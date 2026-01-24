Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới

Thứ bảy, 17:07 24/01/2026 | Xã hội

Là cái tên gắn với các sự kiện pháo hoa đẳng cấp, Sun Group khiến khán giả Thủ đô và cả nước kinh ngạc khi chiêu đãi màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn tại đại nhạc hội chào mừng thành công Đại hội Đảng, tối 23/1 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 1.

Cái rét cắt da cắt thịt của Thủ đô những ngày cuối năm không ngăn được bước chân của hàng vạn khán giả, khách mời và nghệ sĩ, diễn viên đến tham dự đêm nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Chương trình do Sun Group tài trợ được ví von là "concert pháo hoa quốc gia" với quy mô chưa từng có, quy tụ công nghệ, kỹ thuật pháo hoa đỉnh cao, mở ra một chuẩn mực mới cho các sự kiện văn hóa quy mô lớn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 2.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, trong đó có những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương, Đông Hùng, Erik, Đức Phúc, Trang Pháp, Dương Hoàng Yến, Hoàng Thùy Linh…

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 3.

Trong đó, màn trống hội là một trong những tiết mục được dàn dựng công phu nhất, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Với hơn 2.500 diễn viên và hơn 1.000 trống hội các loại, tiết mục đã tạo nên không gian nghệ thuật hùng tráng, vang vọng khí thế non sông. Những hồi trống rền vang, lúc khoan thai, lúc dồn dập, khắc họa sinh động tinh thần quật cường, ý chí kiên trung và truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 4.

"Tôi đã tham dự nhiều chương trình âm nhạc lớn tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình nhưng lần này vẫn phải choáng ngợp trước quy mô sự kiện. Nhiều khoảnh khắc xúc động mô tả thành tựu phát triển của đất nước khiến tôi rơi nước mắt", chị Nguyễn Minh Tâm (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ sau khi chứng kiến các tiết mục nghệ thuật hoành tráng trên sân khấu nghệ thuật khổng lồ được dàn dựng từ hơn 3.000 m² màn hình LED di động, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng laser, 3D mapping hiện đại, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc trong lòng người xem.

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 5.

SVĐ Mỹ Đình thoáng chốc đã trở thành "thánh đường nghệ thuật khổng lồ" – nơi các nghệ sĩ thăng hoa, dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau theo từng chương: từ xúc động, lắng đọng với "Tráng ca dưới cờ Đảng", tràn ngập tự hào "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" và lạc quan bước vào kỷ nguyên vươn mình "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng".

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 6.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là các màn trình diễn pháo hoa xuyên suốt đại nhạc hội do Sun Group tài trợ. Đặc biệt, những chủng loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cùng hiệu ứng nghệ thuật được lập trình riêng cho đại nhạc hội đã tạo nên "sân khấu ánh sáng" ngoạn mục giữa trời đêm Thủ đô.

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 7.

Pháo hoa hình bông lúa nở rộ trên bầu trời Thủ đô đêm 23/1.

Chương trình được xem là "concert pháo hoa quốc gia" đẹp từ mọi góc nhìn. Những ngả đường, tòa nhà xung quanh sân vận động Mỹ Đình được lấp đầy trong đêm lạnh bởi khán giả không cần phải vào sân vẫn được ngắm pháo hoa xuyên suốt chương trình.

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 8.

Những kỹ thuật bắn pháo hoa đỉnh cao là "đặc sản" trong các lễ hội pháo hoa do Sun Group tổ chức lần đầu được phô diễn tại Hà Nội. Từ hiệu ứng thị giác như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, đến hiệu ứng chuyển động biến hình phong phú, hiệu ứng khói màu 7 sắc cầu vồng, âm thanh sói hú… Hệ thống lập trình hiện đại cho phép căn thời điểm kích nổ chính xác gần như tuyệt đối, giúp pháo khớp nhạc gần như tức thời - một tiêu chuẩn chỉ thấy ở các Festival pháo hoa lớn trên thế giới.

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 9.

Đại nhạc hội "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" được thiết kế theo cấu trúc nhiều đỉnh cảm xúc. Dưới "bàn tay phù thủy" lắp đặt vận hành của khoảng 80 chuyên gia, pháo hỏa thuật tầm thấp và pháo tầm cao được kích hoạt xuyên suốt, giữ nhịp thị giác liên tục.

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 10.

Khán giả đã được xem một show pháo hoa hoàn chỉnh, với cảm xúc thăng hoa tăng dần theo từng lớp và bùng nổ về cuối. Từng nhịp pháo biến hóa, khi lãng mạn, vui tươi, lúc uy nghi, bùng nổ khiến khán giả liên tục hò reo vì choáng ngợp, đồng thời biến một chương trình chính luận nghệ thuật trở nên gần gũi, bay bổng.

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 11.

Ở những cao trào của chương trình, hàng nghìn quả pháo hoa tầm cao đồng loạt khai hỏa, kết hợp hệ thống giàn phun hỏa thuật trên mái và hai cánh khán đài, đẩy cảm xúc khán giả lên đỉnh điểm.

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 12.

Cuối chương trình, bầu trời Mỹ Đình rực sáng với màn pháo hoa tổng lực, đa sắc màu, được lập trình chính xác đến từng phần nghìn giây, tạo nên khoảnh khắc thị giác mãn nhãn và đầy xúc cảm.

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 13.

Đại nhạc hội pháo hoa "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" khép lại trong niềm tự hào và xúc động, trở thành dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa – nghệ thuật của Thủ đô và cả nước. Sự kết hợp hòa quyện của âm nhạc, giọng ca nghệ sĩ và pháo hoa, tạo nên sự kết nối xúc cảm mạnh mẽ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả xem trực tiếp và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình.

Không cần đợi giao thừa, 'vua pháo hoa' Sun Group khiến Mỹ Đình rực sáng như lễ hội pháo hoa thế giới - Ảnh 14.

Nổi tiếng với các show diễn nghệ thuật kết hợp pháo hoa đạt kỷ lục thế giới như Symphony of The Sea, Kiss of The Sea (Phú Quốc), Symphony of The Green Island (Cát Bà)..., Sun Group lần đầu tiên mang công nghệ pháo hoa thời thượng đạt chuẩn quốc tế đến Thủ đô. Sự thành công của đại nhạc hội pháo hoa lần này là cơ sở để Tập đoàn tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, nâng tầm các sự kiện nghệ thuật biểu diễn và mang đến những giá trị tinh thần ý nghĩa, bền vững cho cộng đồng.

Sun Group

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong ngày 23/01/2026, Công an TP Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường.

Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy đã có những dự báo về sự thay đổi trong tháng cuối năm – tháng Chạp 2025 với con giáp Mão về các phương diện sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cũng như cách khai tài vượng vận cho con giáp này dưới đây.

Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Đời sống - 5 giờ trước

Khi di chuyển qua khu vực nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, ba người đàn ông ở Bắc Ninh nhặt được một bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường.

Hà Nội: Gần 300 trường hợp bị vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua hệ thống Camera AI

Hà Nội: Gần 300 trường hợp bị vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua hệ thống Camera AI

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 1 tuần áp dụng cơ chế "phạt nguội" vi phạm trật tự đô thị qua hệ thống Camera AI, gần 300 trường hợp vi phạm đã bị Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bàn giao cho công an cấp xã xác minh, xử lý.

Vì sao tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo rà soát dự án gia cố di tích Hòn Vọng Phu?

Vì sao tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo rà soát dự án gia cố di tích Hòn Vọng Phu?

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương kiểm tra, đối chiếu hồ sơ dự án bảo tồn Hòn Vọng Phu với thông tin phản ánh từ báo chí và dư luận.

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 cho thấy, dù không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, nhiều khu vực trên cả nước vẫn chịu ảnh hưởng rõ rệt. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Mưa rét 9ºC, người Hà Nội vẫn xuống phố mừng U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc

Mưa rét 9ºC, người Hà Nội vẫn xuống phố mừng U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc

Đời sống - 10 giờ trước

Rạng sáng 24/1, giữa mưa rét 9ºC, hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn mang cờ đỏ sao vàng xuống phố, ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tục

Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tục

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo sẽ mang đến nhiều chuyển biến tích cực về sự nghiệp và tài chính cho một số con giáp.

Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ về thời điểm bật đèn xe khi tham gia giao thông đường bộ. Dưới đây là quy định cụ thể.

Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũ

Cái kết cho kẻ dùng dao truy sát tình cũ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn với người tình cũ, Hưng dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương. Gây án xong Hưng tự sát nhưng bất thành.

Xem nhiều

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật

GĐXH - Bằng thủ đoạn gian dối, Lê Thanh Nam, cán bộ tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt tiền của 13 bị hại với tổng số tiền gần 4,5 đồng.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?

Thời sự
Dự báo công việc và tài lộc con giáp tuổi Dần tháng Chạp 2025

Dự báo công việc và tài lộc con giáp tuổi Dần tháng Chạp 2025

Đời sống
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

Pháp luật
Đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top