Kiểm tra hành chính, phát hiện một thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy

'Cô tiên' Nguyễn Đỗ Trúc Phương vừa bị bắt vì liên quan đến ma túy là ai? GĐXH - Công an TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Đỗ Trúc Phương - người thường được gọi là "cô tiên từ thiện" vì có nhiều hoạt động nhân ái để điều tra hành vi liên quan đến ma túy.

Trưa 14/11/2024, trên đường Tỉnh lộ 941 (khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện kết hợp Công an thị trấn Vĩnh Bình, phát hiện Hồ Trọng Vĩ (SN 1997, trú xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ trên người Vĩ 2 bọc nilon hàn kín, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, mà Vĩ khai là ma tuý.

Đối tượng Hồ Trọng Vĩ tại cơ quan công an (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang).

Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Vĩ về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".