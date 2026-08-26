Gia đình Tuấn Hưng sang Mỹ

Tin sao 25/8: Tuấn Hưng 'tan chảy' trước con gái, Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên ngàn bông hoa GĐXH - Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ cảm xúc hồi hộp và "tan chảy" khi thấy con gái, trong khi Diệp Lâm Anh rạng rỡ bên hàng ngàn bông hoa hồng đua nở khoe sắc sau sinh nhật.

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng dành nhiều lời tình cảm khi nhắc đến ca sĩ Hồng Ngọc – người từng được khán giả yêu mến qua hình ảnh "Mắt nai" và hiện có cuộc sống viên mãn bên gia đình. Theo nam ca sĩ, từ một cô gái trẻ ngày nào, Hồng Ngọc giờ đã trở thành người phụ nữ đằm thắm, hết lòng vun vén cho chồng con và xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Trong âm nhạc, Tuấn Hưng đánh giá Hồng Ngọc là người bền bỉ, vững vàng với con đường đã chọn. Anh cho rằng giữa mình và đàn chị có điểm tương đồng khi cả hai không nhất thiết sở hữu những thành tựu quá nổi trội, nhưng vẫn nhận được tình cảm của khán giả nhờ tình yêu dành cho nghề và sự bền bỉ trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Tuấn Hưng và vợ.

Nam ca sĩ cũng cho biết anh đã chính thức trở thành thành viên của Ruby Blvd Entertainment. Tuấn Hưng gửi lời cảm ơn vợ chồng Thomas Tam Nguyen và Hồng Ngọc vì đã động viên, tiếp thêm động lực cho anh trong chặng đường âm nhạc tiếp theo.

Bên cạnh những chia sẻ về Hồng Ngọc, Tuấn Hưng cũng giới thiệu tới khán giả ca khúc mới nhất của nữ ca sĩ mang tên "Thôi xin anh đừng".

Được biết, trong mùa hè năm nay, trong thời gian đưa vợ và các con sang Mỹ lưu diễn, ca sĩ Tuấn Hưng nhận thấy ba con có nhiều thay đổi tích cực. Không chỉ tiến bộ rõ rệt về tiếng Anh, các bé còn dần hình thành tính tự lập, chủ động làm những công việc nhà phù hợp thay vì phụ thuộc nhiều vào người giúp việc và người thân như khi ở Việt Nam.

Gia đình hạnh phúc của Tuấn Hưng.

Nhận được sự động viên từ vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc cùng bạn bè, Tuấn Hưng quyết định để các con tiếp tục ở lại Mỹ trong thời gian hợp đồng làm việc của anh còn hiệu lực. Nam ca sĩ xem khoảng thời gian này như một "trại hè" dài ngày, vừa giúp anh thử thách và vượt qua những giới hạn của bản thân, vừa tạo điều kiện để các con được trải nghiệm môi trường sống mới, rèn luyện sự tự chủ và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Tuấn Hưng sinh năm 1978, là nam ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, được khán giả biết đến từ cuối thập niên 1990. Anh từng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tú Dưa và Anh Tú trước khi phát triển sự nghiệp solo. Tuấn Hưng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc về tình yêu như Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Cầu vồng khuyết, Độc thoại... Sở hữu chất giọng trầm, giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn mạnh mẽ, anh có lượng người hâm mộ đông đảo qua nhiều thế hệ.

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