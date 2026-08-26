Trước khi bị khởi tố vì liên quan đến ma túy, cuộc sống của diễn viên Kiều Thanh ra sao?

Nữ diễn viên Kiều Thanh bị bắt trong đường dây ma túy có 226 đối tượng liên quan GĐXH - Từ việc phát hiện các đối tượng trồng cần sa, Công an TP Hà Nội đã mở rộng điều tra, bóc gỡ đường dây ma túy nhiều tầng nấc. Trong quá trình này, Kiều Thị Thanh (SN 1981, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) bị phát hiện, điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kiều Thanh, người được khán giả biết đến qua vai Trà "cave" trong phim Phía trước là bầu trời, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Kiều Thị Thanh (sinh năm 1981, nghệ danh Kiều Thanh) là một trong số các bị can bị xử lý trong quá trình cơ quan chức năng mở rộng điều tra đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam nhiều bị can với các hành vi liên quan.

Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP.Hà Nội

Vụ án được phát hiện từ quá trình Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội điều tra một đường dây liên quan đến ma túy. Từ những thông tin, tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ nhiều đối tượng có liên quan.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định Kiều Thị Thanh có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước khi vướng vòng lao lý, Kiều Thanh có hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật và từng đảm nhận nhiều vai diễn trên sân khấu, truyền hình. Cụ thể, 20 năm trước, trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" vẫn được khán giả thế hệ 7X-8X nhớ nhung khi nhắc đến bộ phim truyền hình gắn với tuổi thanh xuân của họ. Bộ phim xoay quanh cuộc sống đầy vui buồn của những cô cậu sinh viên ở tỉnh lẻ lên thành phố học tập.

Nam (Nguyễn Thanh Vinh) là người có nhiều phân cảnh tình cảm với Trà "cave" nhất trong "Phía trước là bầu trời".

Kiều Thanh thủ vai Trà "cave" từng là nữ diễn viên nổi tiếng. Cô là diễn viên có nghề và thành công nhờ những vai có tính cách phức tạp. Nữ diễn viên sinh năm 1981 luôn được đạo diễn ưu ái vào những nhân vật góc cạnh đa chiều.

Vẻ ngoài xinh xắn của diễn viên Kiều Thanh khi đóng Trà "cave".

Được biết, vai diễn đầu tiên cô tham gia là Trà "cave" trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Cũng chính từ bộ phim này cô đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đồng thời tên tuổi của cô cũng trở nên nổi tiếng. Chính nhờ vai diễn quá thành công này, Kiều Thanh bị gắn luôn mác Trà "cave " và được "đo ni đóng giày" trong tuyến nhân vật gái làng chơi, giang hồ, bà trùm ma túy...

Sau "Phía trước là bầu trời" Kiều Thanh còn tham gia một số bộ phim truyền hình khác như Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, 2 phía chân trời, Cảnh sát hình sự... nhưng chưa có vai diễn nào được chú ý như Trà "cave". Chính đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng thừa nhận ban đầu đây là một vai phụ khá mờ nhạt, thế nhưng vì diễn xuất tuyệt vời của Kiều Thanh mà ê-kíp quyết định "đắp da đắp thịt" thêm cho nhân vật này, khiến nó trở nên dày dặn và ấn tượng hơn.

Những năm gần đây, Kiều Thanh ít xuất hiện trên màn ảnh. Cô chọn lối sống "ở ẩn" và tránh xa những hào quang showbiz. Kiều Thanh nổi tiếng xinh đẹp tài năng nhưng sự "mất tích" quá sớm của cô khiến nhiều người đặt ra những nghi vấn. Một thời gian sau, Kiều Thanh xuất hiện bên con trai và danh tính bố đứa trẻ vẫn luôn được nhiều người tò mò nhất.

Diễn viên Kiều Thanh trong một dự án phim cách đây 2 năm.

Do ít xuất hiện trong showbiz nên cuộc sống riêng tư của Kiều Thanh càng kín hơn. Kiều Thanh tự nhận mình có phần hơi "kiêu" với truyền thông vì cô không muốn nói suốt ngày về những chuyện riêng tư. Cô tâm sự chia sẻ với báo chí: "Sau ánh đèn sân khấu và sau những tháng ngày đi diễn mệt mỏi, tôi chỉ muốn mình có một cuộc sống yên bình như bao người khác".



