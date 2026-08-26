Không chỉ thi sắc đẹp, thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 còn 'số hóa' hành trình khám phá Mộc Châu

Không chỉ là nơi tranh tài của những gương mặt nổi bật, cao nguyên Mộc Châu còn trở thành "sân khấu trải nghiệm" để các thí sinh khám phá cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực, sản vật địa phương và đặc biệt là sử dụng công nghệ để kể những câu chuyện về vùng đất này trên môi trường số.

Điểm nhấn đáng chú ý của vòng thi năm nay là các hoạt động trải nghiệm được thiết kế theo hướng kết hợp giữa sắc đẹp, văn hóa, du lịch và công nghệ. Các thí sinh không chỉ đến để tham quan hay thực hiện những phần thi mang tính trình diễn, mà còn trực tiếp xây dựng nội dung, quay video, sáng tạo hình ảnh và quảng bá những giá trị đặc trưng của Mộc Châu. Qua đó, mỗi trải nghiệm được kỳ vọng trở thành một câu chuyện truyền thông sinh động, góp phần đưa hình ảnh Mộc Châu, Sơn La đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ trên các nền tảng số.

Các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 chụp ở đồi chè.

Chia sẻ về ý nghĩa và mục đích của cuộc thi, ThS Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026, cho biết: "Chúng ta đang sống trong những năm tháng của một kỷ nguyên vô cùng đặc biệt, nơi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang định hình lại cách thế giới vận hành từng ngày, từng giờ. Đứng trước dòng chảy ấy, chúng tôi luôn trăn trở với một câu hỏi: Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới sẽ được định vị như thế nào trên bản đồ hội nhập quốc tế?".

Chính vì vậy, ThS Đàm Hương Thủy nhấn mạnh, cuộc thi là nơi mỗi thí sinh không chỉ tỏa sáng trên sân khấu catwalk mà còn trở thành đại diện của trí tuệ, bản lĩnh, sẵn sàng dùng tri thức và công nghệ để đóng góp cho cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam ra thế giới.

Tại Mộc Châu, tinh thần đó được thể hiện rõ qua từng hoạt động của vòng truyền hình thực tế. Trong tập đầu tiên của vòng thi này, các thí sinh tham gia trải nghiệm đi catwalk trên cầu kính Bạch Long; khám phá ẩm thực Mộc Châu; trải nghiệm hái chè, làm kẹo lạc… Từ những trải nghiệm này, mỗi thí sinh sẽ tự ghi hình, giới thiệu vẻ đẹp và đặc sản Mộc Châu để giới thiệu lên không gian mạng.

Món ăn đặc sản ở Mộc Châu.

Có thể nói, mỗi hoạt động trải nghiệm của các thí sinh đều để lại những điểm nhấn của sự hài hòa giữa một cuộc thi nhan sắc, trải nghiệm văn hóa và phát triển tư duy quảng bá của thời đại số.

Từ việc trải nghiệm catwalk trên cầu kính Bạch Long nằm trong quần thể du lịch Mộc Châu Island- một trong những công trình du lịch nổi bật nhất của Mộc Châu, được Guinness World Records trao chứng nhận cho công trình với danh hiệu "Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới", việc "vào bếp" để trực tiếp trải nghiệm nấu các món ăn đặc sản địa phương tại Không gian văn hóa Bản Vặt Hồng, đến các hoạt động hái chè, làm kẹo lạc… không chỉ giúp các thí sinh có những trải nghiệm thú vị mà còn là cơ hội để thí sinh khám phá giá trị văn hóa ẩn sau những địa chỉ du lịch, những sản vật quen thuộc, từ đó tìm kiếm những cách kể chuyện mới mẻ để đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với công chúng.

Điều đặc biệt là trong những thử thách này, chiếc điện thoại không chỉ đơn thuần là thiết bị ghi hình. Các thí sinh phải tự tư duy về nội dung, lựa chọn góc máy, xây dựng câu chuyện, phối hợp với đồng đội và tìm cách tạo ra một sản phẩm đủ hấp dẫn để giới thiệu Mộc Châu tới công chúng. Từ một cuộc thi sắc đẹp, hoạt động trải nghiệm được chuyển hóa thành một bài toán truyền thông thực tế, đòi hỏi người tham gia vừa có hình ảnh, vừa có ý tưởng, kỹ năng số và khả năng kể chuyện.

Các thí sinh cùng nhau quảng bá du lịch, ẩm thực Mộc Châu.

Ths Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban tổ chức cho biết, qua những hoạt động này, các sản vật của Mộc Châu không xuất hiện một cách khô cứng như những thông tin giới thiệu du lịch đơn thuần, mà trở thành một phần của câu chuyện trải nghiệm. Hình ảnh nguyên liệu địa phương, bếp củi, món ăn và sự hào hứng của các thí sinh được ghi lại bằng ngôn ngữ hình ảnh trẻ trung, qua đó tạo ra những nội dung gần gũi với người xem trên môi trường số.

Miss Galaxy Vietnam 2026 kỳ vọng đem đến hình ảnh những người phụ nữ năng động, "kiến tạo tương lai" trong thời đại số. Hội đồng Ban Giám khảo của cuộc thi quy tụ nhiều chuyên gia, nghệ sĩ và nhân vật uy tín trên nhiều lĩnh vực. Đảm nhận vai trò Trưởng Ban Giám khảo là NSND Lan Hương. NSND Vương Duy Biên- Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp văn hóa Việt Nam là Phó Ban Giám khảo. Thành viên BGK gồm: Nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ hữu nghị vì hòa bình Saleem Hammad, Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Hiện các thí sinh đã tập trung tại Mộc Châu, Sơn La và bước vào chuỗi hoạt động trải nghiệm của vòng truyền hình thực tế. Sau giai đoạn này, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia đào tạo, huấn luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết dự kiến diễn ra vào 20h ngày 5/9/2026 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.