Mẹo đặt bình nước uống theo phong thủy giúp tài lộc hanh thông

Tại sao vị trí bình nước uống lại quan trọng trong phong thủy?

Trong phong thủy, vạn vật đều được cấu thành từ năm yếu tố cơ bản: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong đó, Thủy đóng một vai trò vô cùng đặc biệt. Đặc biệt, nguyên tắc "Sơn quản nhân đinh, Thủy quản tài lộc", có nghĩa là núi non quản về sức khỏe và con người, còn sông nước quản về tiền tài và của cải.

Nước mang trong mình năng lượng của sự sống, sự linh hoạt, và sự luân chuyển không ngừng. Một dòng chảy hài hòa sẽ mang đến sự thịnh vượng, may mắn.

Ngược lại, một nguồn nước tù đọng, ô uế hoặc đặt sai vị trí có thể tạo ra năng lượng tiêu cực, gây cản trở tài vận và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Bình nước uống, dù là cây nước nóng lạnh hiện đại hay một chiếc bình gốm sứ truyền thống, đều là một vật thể chứa đựng "Thủy" trong nhà. Nó được xem như một "hồ nước thu nhỏ", có khả năng tích tụ và kích hoạt năng lượng tại nơi nó được đặt.

Việc đặt bình nước uống theo phong thủy không chỉ là một sắp đặt đơn thuần mà còn là một nghệ thuật kích hoạt vượng khí.

Do đó, việc đặt bình nước uống theo phong thủy một cách cẩn trọng là hành động trực tiếp tác động vào trường khí của ngôi nhà, giúp dẫn dắt dòng chảy tài lộc vào nhà và giữ cho nguồn năng lượng sống luôn tươi mới, dồi dào.

Các vị trí "Vàng" để đặt bình nước uống thu hút vượng khí

Hướng Đông Nam (cung Tài Lộc)

Hướng Đông Nam trong Bát trạch thuộc cung Tốn, hành Mộc. Đây chính là cung Tài Lộc, khu vực chủ quản về tiền tài, của cải và sự thịnh vượng của gia chủ.

Theo ngũ hành tương sinh, Thủy sinh Mộc. Đặt bình nước (hành Thủy) ở hướng này sẽ tạo ra một vòng tuần hoàn năng lượng cực kỳ tốt đẹp.

Năng lượng của nước sẽ nuôi dưỡng cho hành Mộc của cung Tài Lộc, giống như nước làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc, phát triển xanh tốt. Việc này giúp kích hoạt mạnh mẽ năng lượng tài vận, khiến cho các cơ hội tài chính đến nhiều hơn, công việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, tiền bạc hanh thông và tích lũy được của cải. Đây được coi là vị trí lý tưởng nhất để đặt bình nước uống theo phong thủy.

Hướng Bắc (cung Quan Lộc)

Hướng Bắc thuộc cung Khảm, mang hành Thủy. Đây là cung Quan Lộc, đại diện cho sự nghiệp, con đường công danh và các mối quan hệ xã hội trong công việc.

Đặt bình nước ở hướng Bắc là một cách để tăng cường năng lượng bản mệnh của cung này, theo nguyên tắc "Thủy hòa Thủy".

Đặt bình nước ở hướng Bắc là một cách để tăng cường năng lượng bản mệnh của cung này, theo nguyên tắc "Thủy hòa Thủy".

Khi năng lượng Thủy tại cung Quan Lộc được bổ sung và khuếch đại, nó sẽ giúp con đường sự nghiệp của gia chủ trở nên hanh thông, suôn sẻ.

Các kế hoạch, dự định dễ thành công, được quý nhân phù trợ, tránh được những kẻ tiểu nhân cản trở. Đối với những người đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến hoặc muốn phát triển sự nghiệp, đây là một vị trí không thể bỏ qua.

Hướng Đông (cung Gia Đạo)

Hướng Đông thuộc cung Chấn, mang hành Mộc và đại diện cho sức khỏe, các mối quan hệ trong gia đình (Cung Gia Đạo).

Tương tự như hướng Đông Nam, việc đặt bình nước (Thủy) ở đây sẽ tạo ra cục diện Thủy sinh Mộc, mang lại nhiều lợi ích.

Nguồn năng lượng từ nước sẽ giúp nuôi dưỡng cung Gia Đạo, khiến cho không khí gia đình luôn hòa thuận, yêu thương. Sức khỏe của các thành viên, đặc biệt là người con trai trưởng trong nhà, sẽ được cải thiện.

Tương tự như hướng Đông Nam, việc đặt bình nước (Thủy) ở đây sẽ tạo ra cục diện Thủy sinh Mộc, mang lại nhiều lợi ích.

Việc này giúp giảm thiểu xung đột, cãi vã và tăng cường sự gắn kết giữa mọi người, tạo ra một hậu phương vững chắc để phát triển sự nghiệp và tài lộc.

Vị trí gần cửa ra vào (Minh Đường Tụ Thủy)

Cửa chính là nơi đón nhận các dòng khí từ bên ngoài vào trong nhà. Khu vực ngay phía sau cửa chính được gọi là Minh Đường (sảnh sáng). Một Minh Đường rộng rãi, sáng sủa sẽ giúp tụ khí tốt.

Đặt bình nước ở khu vực này, đặc biệt là bên tay trái từ trong nhà nhìn ra (vị trí Thanh Long), sẽ tạo nên thế "Minh Đường Tụ Thủy".

Thanh Long (Rồng Xanh) là thần thú đại diện cho may mắn, quyền lực và sự phát triển. Đặt nước ở phương vị này sẽ kích hoạt Long mạch, giúp gia chủ tăng cường vận may, thu hút quý nhân và tạo ra nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống.

Tuy nhiên, cần lưu ý không đặt bình nước đối diện thẳng với cửa chính, vì điều này có thể khiến tài lộc vừa vào đã trôi ra ngoài.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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