốc tiếp tục lớn tiếng rồi lao đến đè cháu xuống nền nhà, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu.

Sau khi bị đánh, cháu T bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại. Nhận được điện thoại từ con trai, bà L mới biết sự việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Quốc thừa nhận hành vi đánh cháu bé như nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội.

Công an phường Dĩ An đang phối hợp các đơn vị liên quan thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đối tượng Bùi Trung Quốc bị tạm giữ để điều tra.

Thế nào là bạo hành trẻ em?

Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Trẻ em 2016, bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.

Trong đó:

- Bạo lực thể chất là hành vi sử dụng sức mạnh thể chất với mục đích gây thương vong, tổn hại đến sức khỏe của người khác. Như: Đánh, trói hoặc có hành động khác gây tổn thương cơ thể.

- Bạo lực tinh thần còn được gọi là bạo lực tình cảm, bạo lực tâm lý. Hành vi bạo lực tinh thần bao gồm: Chửi mắng, hạ nhục với những lời lẽ thô thiển, nặng nề; Gây áp lực thường xuyên về tâm lý…

Bạo hành trẻ em bị xử lý thế nào?

Theo quy định của pháp luật, mức xử phạt hành chính đối với hành vi bạo lực trẻ em tùy từng mức độ được thực hiện theo Nghị định 130/2021/NĐ-CP.

Từ ngày 16/5/2026, mức xử phạt hành chính đối với hành vi bạo lực trẻ em được thực hiện theo Nghị định 98/2026/NĐ-CP.

Bạo hành trẻ em có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi bạo hành trẻ em có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Cụ thể:

* Đối với tội hành hạ người khác:

- Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

+ Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên.

* Đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ của người khác được quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% đối với người dưới 16 tuổi thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

* Đối với tội vô ý làm chết người được quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):

- Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

- Phạm tội làm chết 02 người trở lên thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

* Đối với tội giết người được quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):

Người nào giết người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong các tội danh nêu trên, khi có tình tiết phạm tội đối với người dưới 16 tuổi thì người thực hiện hành vi phạm tội có thể chịu hình phạt cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo các quy định nêu trên, người có hành vi bạo hành trẻ em có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào tính chất, mức độ của hành vi.