Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải hội ngộ, khán giả xao xuyến hồi tưởng 18 năm trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải gây chú ý khi bất ngờ hội ngộ diễn viên Tùng Yuki sau gần hai thập kỷ phim "Bỗng dưng muốn khóc".
Đôi bạn "Bỗng dưng muốn khóc" vẫn thân thiết sau 18 năm của bộ phim lên sóng.
Quê hương các tuyển thủ Đình Bắc, Xuân Mạnh sôi động trước giờ bóng lăn trận chung kết Việt Nam - Thái LanCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Từ quê nhà Đình Bắc, Xuân Mạnh đến các huyện miền núi, đồng bằng Nghệ An, nhiều màn hình LED cỡ lớn được dựng lên để người dân cùng hướng về trận chung kết Việt Nam - Thái Lan.
Khánh nhận tội thay bạn gái, Phương muốn bảo lưu học bổng du họcXem - nghe - đọc -
GĐXH - Khánh mong muốn Phương có thể đi du học thuận lợi nên đã đứng ra nhận mọi trách nhiệm liên quan đến vụ ẩu đả với nhóm của Long.
Không chỉ thi sắc đẹp, thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 còn 'số hóa' hành trình khám phá Mộc ChâuGiải trí -
GĐXH - Mộc Châu những ngày cuối tháng 8 trở thành điểm hẹn đặc biệt của Miss Galaxy Vietnam 2026 khi các thí sinh chính thức bước vào vòng truyền hình thực tế.
Jisoo, Jennie (BLACKPINK) sắp phát hành sản phẩm âm nhạc mớiGiải trí -
GĐXH - Jennie sẽ phát hành đĩa đơn mang tên "Fallen Angel" vào cuối tuần này, trong khi Jisoo dự kiến ra mắt sản phẩm "Click" vào ngày 4/9.
Chơn tìm ra dấu hiệu bất thường về công ty của NghiệmXem - nghe - đọc -
GĐXH - Theo tìm hiểu của Chơn, công ty của Nghiệm là đơn vị được giao nạo vét khúc sông Bình Hoà cách đây 15 năm.
Mạnh Trường cảm ơnGiải trí -
GĐXH - Sau tang lễ của bố, Mạnh Trường cùng gia đình gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè, đồng nghiệp... đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia sẻ với gia đình trong những ngày mất mát.
Trước khi bị khởi tố vì liên quan đến ma túy, cuộc sống của diễn viên Kiều Thanh ra sao?Giải trí -
GĐXH - Trước khi bị khởi tố trong đường dây ma túy quy mô lớn, cuộc sống và sự nghiệp của diễn viên Kiều Thanh – người từng nổi tiếng với vai Trà "cave" diễn ra ra sao?
Khán giả tranh cãi cách dùng từ 'kém duyên' của Hòa MinzyGiải trí -
GĐXH - Chia sẻ mới nhất của Hòa Minzy về chuyện có thai đang được nhiều khán giả tranh cãi.
NSƯT Đăng Dương, Cẩm Vân và Võ Hạ Trâm biểu diễn tại chương trình 'Sao độc lập 2026'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập" năm 2026 mang chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” được tổ chức tối 30/8 tại Hà Nội.
Gia đình Tuấn Hưng sang MỹGiải trí -
GĐXH - Vợ chồng Tuấn Hưng đã cùng các con chọn Mỹ để làm việc và học tập. Trên trang cá nhân, anh cũng chính thức thông báo về quyết định của mình.