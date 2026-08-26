Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải hội ngộ, khán giả xao xuyến hồi tưởng 18 năm trước

31 phút trước

GĐXH - Từ quê nhà Đình Bắc, Xuân Mạnh đến các huyện miền núi, đồng bằng Nghệ An, nhiều màn hình LED cỡ lớn được dựng lên để người dân cùng hướng về trận chung kết Việt Nam - Thái Lan.