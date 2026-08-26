Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải hội ngộ, khán giả xao xuyến hồi tưởng 18 năm trước

Thứ tư, 16:00 26/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải gây chú ý khi bất ngờ hội ngộ diễn viên Tùng Yuki sau gần hai thập kỷ phim "Bỗng dưng muốn khóc".

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải hội ngộ, khán giả xao xuyến hồi tưởng 18 năm trước - Ảnh 1.Tăng Thanh Hà 18 năm trước

GĐXH - Thân Thúy Hà đăng tải bức ảnh 18 năm trước cùng cô bạn thân Tăng Thanh Hà. Nhan sắc thời đỉnh cao của "song Hà" khiến fan không khỏi trầm trồ.

Khoảnh khắc thanh xuân Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tại thảm đỏ 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi diện áo dài thanh lịch xuất hiện trên thảm đỏ công chiếu bộ phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh".

Khoảnh khắc thanh xuân Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tại thảm đỏ 2026 - Ảnh 2.

Sánh đôi cùng "ngọc nữ" là bạn thân, "người tình màn ảnh" Lương Mạnh Hải. Đôi bạn vô cùng ăn ý khi bước trên thảm đỏ buổi công chiếu bộ phim huyền sử về thời vua Đinh Tiên Hoàng.

Khoảnh khắc thanh xuân Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tại thảm đỏ 2026 - Ảnh 3.

Dù chọn trang phục phong cách trái ngược, cả hai ăn ý khi tạo dáng trước ống kính.

Khoảnh khắc thanh xuân Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tại thảm đỏ 2026 - Ảnh 4.

Sau bao nhiêu năm, Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải sánh đôi vẫn luôn khiến không ít người xao xuyến.

Khoảnh khắc thanh xuân Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tại thảm đỏ 2026 - Ảnh 5.
Khoảnh khắc thanh xuân Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tại thảm đỏ 2026 - Ảnh 6.

Đôi bạn "Bỗng dưng muốn khóc" vẫn thân thiết sau 18 năm của bộ phim lên sóng.

Khoảnh khắc thanh xuân Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tại thảm đỏ 2026 - Ảnh 7.

Bất ngờ thú vị, đúng 18 năm “Bỗng dưng muốn khóc” lên sóng, Tăng Thanh Hà còn hội ngộ “bố con Bảo Nam” là Lương Mạnh Hải và ông Tùng Yuki. 

Khoảnh khắc thanh xuân Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tại thảm đỏ 2026 - Ảnh 8.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải chào hỏi, bày tỏ mừng rỡ khi gặp "bố Bảo Nam" - Bỗng dưng muốn khóc. Khung hình thanh xuân của dàn diễn viên năm nào đang gây bão mạng xã hội.

Khoảnh khắc thanh xuân Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tại thảm đỏ 2026 - Ảnh 9.

Tăng Thanh Hà chụp ảnh cùng Đỗ Thị Hải Yến - người đóng hoàng hậu họ Dương trong "Hộ linh tráng sĩ". Khoảnh khắc được khán giả ví như "hai hoàng hậu chung khung hình", bởi Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong "Hoàng hậu cuối cùng".

Khoảnh khắc thanh xuân Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tại thảm đỏ 2026 - Ảnh 10.

NSND Tự Long cũng thích thú khi hội ngộ với cặp đôi.

Khoảnh khắc thanh xuân Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tại thảm đỏ 2026 - Ảnh 11.

Hai diễn viên gặp vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật. Trước đó, Tăng Thanh Hà cũng dự buổi ra mắt "Quý tử vượt giàu" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - phim do hai người này đóng chính.

 

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