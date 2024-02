Không có tiền tiêu Tết, thanh niên sinh năm 1983 đã làm một việc dại dột đến khó tin

Đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Minh (SN 1983; trú tại tổ 4, phường Phú Khánh, TP. Thái Bình) để điều tra về tội "Cướp tài sản" quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, sau khi nhận được tin trình báo của bị hại về việc bị đối tượng sử dụng hung khí đe dọa, yêu cầu chuyển số tiền 300 triệu đồng; phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ,

Chân dung đối tượng Nguyễn Ngọc Minh. Ảnh: Cơ quan Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Ngọc Minh để làm rõ hành vi vi phạm. Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Minh khai nhận do bản thân không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân, cho nên ngày 29/1, đối tượng sử dụng dao nhọn khống chế, đe dọa yêu cầu bị hại phải chuyển cho mình số tiền 300 triệu đồng. Sau khi thoát khỏi đối tượng, nạn nhân nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Được biết, đối tượng Nguyễn Ngọc Minh chưa có tiền án, tiền sự. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

