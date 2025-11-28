Không cần nhiều vốn, dân văn phòng vẫn có thể đầu tư sinh lời

Áp lực chi tiêu hàng ngày khiến nhiều nhân sự văn phòng tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động. Với quỹ thời gian hạn hẹp và lịch làm việc cố định, tự đầu tư dường như là thử thách. Chứng chỉ quỹ xuất hiện như một giải pháp thông minh: vốn nhỏ, thao tác đơn giản, rủi ro được phân tán và khả năng rút vốn linh hoạt, giúp nhà đầu tư vừa duy trì dòng tiền, vừa xây dựng thói quen tích lũy hiệu quả bởi:

Thứ nhất, rủi ro được phân tán tốt hơn. Khi mua chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư gián tiếp sở hữu một danh mục gồm nhiều cổ phiếu và trái phiếu, giúp hạn chế rủi ro tập trung thay vì tự đầu tư từng mã riêng lẻ.

Thứ hai, thao tác đầu tư đơn giản. Mọi hoạt động phân tích và điều chỉnh danh mục đều do đội ngũ chuyên gia thực hiện. Nhà đầu tư chỉ cần theo dõi báo cáo định kỳ thay vì phải cập nhật thị trường liên tục.

Thứ ba, khả năng rút vốn linh hoạt. Khác với tiết kiệm kỳ hạn cố định, nhiều quỹ mở và chứng chỉ quỹ cho phép bán lại bất kỳ lúc nào. Giao dịch thực hiện ngay trên ứng dụng, phù hợp với những người bận rộn.

Thứ tư, số vốn ban đầu rất thấp. Nhiều quỹ cho phép bắt đầu chỉ từ vài trăm nghìn, giúp dân văn phòng dễ dàng hình thành thói quen tích lũy mà không tạo áp lực tài chính.

Ngoài ra, một số sản phẩm chứng chỉ quỹ đóng cũng phù hợp với nhà đầu tư ưu tiên lợi nhuận dài hạn và ít cần thanh khoản. Nhờ sự đa dạng này, mỗi người đều có thể chọn mô hình phù hợp với mục tiêu và mức độ kỳ vọng của mình.

TCBS - Lựa chọn nổi bật cho người bắt đầu với số vốn nhỏ

Techcom Securities (TCBS) được xem là một trong những đơn vị dẫn đầu về phân phối và quản lý chứng chỉ quỹ tại Việt Nam. Nền tảng đầu tư được thiết kế trực quan, cho phép dân văn phòng bắt đầu nhanh chóng chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Hệ thống quỹ tại TCBS bao gồm nhiều nhóm như:

• Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF): Tập trung vào các chứng chỉ quỹ trái phiếu có độ an toàn cao, phù hợp với những người đề cao sự ổn định và bảo toàn vốn.

• Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF): Hướng tới tăng trưởng dài hạn thông qua danh mục cổ phiếu tiềm năng.

• Quỹ đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF): Kết hợp cổ phiếu và trái phiếu, mang lại sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.

• Quỹ ETF Techcom Capital VNX50 (FUETCC50): Mô phỏng theo chỉ số VNX50, giúp nhà đầu tư hưởng trọn tăng trưởng từ nhóm cổ phiếu dẫn đầu.

• Các quỹ liên kết khác: bao gồm UVEEF, UVDIF, MAGEF, VIBF, SSISCA và DCDS - đều đến từ các đối tác uy tín như SSI, TTC, VNC hay DC…

Một điểm cộng lớn khác của chứng chỉ quỹ do TCBS phân phối là thanh khoản hàng ngày, giúp nhà đầu tư dễ dàng rút vốn hoặc tái đầu tư bất kỳ lúc nào. Toàn bộ quy trình giao dịch được thực hiện trực tuyến qua hệ thống bảo mật hiện đại của TCBS hoặc Techcombank Mobile, mang lại sự tiện lợi tối đa.

Đặc biệt, các quỹ của TCBS được quản lý theo quy trình đầu tư chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế. Hiệu quả đầu tư được đo lường định kỳ, lợi nhuận kỳ vọng dài hạn có thể đạt tới gấp đôi lãi suất tiết kiệm trung bình 12 tháng.

Đầu tư chứng chỉ quỹ đơn giản, an toàn trên Techcombank Mobile.

Đầu tư không còn là "cuộc chơi" của những người có vốn lớn. Với sự phát triển của các sản phẩm tài chính minh bạch như chứng chỉ quỹ, mỗi cá nhân dù thu nhập ở mức trung bình đều có thể xây dựng chiến lược tích lũy hiệu quả từ số vốn nhỏ. Việc lựa chọn mô hình đầu tư phù hợp, đặc biệt với các giải pháp tối ưu từ TCBS, sẽ giúp nhà đầu tư văn phòng chủ động nâng cao năng lực tài chính và hướng đến sự bền vững trong tương lai.

Quý khách cần được tư vấn và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

• Hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch Techcombank trên toàn quốc

• Trung tâm Dịch vụ khách hàng (hotline 24/7): 1800 588822 (trong nước) hoặc +84 24 39446699 (quốc tế)

• Email: call_center@techcombank.com.vn

Doanh nghiệp tự giới thiệu