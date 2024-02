Không phải mua vàng, ngày Vía Thần Tài 2024 làm những thứ này để may mắn, tài lộc cả năm

Có phải cứ mua vàng vào ngày Thần Tài mới may mắn, tài lộc?

Mua vàng ngày vía Thần Tài đã trở thành thói quen của nhiều gia đình.







Thần Tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên quản Tài Phúc Phú Quý mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Do đó, ngày vía Thần Tài là một trong những dịp quan trọng để cầu tài lộc, sung túc và may mắn.

Đặc biệt, Thần Tài theo tín ngưỡng là vị thần mang đến tài lộc, của cải, sung túc cho gia đình. Do đó, mỗi khi làm việc gì, ta thường thấy gia chủ cầu khấn Thần Tài.

Những năm gần đây, vào ngày vía Thần tài, không chỉ dân kinh doanh mà cả giới văn phòng, người lao động... đều có xu hướng mua vàng cầu may mắn.

Thực tế, không có tài liệu nào ghi chép rõ ràng về việc này. Tuy nhiên, trong ngày vía Thần Tài, mọi người có thể đi mua, bán vàng song không nhất thiết cứ phải chen lấn, mua với giá cao.

Dù vậy, xét về góc độ tinh thần, việc mua vàng cầu may dịp đầu năm cũng đáp ứng nhu cầu rất chính đáng của con người, tạo động lực để họ phấn đấu trong năm mới. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc mua vàng đầu năm cũng được xem là một hình thức tiết kiệm của nhiều người Việt.

Tuy vậy, không có tục lệ hay quy định nào bắt buộc người dân phải mua vàng trong ngày mùng 10 tháng Giêng để sung túc, tài lộc cả năm.

Nếu không mua vàng, có thể làm những thứ này để lấy lộc cả năm

Tì hưu, thiềm thừ, bảo bình, túi tài lộc, tiền ngũ đế...cũng là vật phẩm được chọn mua ngày vía Thần Tài.





Hoạt động mua vàng vào ngày vía Thần Tài mang nặng tính chất kỳ vọng riêng tư về mưu cầu lợi ích chứ hoàn toàn không có giá trị về mặt phong thủy hay năng lực tâm linh, mà đơn giản là được các tiệm vàng dẫn dắt để tăng doanh thu của họ.

Nhân ngày này, mọi người nên cảm tạ trời đất, ơn trên đã ban cho mình đồ ăn, thức uống và của cải. Việc bày tỏ tấm lòng thành kính có thể thực hiện tại bất cứ đâu, vào lúc nào, vì người xưa cho rằng "trên đầu ba thước có thần linh" nên chỉ cần tâm khởi là thần biết, miễn sao thực lòng, chứ không câu nệ về hình thức.

Người dân có thể mua một vật cầu may được Thần Tài ưa thích để chưng lên bàn thờ (như tì hưu, thiềm thừ, bảo bình, túi tài lộc, tiền ngũ đế...).

Hoặc đơn giản nhất là ra ngân hàng gửi một khoản tiết kiệm tượng trưng chứ không nhất thiết phải mua vàng với giá đắt đỏ.

