Kiểm soát đồ ăn vặt và nước giải khát có đường khi trẻ nghỉ hè
Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian học sinh được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhiều em hình thành thói quen ăn uống thiếu kiểm soát.
Vì sao học sinh dễ "sa đà" vào đồ ăn vặt trong mùa hè?
Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian học sinh được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhiều em hình thành thói quen ăn uống thiếu kiểm soát, đặc biệt là tiêu thụ nhiều đồ ăn vặt và nước giải khát có đường. Nếu không được định hướng đúng, những thói quen này có thể dẫn đến tăng cân, rối loạn tiêu hóa và nhiều hệ lụy sức khỏe lâu dài.
Không còn lịch học cố định, thời gian sinh hoạt bị đảo lộn khiến học sinh dễ ăn uống theo cảm xúc. Việc ở nhà nhiều, tiếp cận thiết bị điện tử như điện thoại, tivi cũng làm tăng xu hướng ăn vặt "vô thức". Bên cạnh đó, sự sẵn có của các loại bánh kẹo, snack, trà sữa, nước ngọt… với hương vị hấp dẫn khiến trẻ khó kiểm soát.
Đáng lưu ý, phần lớn các loại đồ ăn vặt hiện nay đều chứa nhiều đường, chất béo bão hòa, muối và phụ gia, nhưng lại nghèo vi chất dinh dưỡng. Đây chính là "công thức" dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng nếu tiêu thụ thường xuyên.
Tăng cân – hệ quả dễ thấy nhưng không đơn giản
Khi tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu năng lượng nhưng ít vận động, cơ thể sẽ tích trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ. Điều này dẫn đến tăng cân, thậm chí béo phì ở trẻ em.
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở cân nặng. Trẻ tăng cân nhanh trong thời gian ngắn có nguy cơ rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng đến nội tiết và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính trong tương lai.
Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nhiều nước ngọt có đường có liên quan đến nguy cơ Béo phì và Đái tháo đường type 2 ở trẻ em và thanh thiếu niên.
Rối loạn tiêu hóa – hậu quả thường bị xem nhẹ
Không ít phụ huynh cho rằng ăn vặt chỉ "no bụng" chứ không gây hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn chế biến sẵn có thể làm rối loạn hoạt động của hệ tiêu hóa.
Các vấn đề thường gặp bao gồm: Đầy bụng, khó tiêu do thức ăn nhiều dầu mỡ; Táo bón vì thiếu chất xơ; Tiêu chảy nếu thực phẩm không đảm bảo vệ sinh; Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đặc biệt, việc uống nhiều nước ngọt có gas có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ viêm dạ dày ở trẻ.
"Cái bẫy" từ nước giải khát có đường
Nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực… là những loại đồ uống phổ biến trong mùa hè. Tuy nhiên, chúng chứa hàm lượng đường rất cao, đôi khi vượt quá nhu cầu khuyến nghị trong ngày chỉ với một khẩu phần.
Điều đáng lo ngại là năng lượng từ nước uống thường không tạo cảm giác no, khiến trẻ tiếp tục ăn thêm thực phẩm khác. Đây là nguyên nhân khiến tổng năng lượng nạp vào vượt quá nhu cầu mà không nhận ra.
Ngoài ra, việc tiêu thụ đường lỏng còn liên quan đến nguy cơ sâu răng, giảm hấp thu canxi và ảnh hưởng đến sức khỏe xương.
Phụ huynh nên làm gì để kiểm soát, giữ thói quen lành mạnh cho trẻ?
Không cấm đoán tuyệt đối, nhưng cần giới hạn: Việc cấm hoàn toàn đồ ăn vặt có thể khiến trẻ phản ứng ngược. Thay vào đó, phụ huynh nên đặt ra giới hạn hợp lý, ví dụ chỉ ăn 1–2 lần/tuần, với khẩu phần nhỏ.
Tạo môi trường ăn uống lành mạnh: Hạn chế dự trữ quá nhiều bánh kẹo, nước ngọt trong nhà. Khi không có sẵn, trẻ sẽ ít có cơ hội tiêu thụ. Đồng thời, nên chuẩn bị sẵn các lựa chọn lành mạnh hơn.
Những lựa chọn thay thế tốt cho sức khỏe
Nước lọc và nước khoáng
Đây vẫn là lựa chọn tốt nhất để giải khát. Có thể làm nước trở nên hấp dẫn hơn bằng cách thêm lát chanh, dưa leo hoặc lá bạc hà.
Nước trái cây tươi (không thêm đường)
Nước cam, nước ép dưa hấu, nước ép táo… cung cấp vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, nên uống với lượng vừa phải và ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để bổ sung chất xơ.
Sữa và sữa chua
Sữa cung cấp canxi và protein, trong khi sữa chua hỗ trợ tiêu hóa nhờ lợi khuẩn. Đây là lựa chọn phù hợp cho bữa phụ thay vì trà sữa.
Nước dừa
Nước dừa tự nhiên chứa điện giải, giúp bù nước hiệu quả trong ngày nóng. Tuy nhiên, cũng cần kiểm soát lượng vì vẫn có đường tự nhiên.
Trà thảo mộc
Các loại trà như trà hoa cúc, trà atiso (không đường) có thể giúp giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác thư giãn.
Gợi ý thay thế đồ ăn vặt
•Snack → hạt rang (hạnh nhân, óc chó)
•Bánh kẹo → trái cây tươi
•Kem → sữa chua đông lạnh
•Trà sữa → sữa tươi ít đường hoặc sinh tố
Việc thay thế không chỉ giúp giảm lượng đường và chất béo xấu mà còn bổ sung thêm dưỡng chất cần thiết.
Một trong những giải pháp bền vững là giúp trẻ hiểu được tác động của thực phẩm đến sức khỏe. Khi có nhận thức đúng, trẻ sẽ tự điều chỉnh hành vi ăn uống.
Phụ huynh có thể giải thích đơn giản về tác hại của đường và đồ ăn vặt, cùng trẻ chuẩn bị bữa ăn, làm gương trong lựa chọn thực phẩm.
Kiểm soát đồ ăn vặt và nước giải khát có đường không chỉ là vấn đề dinh dưỡng mà còn là bài toán về thói quen và lối sống. Trong kỳ nghỉ hè, khi trẻ có nhiều thời gian rảnh, vai trò định hướng của gia đình càng trở nên quan trọng.
Thay vì cấm đoán, hãy hướng dẫn và tạo điều kiện để trẻ lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Một chế độ ăn cân đối, kết hợp với vận động hợp lý sẽ giúp trẻ không chỉ tránh tăng cân, rối loạn tiêu hóa mà còn xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc cho tương lai.
Người phụ nữ viêm gan cấp, men gan tăng gấp 10 lần thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Một cụ bà viêm gan cấp, men gan tăng gấp 10 lần nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, nôn nhiều, táo bón... sau thời gian tự ý dùng thuốc.
"Thủ phạm" gây ung thư gan đã được xác định! Bác sĩ cảnh báo: Độc tính gấp 68 lần so với thạch tín, nhiều gia đình vẫn đang tiêu thụSống khỏe - 3 giờ trước
Cách bảo vệ gan tốt nhất chính là kiểm soát chặt chẽ những gì chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày từ chính căn bếp của mình!
6 thực phẩm nhiều chất xơ hơn gạo lứtSống khỏe - 7 giờ trước
Chất xơ đóng vai trò thiết yếu trong việc hấp thụ dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe đường ruột. Dù gạo lứt thường được nghĩ đến là thực phẩm giàu chất xơ nhưng thực tế có nhiều thực phẩm khác sở hữu hàm lượng này ấn tượng không kém.
Người đàn ông 70 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ quaSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Đi khám vì đau bụng, đầy hơi, khó tiêu kéo dài, người bệnh bất ngờ được phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm.
Ở ngưỡng tuổi 50, xuất hiện 10 dấu hiệu này cảnh báo tuổi thọ đang bị đe dọaSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Nhiều người ngưỡng tuổi 50 khi gặp vấn đề về sức khỏe thường có tâm lý "ngại đi khám" hoặc "đau tí chắc không sao". Tuy nhiên, ở ngưỡng tuổi này, việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường của cơ thể chính là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ.
6 nhóm thực phẩm giúp gan 'dễ thở', cơ thể nhẹ nhõm hơn mỗi ngàySống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Gan quá tải có thể khiến cơ thể nhanh mệt mỏi, da xỉn màu và làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, 6 nhóm thực phẩm quen thuộc dưới đây có thể giúp hỗ trợ chức năng gan, giảm viêm và tăng cường sức khỏe nếu bổ sung đúng cách mỗi ngày.
Ăn nhiều protein vì sợ mất cơ có gây hại cho thận không?Sống khỏe - 22 giờ trước
Xu hướng gần đây, mọi người chú trọng đến protein trong chế độ ăn nhiều hơn. Thậm chí có người ăn nhiều quá mức vì sợ mất cơ. Vậy, điều này có gây áp lực cho thận không?
Ướp thịt qua đêm tưởng vô hại, chuyên gia cảnh báo sai lầm khiến nguy cơ ngộ độc tăng caoBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ướp thịt qua đêm giúp món ăn đậm vị và tiết kiệm thời gian chế biến, nhưng nếu bảo quản sai cách có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Theo TS Lê Thị Hương Giang, điều quan trọng không nằm ở việc có nên ướp thịt qua đêm hay không mà là cách bảo quản và chế biến thực phẩm sau đó.
Ăn gì để giảm tác dụng phụ của truyền hóa chất?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Trong thời gian truyền hoá chất, người bệnh sẽ phải đối mặt với các tác dụng phụ như chán ăn, buồn nôn, đau miệng, khó nuốt… Dưới đây là một số thực phẩm giúp giải quyết các tình trạng trên.
Bé trai bất ngờ phát hiện ung thư hiếm gặp: Trẻ có dấu hiệu này, phụ huynh tuyệt đối không chủ quanMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Phẫu thuật cho bé trai bị sưng vùng bìu trái, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bé mắc u tế bào mầm ác tính – một dạng ung thư nguy hiểm có nguy cơ di căn nếu không điều trị kịp thời.
Ở ngưỡng tuổi 50, xuất hiện 10 dấu hiệu này cảnh báo tuổi thọ đang bị đe dọaSống khỏe
GĐXH - Nhiều người ngưỡng tuổi 50 khi gặp vấn đề về sức khỏe thường có tâm lý "ngại đi khám" hoặc "đau tí chắc không sao". Tuy nhiên, ở ngưỡng tuổi này, việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường của cơ thể chính là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ.