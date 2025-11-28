Không cần nhiều vốn, dân văn phòng vẫn có thể đầu tư sinh lời
Với thu nhập đều đặn và dòng tiền ổn định, dân văn phòng hoàn toàn có thể tạo thêm nguồn thu từ đầu tư nếu lựa chọn đúng kênh và duy trì thói quen tích lũy lâu dài.
Áp lực chi tiêu hàng ngày khiến nhiều nhân sự văn phòng tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động. Với quỹ thời gian hạn hẹp và lịch làm việc cố định, tự đầu tư dường như là thử thách. Chứng chỉ quỹ xuất hiện như một giải pháp thông minh: vốn nhỏ, thao tác đơn giản, rủi ro được phân tán và khả năng rút vốn linh hoạt, giúp nhà đầu tư vừa duy trì dòng tiền, vừa xây dựng thói quen tích lũy hiệu quả bởi:
Thứ nhất, rủi ro được phân tán tốt hơn. Khi mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư gián tiếp sở hữu một danh mục gồm nhiều cổ phiếu và trái phiếu, giúp hạn chế rủi ro tập trung thay vì tự đầu tư từng mã riêng lẻ.
Thứ hai, thao tác đầu tư đơn giản. Mọi hoạt động phân tích và điều chỉnh danh mục đều do đội ngũ chuyên gia thực hiện. Nhà đầu tư chỉ cần theo dõi báo cáo định kỳ thay vì phải cập nhật thị trường liên tục.
Thứ ba, khả năng rút vốn linh hoạt. Khác với tiết kiệm kỳ hạn cố định, nhiều quỹ mở và chứng chỉ quỹ cho phép bán lại bất kỳ lúc nào. Giao dịch thực hiện ngay trên ứng dụng, phù hợp với những người bận rộn.
Thứ tư, số vốn ban đầu rất thấp. Nhiều quỹ cho phép bắt đầu chỉ từ vài trăm nghìn, giúp dân văn phòng dễ dàng hình thành thói quen tích lũy mà không tạo áp lực tài chính.
Ngoài ra, một số sản phẩm chứng chỉ quỹ đóng cũng phù hợp với nhà đầu tư ưu tiên lợi nhuận dài hạn và ít cần thanh khoản. Nhờ sự đa dạng này, mỗi người đều có thể chọn mô hình phù hợp với mục tiêu và mức độ kỳ vọng của mình.
TCBS - Lựa chọn nổi bật cho người bắt đầu với số vốn nhỏ
Techcom Securities (TCBS) được xem là một trong những đơn vị dẫn đầu về phân phối và quản lý chứng chỉ quỹ tại Việt Nam. Nền tảng đầu tư được thiết kế trực quan, cho phép dân văn phòng bắt đầu nhanh chóng chỉ với vài thao tác trên điện thoại.
Hệ thống quỹ tại TCBS bao gồm nhiều nhóm như:
• Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF): Tập trung vào các chứng chỉ quỹ trái phiếu có độ an toàn cao, phù hợp với những người đề cao sự ổn định và bảo toàn vốn.
• Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF): Hướng tới tăng trưởng dài hạn thông qua danh mục cổ phiếu tiềm năng.
• Quỹ đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF): Kết hợp cổ phiếu và trái phiếu, mang lại sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.
• Quỹ ETF Techcom Capital VNX50 (FUETCC50): Mô phỏng theo chỉ số VNX50, giúp nhà đầu tư hưởng trọn tăng trưởng từ nhóm cổ phiếu dẫn đầu.
• Các quỹ liên kết khác: bao gồm UVEEF, UVDIF, MAGEF, VIBF, SSISCA và DCDS - đều đến từ các đối tác uy tín như SSI, TTC, VNC hay DC…
Một điểm cộng lớn khác của chứng chỉ quỹ do TCBS phân phối là thanh khoản hàng ngày, giúp nhà đầu tư dễ dàng rút vốn hoặc tái đầu tư bất kỳ lúc nào. Toàn bộ quy trình giao dịch được thực hiện trực tuyến qua hệ thống bảo mật hiện đại của TCBS hoặc Techcombank Mobile, mang lại sự tiện lợi tối đa.
Đặc biệt, các quỹ của TCBS được quản lý theo quy trình đầu tư chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế. Hiệu quả đầu tư được đo lường định kỳ, lợi nhuận kỳ vọng dài hạn có thể đạt tới gấp đôi lãi suất tiết kiệm trung bình 12 tháng.
Đầu tư không còn là "cuộc chơi" của những người có vốn lớn. Với sự phát triển của các sản phẩm tài chính minh bạch như chứng chỉ quỹ, mỗi cá nhân dù thu nhập ở mức trung bình đều có thể xây dựng chiến lược tích lũy hiệu quả từ số vốn nhỏ. Việc lựa chọn mô hình đầu tư phù hợp, đặc biệt với các giải pháp tối ưu từ TCBS, sẽ giúp nhà đầu tư văn phòng chủ động nâng cao năng lực tài chính và hướng đến sự bền vững trong tương lai.
Quý khách cần được tư vấn và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:
• Hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch Techcombank trên toàn quốc
• Trung tâm Dịch vụ khách hàng (hotline 24/7): 1800 588822 (trong nước) hoặc +84 24 39446699 (quốc tế)
• Email: call_center@techcombank.com.vn
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng sang chẳng kém SH, rẻ hơn Air Blade khiến thị trường dậy sóngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc xịn xò như Honda SH mà giá lại rẻ hơn Air Blade 160 đang khiến cho đông đảo công chúng ‘dậy sóng’.
Techcombank tháo gỡ nút thắt chuyển tiền khám chữa bệnh ở nước ngoàiSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Trước yêu cầu cấp bách về tài chính cho việc chữa bệnh tại nước ngoài, giải pháp chuyển tiền của Techcombank đang "tháo gỡ" nút thắt về thời gian và thủ tục, đảm bảo nguồn viện phí được thông suốt khi gia đình cần nhất.
Techcombank đồng hành cùng hộ kinh doanh bứt phá trong hành trình chuyển đổi lên doanh nghiệpSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị được xem là "cú hích" quan trọng, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
Chứng chỉ quỹ - Cánh cửa tiếp cận thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư mớiSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Chứng chỉ quỹ nổi lên như một lựa chọn lý tưởng vừa giúp người mới tiếp cận thị trường chứng khoán dễ dàng, vừa mang lại tiềm năng sinh lời ổn định trong dài hạn.
Ngổn ngang chợ cóc ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa (Hà Nội): Bài toán nan giải trong lộ trình xóa chợ tạm của Hà Nội?Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước
GĐXH - Đầu giờ chiều, khu vực ngã ba phố Hoa Bằng – Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp khi các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa.
Cuộc đua 5G và dấu ấn của những 'người xây móng' thầm lặngSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
5G, 6G hay sự bứt tốc internet của Việt Nam không là 'phép màu' nếu thiếu hạ tầng cơ sở. Chính hệ thống này quyết định sự sống còn của kỷ nguyên kết nối, dù thường bị lu mờ bởi những con số hào nhoáng.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 27/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 27/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá xăng dầu trong nước bất ngờ giảm sâu từ 15h chiều nayGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Ngày 27/11, Bộ Công Thương thông tin về giá xăng dầu bán lẻ trong nước. Ở kỳ điều hành lần này, giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h cùng ngày.
Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao sau điều chỉnh tăng?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu giữ nguyên so với chốt phiên chiều hôm qua.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "ấm nóng".
Xe máy điện giá 23 triệu đồng đẹp tựa SH Mode, pin khỏe, bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha thích hợp di chuyển trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện có giá bán siêu rẻ chỉ 23 triệu đồng, thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode.