Kiên Giang kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền xã

Báo cáo tại buổi khảo sát của Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải, một số xã cho biết khó khăn hiện nay là thiếu trang thiết bị, máy móc, thiếu máy phát điện dự phòng, hệ thống đường truyền phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân chưa ổn định; có ý kiến đề nghị bố trí thêm điểm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải và đoàn công tác kiểm tra vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền tại xã Thạnh Lộc

Ông Tô Văn Tấn, đại diện UBND xã Thạnh Lộc cho biết: hiện nay việc bố trí phòng ban chuyên môn còn hạn chế về cơ sở vật chất, xã sẽ điều chuyển từ 4 xã sáp nhập về để đảm bảo đủ sử dụng.

"Xã Thạnh Lộc dân số tương đối nhưng địa bàn rộng, hiện nay bố trí quân sự, công an chúng tôi chưa có hướng dẫn cụ thể, đây là khó khăn mà chúng tôi phải thực hiện. Tuy nhiên xã kiến nghị có phòng để cán bộ ở các xã về làm có nơi nghỉ ngơi", ông Tấn cho hay.

Một số xã đảo khó khăn về đường truyền như An Sơn và Nam Du do chưa có điện lưới cũng xin đề xuất 2 đường truyền để dự phòng nếu có trục trặc. Trước khó khăn về đường truyền hiện chưa ổn định, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, sẽ có cán bộ hỗ trợ trực tiếp cho các xã để xử lý vướng mắc khi vận hành từ 1/7. Trong 120 điểm cầu còn 11 điểm chưa kết nối tốt ở khu vực tỉnh An Giang thì sẽ tiếp tục xử lý. Trước đó cũng đã thực hiện kết nối với đảo xa nhất tỉnh là Thổ Châu để thử nghiệm kết nối hội nghị truyền hình từ đất liền ra thành công.

Kiểm tra các máy điện tử phục vụ dân tại xã Thạnh Lộc

Văn phòng UBND tỉnh cũng sẽ tổ chức tập huấn cho 48 xã về thực hiện tổ chức bộ máy trung tâm hành chính công và quy trình tiếp nhận thủ tục hành chính. Từ đó ghi nhận xem còn khó khăn vướng mắc gì để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xử lý.

Theo chỉ đạo, tất cả các đơn vị hành chính bàn giao con dấu vào chiều 30.6 và đồng thời nhận con dấu mới thì ngày 1/7 sẽ có con dấu vận hành ngay, không bị gián đoạn. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các đơn vị phải cố gắng thực hiện để kịp cho việc sáp nhập, vận hành chính quyền 2 cấp; đồng thời rà soát bộ thủ tục mới để cấp xã biết, bố trí phân công con người, cán bộ chuyên môn sao cho phù hợp, các địa phương phải tự chủ để thực hiện cho đúng.

Riêng Phú Quốc, Thổ Châu đặc thù biển đảo có thể sớm hơn. Về trụ sở, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương cố gắng sử dụng trụ sở cũ bố trí cho phù hợp, chỗ nào chưa đủ thì tiếp tục sửa chữa hoặc nâng cấp thêm sau. Chỗ tốt nhất phù hợp thuận tiện cho dân thì ưu tiên cho khối chính quyền, để gần dân sát dân xử lý công việc thuận lợi hơn. Bố trí Tổ Công nghệ số cộng đồng từ lực lượng đoàn viên thanh niên, giáo viên trong hè dùng làm cộng tác viên.

"Bố trí con người hết sức kỹ lưỡng, phải là những đồng chí hiểu việc, biết việc và có trách nhiệm, có kỹ năng tiếp xúc với dân, làm sao cho hài hòa, vui vẻ, niềm nở", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nêu rõ.