Kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc cần lưu ý gì?

Góc chiêu tài là gì?

Góc chiêu tài (hay góc tài vị, góc tài lộc) được xem là khu vực trong nhà hoặc văn phòng mang ý nghĩa tượng trưng cho việc thu hút năng lượng tiền tài và sự thịnh vượng.

Theo quan niệm phong thủy, đây thường là vị trí nằm chéo khoảng 45 độ so với cửa chính, được cho là nơi tích tụ vượng khí và nguồn năng lượng tích cực liên quan đến tài chính của gia chủ.

Trong thực tế, góc chiêu tài thường xuất hiện ở những không gian sinh hoạt quan trọng như phòng khách, khu vực bàn làm việc, góc bếp, hành lang hoặc phòng thờ, tùy theo cấu trúc và cách bố trí của từng ngôi nhà.

Ý nghĩa, vai trò của góc chiêu tài

Góc chiêu tài được xem là khu vực mang tính biểu trưng cho sự tích lũy và lưu chuyển nguồn năng lượng tài lộc trong không gian sống hoặc làm việc.

Khi được bố trí hài hòa, gọn gàng và phù hợp tổng thể, khu vực này giúp tạo cảm giác ổn định, đủ đầy và góp phần hình thành môi trường tích cực cho các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh hằng ngày.

Về mặt phong thủy, góc chiêu tài thường được nhắc đến với vai trò hỗ trợ tăng vượng khí, thu hút may mắn và tạo sự cân bằng giữa các yếu tố âm dương - ngũ hành trong không gian. Nhờ đó, gia chủ có thể duy trì sự hài hòa về năng lượng, từ đó củng cố tinh thần, nâng cao cảm giác thuận lợi và an tâm trong cuộc sống.

Một số lưu ý khi kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc mạnh mẽ

Có chỗ dựa vững chắc cho góc chiêu tài

Phía sau tài vị nên là bức tường kiên cố, tượng trưng cho nền tảng ổn định và sự hỗ trợ vững vàng.

Gia chủ nên hạn chế đặt tài vị trước cửa sổ kính trong suốt hoặc khu vực trống phía sau, vì theo quan niệm phong thủy, điều này dễ tạo cảm giác "thoát khí", thiếu điểm tựa về năng lượng.

Giữ góc chiêu tài sáng sủa, có đủ ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng là yếu tố quan trọng giúp không gian trở nên sinh động và tràn đầy sinh khí. Góc chiêu tài nên được bố trí ở nơi có ánh sáng tự nhiên vừa phải để tạo cảm giác thông thoáng và tích cực.

Nếu khu vực này thiếu sáng hoặc tăm tối, gia chủ có thể bổ sung đèn chiếu sáng ấm áp để cân bằng không gian và giảm cảm giác nặng nề.

Giữ góc chiêu tài sạch sẽ, ngăn nắp

Sự gọn gàng, sạch sẽ giúp năng lượng lưu chuyển thuận lợi và tạo ấn tượng tích cực cho toàn bộ không gian sống.

Gia chủ nên tránh để đồ đạc lộn xộn, vật dụng hỏng hoặc ít sử dụng tại khu vực tài vị; thay vào đó, hãy duy trì sự tối giản, thông thoáng để tăng cảm giác ổn định và đủ đầy.

Nên để góc chiêu tài ở nơi bằng phẳng, yên tĩnh

Góc chiêu tài nên được bố trí tại khu vực ổn định, bằng phẳng và ít người qua lại để tạo cảm giác tĩnh lặng, dễ tụ khí.

Gia chủ nên hạn chế đặt tại lối đi thường xuyên hoặc gần cửa sổ hay cửa ra vào mở liên tục, vì dễ gây xáo trộn năng lượng. Đồng thời, cũng nên tránh đặt gần các thiết bị tạo rung động mạnh như tivi công suất lớn, loa, máy giặt… nhằm giữ không gian cân bằng và ổn định.

Tránh ô uế, góc nhọn, bị chèn ép

Khu vực tài vị cần được giữ sạch sẽ, thông thoáng và tránh các yếu tố gây cảm giác nặng nề hoặc áp lực. Gia chủ nên hạn chế đặt gần nhà vệ sinh, khu vực ẩm thấp hoặc để đồ đạc lộn xộn.

Ngoài ra, cần tránh để các góc nhọn từ đồ nội thất chiếu thẳng vào tài vị, cũng như không đặt các vật quá nặng như tủ lớn, kệ sách cồng kềnh đè lên khu vực này vì dễ tạo cảm giác bị chèn ép.

Về cây xanh, nên tránh các loại cây có gai hoặc dây leo rối như xương rồng hay hoa hồng gai để duy trì sự hài hòa về mặt thị giác và phong thủy.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

