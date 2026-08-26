Mạnh Trường cảm ơn

Mạnh Trường thông tin về tang lễ của bố GĐXH - Mạnh Trường thông báo về tang lễ của bố đẻ - ông Nguyễn Mạnh Cường. Lễ viếng sẽ diễn ra vào ngày 24/8.

Mạnh Trường mới đây thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sau khi hoàn tất tang lễ của bố - ông Nguyễn Mạnh Cường.

"Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội, ngoại, các gia đình thông gia, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ", nam diễn viên chia sẻ.

Ngày 20/8, Mạnh Trường xót xa thông báo bố đẻ là ông Nguyễn Mạnh Cường đã qua đời.

Trước đó, tối 20/8, Mạnh Trường đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân, đăng bức hình thời thơ ấu bên bố cùng dòng chia sẻ ngắn: "Tạm biệt Bố!".

Nam diễn viên sau đó cho biết, bố đẻ là ông Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1959, quê Phú Xuyên, Hà Nội, qua đời lúc 3h26 ngày 20/8. Lễ viếng được tổ chức sáng 24/8 tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra sau đó. Gia đình thực hiện các nghi thức tiễn biệt tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ.

Thông tin khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè và khán giả gửi lời chia buồn tới Mạnh Trường và gia đình.

Mạnh Trường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình như: Hương vị tình thân, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng nói khi yêu, Bước chân vào đời,...

Trong sự nghiệp, Mạnh Trường thường được biết đến với hình ảnh một diễn viên có phong độ ổn định, sở hữu nhiều vai diễn được khán giả quan tâm. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên cũng từng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội nhưng khá hạn chế khi đề cập đến những câu chuyện riêng tư.