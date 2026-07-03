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Kích thước bàn trà chuẩn phong thủy giúp gia chủ giữ tiền, hút vận may

Thứ sáu, 07:11 03/07/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Bên cạnh tác dụng trang trí thì bàn trà cũng như những đồ dùng nội thất khác như bàn ghế, tranh treo tường… còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy như mang vận may – tài lộc cho gia chủ và xua đuổi tà khí tránh xa.

Kích thước bàn trà phong thuỷ trong không gian phòng khách

Kích thước bàn trà phong thuỷ phòng khách rộng

Một không gian phòng khách rộng, thoáng đãng nên lựa chọn một chiếc bàn trà phong thủy có kích thước lớn để trưng bày thì mới cân xứng. Đặt chiếc bàn vừa vặn với không gian sẽ khiến cho bạn cảm thấy tổng thể căn phòng thoáng và phù hợp.

Theo phong thủy Tâm An, kích thước bàn trà đúng chuẩn dành cho căn phòng rộng thường sẽ được quy ước là 1300cm x 700cm x 420cm hoặc 1300cm x 700cm x 390cm (dài x rộng x cao).

Tuy vậy, chiều dài bạn nên cân nhắc, tính toán theo chiếc ghế hoặc sofa đi kèm. Thường bàn trà sẽ ngắn hơn từ 1 – 1.2m so với chiếc ghế. Chiều rộng thì bạn nên lựa chọn kích thước cỡ bằng tầm nửa chiều dài của bàn cũng là kích thước phù hợp.

Kích thước bàn trà phong thuỷ phòng khách nhỏ

Đối với các căn phòng có diện tích hạn chế, để tiết kiệm không gian là điều vô cùng quan trọng, hay thậm chí là luôn được ưu tiên lên hàng đầu.

Kích thước bàn trà chuẩn phong thủy giúp gia chủ giữ tiền, hút vận may - Ảnh 1.

Bên cạnh tác dụng trang trí thì bàn trà cũng như những đồ dùng nội thất khác như bàn ghế, tranh treo tường… còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy như mang vận may – tài lộc cho gia chủ

Vì không có diện tích để trưng bày, gia chủ phải làm như thế nào để có thể hạn chế nhất có thể để giúp cho căn phòng được thoáng đãng và không bị bí bách.

Kích thước bàn trà chuẩn cho không gian căn phòng ngủ thường sẽ rơi vào khoảng 900cm x 600cm (dài x rộng).

Bên cạnh đó, bạn nên cố gắng không đặt quá nhiều đồ vật trang trí lên bàn hoặc những vị trí xung quanh để thuận tiện cho việc đi lại.

Kích thước bàn trà phong thuỷ phòng khách trung bình đạt chuẩn

Đối với các không gian phòng khách có diện tích trung bình cũng sẽ có cách lựa chọn kích thước bàn trà phong thủy tiêu chuẩn riêng. Theo đó, bạn vẫn nên căn cứ dựa theo kích thước của sofa là đúng nhất. Dựa theo nguyên tắc, chiều dài của bàn không nên vượt quá chiều dài sofa từ 1 – 1.2m.

Kích thước bàn trà chuẩn phong thủy giúp gia chủ giữ tiền, hút vận may - Ảnh 2.

Đối với các không gian phòng khách có diện tích trung bình cũng sẽ có cách lựa chọn kích thước bàn trà phong thủy tiêu chuẩn riêng.

Ngoài ra, bạn có thể chọn theo kích thước tiêu chuẩn đó là 1.000cm – 800cm (dài x rộng). Đây sẽ là kích thước lý tưởng được đánh giá là mang đến cảm giác vừa vặn nhất và không làm ảnh hưởng đến các đồ vật khác và không gian tổng thể.

Chiều cao tiêu chuẩn bàn trà phong thuỷ

Hiện nay, theo các nhà sản xuất, xưởng nội thất,  thường thì chọn chiều cao bàn sofa tiêu chuẩn khoảng 40 cm là hợp lý. Chúng tương ứng với chiều cao của ghế sofa để tạo nên vẻ đẹp và kết hợp với chúng sao cho đẹp và phù hợp.

Ngoài ra khách hàng cũng có thể chọn bàn sofa với chiều cao khoảng 30-35cm. Miễn sao để chúng luôn thấp hơn so với ghế sofa là được nhé.

Một số loại bàn trà với phong cách riêng biệt có thể có chiều cao thấp hơn con số này. Ví dụ như các mẫu bàn trà Nhật có chiều cao chỉ khoảng 10-20cm. Với kích thước này sẽ hợp với ghế hoặc đệm ngồi bệt của họ.

Kích thước bàn trà chuẩn phong thủy giúp gia chủ giữ tiền, hút vận may - Ảnh 3.

Hiện nay, theo các nhà sản xuất, xưởng nội thất thì thường chọn chiều cao bàn sofa tiêu chuẩn khoảng 40 cm là hợp lý.

Đây là phong cách và văn hóa trà đạo có lịch sử hàng trăm năm nổi tiếng trên toàn thế giới. Không nhiều các mẫu bàn trà có chiều cao lớn hơn con số 40. Bởi như vậy sẽ đem lại sự bất tiện cho người sử dụng và che lấp đi ghế sofa. Khiến sofa không thể toát lên vẻ đẹp của mình một cách tốt nhất. Vì thế hầu như người ta sẽ chọn các mẫu bàn trà có thể thay đổi tăng giảm chiều cao là giải pháp thay thế phù hợp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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