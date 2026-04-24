Không cần sang Trung Quốc xếp hàng cùng nghìn người ăn gà hầm thảo mộc của ông chủ Mạc: Bạn vẫn có thể làm tại nhà với bí quyết này!

Không cần sang Trung Quốc xếp hàng đợi ăn món gà hầm của ông chủ Mạc, bạn có thể tự làm tại nhà bằng công thức dễ ơi là dễ này. Giữa những ngày thời tiết tháng 4 giao mùa ầm ương, độ ẩm tăng cao khiến cơ thể uể oải, một nồi lẩu gà thảo mộc mang năng lượng "chữa lành" chính là liệu pháp tuyệt vời nhất. Nước dùng thanh ngọt, thoang thoảng hương thơm mộc mạc của rễ cây tự nhiên, kết hợp cùng từng thớ thịt gà dai giòn sần sật sẽ đánh thức mọi giác quan, xua tan đi mệt mỏi của cả gia đình.

Sự kết hợp mang tính "chữa lành" của thảo mộc phương Đông

Nếu bạn đã quen với các món lẩu gà nấm hay gà hầm sâm thông thường, thì công thức gà hầm này sẽ mang đến một trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới lạ. Khác với sự nồng gắt của các vị thuốc Bắc truyền thống, linh hồn của món ăn này nằm ở sự thanh tao, nhẹ nhàng, tập trung vào việc cân bằng khí huyết trong cơ thể.

Thành phần chủ đạo làm nên tên tuổi của món canh là Ngũ chỉ mao đào (hay còn gọi là rễ cây vú bò, hoàng kỳ nam). Loại thảo mộc này khi hầm lên sẽ tiết ra một mùi thơm ngọt ngào, thoang thoảng như mùi sữa dừa hay mùi lá dứa rất đặc trưng, khiến nước canh có vị ngọt lịm mà không cần đến mì chính.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của t hổ phục linh và p hục linh đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc "trừ thấp" - giải quyết tình trạng nặng nề, phù thũng của cơ thể trong những ngày thời tiết nồm ẩm, mưa nhiều. Chỉ cần một bát canh nóng hổi, bạn sẽ cảm nhận được sự khoan khoái lan tỏa từ bên trong.

Chuẩn bị nguyên liệu: Tinh tuyển từ những điều giản dị

Để thực hiện món gà hầm này, bạn cần ghé qua tiệm thuốc Đông y hoặc các cửa hàng gia vị để chuẩn bị phần cốt nước dùng:

- Gà ta tươi: 1 con khoảng 1.5kg (nên chọn gà chạy đồi, thịt săn chắc, da mỏng vàng ươm).

- Ngũ chỉ mao đào (rễ vú bò): 60g.

- Thổ phục linh: 30g, p hục linh: 30g (dạng khối vuông trắng).

- Táo đỏ: 5-8 quả (nhớ bỏ hạt để nước không bị nóng và chát).

- Trần bì (vỏ quýt khô): 2 miếng.

- Đậu nành (đậu tương): 20g (rửa sạch, ngâm nước ấm khoảng 2 tiếng cho nở mềm).

- Gia vị pha nước chấm: 20g củ sa cương (địa liền), 30g hành tăm (hành tăm có mùi thơm thanh hơn hành tím), dầu đậu phộng, nước tương ngon, một chút đường.

3 bước thực hiện: Đơn giản đến không ngờ

Nhiều người e ngại nấu các món hầm vì sợ lích kích, nhưng sự thực là món ăn này lại chiều lòng cả những người bận rộn nhất.

Bước 1: Đánh thức hương vị thảo mộc

Ngũ chỉ mao đào, thổ phục linh và phục linh mua về đem rửa sơ qua nước để loại bỏ bụi bẩn. Táo đỏ tách bỏ hạt. Cho tất cả các nguyên liệu thảo mộc cùng phần đậu nành đã ngâm nở vào một chiếc nồi gang hoặc nồi sứ. Đổ lượng nước lọc vừa đủ dùng cho gia đình, đun sôi rồi hạ lửa đậy nắp, hầm nhẹ nhàng trong khoảng 30 phút. Khoảng thời gian này đủ để tinh chất trong rễ cây hòa quyện, tạo ra một thứ nước dùng có màu hổ phách trong vắt và thơm lừng góc bếp.

Bước 2: Sơ chế gà "sốc vị"

Trong lúc đợi nước dùng, bạn đem gà ta đi rửa sạch với chút muối hạt, chặt thành những miếng vừa ăn. Để thịt gà khi ăn không bị nhạt nhẽo, hãy ướp lướt qua thịt gà với 1 thìa cà phê muối và 1 muỗng dầu ăn. Trộn đều và để nghỉ khoảng 10 phút. Lớp dầu ăn sẽ tạo thành một lớp màng bảo vệ mỏng, giúp thịt gà giữ được độ ẩm và sự mềm mọng bên trong.

Bước 3: Nghệ thuật hầm lửa nhỏ

Khi nồi nước dùng thảo mộc đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, hãy trút toàn bộ phần thịt gà đã ướp vào nồi. Lúc này, điều cấm kỵ nhất là đun sôi sùng sục. Hãy hạ lửa xuống mức nhỏ nhất, đậy kín nắp và để gà chín từ từ bằng nhiệt độ ủ đượm trong khoảng 10 phút.

Kỹ thuật "ngâm lửa nhỏ" này chính là bí quyết sống còn giúp phần da gà giòn sần sật, thịt bên trong chín tới, mọng nước và ngọt lịm mà không hề bị khô xác.

Nước chấm sa cương: "Phép thuật" cuối cùng đánh thức vị giác

Sẽ là một thiếu sót cực lớn nếu ăn lẩu gà thảo mộc mà thiếu đi chén nước chấm sa cương đặc trưng. Củ sa cương (hay địa liền) có hình dáng gần giống củ gừng nhưng mang mùi thơm hăng hắc, cay ấm rất đặc biệt.

Bạn đem sa cương cạo sạch vỏ, băm thật nhuyễn cùng với hành tăm. Cho hỗn hợp ra bát nhỏ, thêm 1/2 thìa cà phê đường. Tiếp đó, đun sôi 1 muỗng canh dầu đậu phộng rồi dội thẳng vào bát tỏi hành. Nhiệt độ cao sẽ làm tinh dầu từ củ sa cương bung tỏa mạnh mẽ. Cuối cùng, rót nước tương hảo hạng vào khuấy đều.

Khi thưởng thức, gắp một miếng thịt gà vàng óng, chấm ngập vào bát tương sa cương cay nồng, nhai từ từ để cảm nhận độ dai giòn của da, độ ngọt mềm của thịt hòa quyện cùng mùi thảo mộc vấn vương. Húp thêm một ngụm canh ngọt thanh, dường như mọi lo âu, mệt mỏi của những ngày thời tiết ẩm ương đều tan biến hết. Hãy lưu ngay công thức siêu dễ này để trổ tài cho cả nhà cùng thưởng thức nhé!

