Kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc cần lưu ý gì?
GĐXH - Trong phong thủy nhà ở và không gian làm việc, góc chiêu tài được xem là khu vực mang ý nghĩa biểu trưng cho sự tích lũy tài lộc, may mắn và nguồn năng lượng thịnh vượng.
Góc chiêu tài là gì?
Góc chiêu tài (hay góc tài vị, góc tài lộc) được xem là khu vực trong nhà hoặc văn phòng mang ý nghĩa tượng trưng cho việc thu hút năng lượng tiền tài và sự thịnh vượng.
Theo quan niệm phong thủy, đây thường là vị trí nằm chéo khoảng 45 độ so với cửa chính, được cho là nơi tích tụ vượng khí và nguồn năng lượng tích cực liên quan đến tài chính của gia chủ.
Trong thực tế, góc chiêu tài thường xuất hiện ở những không gian sinh hoạt quan trọng như phòng khách, khu vực bàn làm việc, góc bếp, hành lang hoặc phòng thờ, tùy theo cấu trúc và cách bố trí của từng ngôi nhà.
Ý nghĩa, vai trò của góc chiêu tài
Góc chiêu tài được xem là khu vực mang tính biểu trưng cho sự tích lũy và lưu chuyển nguồn năng lượng tài lộc trong không gian sống hoặc làm việc.
Khi được bố trí hài hòa, gọn gàng và phù hợp tổng thể, khu vực này giúp tạo cảm giác ổn định, đủ đầy và góp phần hình thành môi trường tích cực cho các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh hằng ngày.
Về mặt phong thủy, góc chiêu tài thường được nhắc đến với vai trò hỗ trợ tăng vượng khí, thu hút may mắn và tạo sự cân bằng giữa các yếu tố âm dương - ngũ hành trong không gian. Nhờ đó, gia chủ có thể duy trì sự hài hòa về năng lượng, từ đó củng cố tinh thần, nâng cao cảm giác thuận lợi và an tâm trong cuộc sống.
Một số lưu ý khi kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc mạnh mẽ
Có chỗ dựa vững chắc cho góc chiêu tài
Phía sau tài vị nên là bức tường kiên cố, tượng trưng cho nền tảng ổn định và sự hỗ trợ vững vàng.
Gia chủ nên hạn chế đặt tài vị trước cửa sổ kính trong suốt hoặc khu vực trống phía sau, vì theo quan niệm phong thủy, điều này dễ tạo cảm giác "thoát khí", thiếu điểm tựa về năng lượng.
Giữ góc chiêu tài sáng sủa, có đủ ánh sáng tự nhiên
Ánh sáng là yếu tố quan trọng giúp không gian trở nên sinh động và tràn đầy sinh khí. Góc chiêu tài nên được bố trí ở nơi có ánh sáng tự nhiên vừa phải để tạo cảm giác thông thoáng và tích cực.
Nếu khu vực này thiếu sáng hoặc tăm tối, gia chủ có thể bổ sung đèn chiếu sáng ấm áp để cân bằng không gian và giảm cảm giác nặng nề.
Giữ góc chiêu tài sạch sẽ, ngăn nắp
Sự gọn gàng, sạch sẽ giúp năng lượng lưu chuyển thuận lợi và tạo ấn tượng tích cực cho toàn bộ không gian sống.
Gia chủ nên tránh để đồ đạc lộn xộn, vật dụng hỏng hoặc ít sử dụng tại khu vực tài vị; thay vào đó, hãy duy trì sự tối giản, thông thoáng để tăng cảm giác ổn định và đủ đầy.
Nên để góc chiêu tài ở nơi bằng phẳng, yên tĩnh
Góc chiêu tài nên được bố trí tại khu vực ổn định, bằng phẳng và ít người qua lại để tạo cảm giác tĩnh lặng, dễ tụ khí.
Gia chủ nên hạn chế đặt tại lối đi thường xuyên hoặc gần cửa sổ hay cửa ra vào mở liên tục, vì dễ gây xáo trộn năng lượng. Đồng thời, cũng nên tránh đặt gần các thiết bị tạo rung động mạnh như tivi công suất lớn, loa, máy giặt… nhằm giữ không gian cân bằng và ổn định.
Tránh ô uế, góc nhọn, bị chèn ép
Khu vực tài vị cần được giữ sạch sẽ, thông thoáng và tránh các yếu tố gây cảm giác nặng nề hoặc áp lực. Gia chủ nên hạn chế đặt gần nhà vệ sinh, khu vực ẩm thấp hoặc để đồ đạc lộn xộn.
Ngoài ra, cần tránh để các góc nhọn từ đồ nội thất chiếu thẳng vào tài vị, cũng như không đặt các vật quá nặng như tủ lớn, kệ sách cồng kềnh đè lên khu vực này vì dễ tạo cảm giác bị chèn ép.
Về cây xanh, nên tránh các loại cây có gai hoặc dây leo rối như xương rồng hay hoa hồng gai để duy trì sự hài hòa về mặt thị giác và phong thủy.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Tại sao cô dâu phải đội nón? Ý nghĩa phong tục đội nón về nhà chồngỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Từ bao đời, chiếc nón lá gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, mộc mạc, duyên dáng. Không chỉ là vật dụng che nắng che mưa, chiếc nón còn ẩn chứa những giá trị tinh thần sâu sắc, đặc biệt trong nghi lễ cưới hỏi truyền thống.
Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Khi tuổi làm nhà rơi vào cung xấu, đặc biệt là Ngũ Thọ Tử, nhiều người thường lo ngại vì cho rằng có thể tác động tiêu cực đến gia đạo và vận khí tổng thể.
Bí quyết phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ giúp tài lộc không thất thoát, bổ sung tài khíPhong thủy - 22 giờ trước
GĐXH - Phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ giúp trấn giữ tài lộc cho gia chủ, làm nguồn tiền bạc của gia đình ngày càng tăng cao. Tránh được sự thất thoát hoặc các rủi ro mất trộm.
Hoa khôi Thu Hương đón dàn nghệ sĩ về thăm biệt thự hơn 200 tỷ đồngKhông gian sống - 22 giờ trước
GĐXH - MC Thanh Mai, diễn viên Lý Hương và á hậu Băng Châu gặp mặt, ca hát tại biệt thự 600m2 của hoa khôi thể thao Thu Hương tại Phú Mỹ Hưng.
Xem ngày giờ tuần mới từ 13/4 - 19/4/2026 để gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ 13/4 - 19/4/2026, chuyên gia phong thủy khuyên mọi người thực hiện các công việc động thổ, khai trương, xuất hành nên tham khảo những thông tin dưới đây.
Mẹo phong thủy nhà ở: Tiền vào như nước, phú quý dài lâuPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Những mẹo nhỏ đơn giản dưới đây về phong thủy nhà ở giúp gia chủ có thể "tiền vào như nước, phú quý dài lâu".
Phong thủy phòng khách và những điều nên tránh điềm rủi, tăng vận may năm 2026Phong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy phòng khách có vai trò quan trọng trong việc lưu giữ tài vận, vì vậy gia chủ nên chú ý kiêng kỵ một số điều sau để tránh "điềm rủi", tăng may mắn, tài lộc dồi dào và khỏe mạnh.
Cách bố trí nơi thờ ở phòng khách vừa đảm bảo thẩm mỹ lại trang nghiêm, giữ tài lộc cho gia chủỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những cách bố trí phổ biến, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa phù hợp nguyên lý phong thủy.
Dấu hiệu mộ có phong thủy tốt, con cháu tha hồ hưởng lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc xây dựng mộ phần theo phong thủy là điều rất quan trọng và cần thiết. Vậy làm sao để biết được mộ phần có phong thủy tốt hay không? Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.
Muốn bảo toàn vượng khí gia đình, nên thiết kế bàn thờ theo phong thủy dưới đây để phù hợp cho nhà chung cư lẫn mặt đấtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc thiết kế bàn thờ không chỉ đòi hỏi sự trang trọng, mà còn cần tuân thủ các nguyên tắc phong thủy để mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ.
Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộcỞ
GĐXH - Về phương diện phong thủy, trầm hương có luồng khí dương mạnh mẽ. Vì vậy, trầm hương được xem là có khả năng trừ tà, hóa sát vô cùng hiệu quả. Trầm cũng giúp gia chủ thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại nhiều may mắn và xua đuổi vận xui.