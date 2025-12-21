Một số kiêng kỵ khi chọn hướng cửa nhà vệ sinh mở ra hay mở vào để rước tài lộc?
GĐXH - Việc chọn chiều mở cửa cho nhà vệ sinh không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cho ngôi nhà mà chúng còn hướng đến sự tài lộc, may mắn của gia chủ.
Không gian cửa nhà vệ sinh
Dù bạn chọn cửa nhà vệ sinh mở ra hay mở vào thì chúng đều chiếm một khoảng diện tích nhất định. Thường thì cửa nhà vệ sinh mở vào bên trong sẽ tối ưu không gian hơn.
Bởi hầu hết phần không gian bên ngoài thường là lối đi chung hoặc một phòng ngủ, phòng khách.
Công năng của cửa nhà vệ sinh
Thông thường, cửa nhà vệ sinh mở ra ngoài sẽ gây ra một số bất tiện cho quá trình sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.
Do chúng sẽ hạn chế tầm nhìn cũng như gây va chạm bất ngờ với người ở ngoài cửa. Ngược lại, việc thiết kế cửa nhà vệ sinh xoay vào trong sẽ đảm bảo an toàn hơn. Hạn chế được cả tình trạng nước bắn ra ngoài.
Thẩm mỹ của ngôi nhà
Nếu cửa mở ra bên ngoài sẽ để lộ bản lề và tạo ra khe hở giữa cánh và khuôn. Ngược lại, cửa nhà vệ sinh mở vào trong sẽ tạo nên cảm giác liền mạch, nguyên khối. Giúp nhà vệ sinh trong sạch sẽ và đẹp hơn.
Về phong thủy
Theo phong thủy, cửa nhà vệ sinh mở ra có thể sẽ khiến cho các nguồn năng lượng xấu thoát ra bên ngoài. Làm ảnh hưởng đến tiền tài, may mắn cũng như sức khỏe của gia chủ. Vậy nên, cửa nhà vệ sinh hướng vào trong sẽ mang đến tài lộc, may mắn cho ngôi nhà.
Phương án cửa nhà vệ sinh mở vào sẽ giúp bạn tối ưu không gian hơn, mang lại thẩm mỹ và tài lộc cho gia chủ.
Đối với những công trình nhà vệ sinh có diện tích bên trong nhỏ, cách tốt nhất là bạn nên chọn phương án thiết kế cửa nhà vệ sinh mở ra ngoài.
Một số kiêng kỵ khi chọn hướng cửa nhà vệ sinh mở ra hay mở vào
Như đã nói trên, thiết kế cửa nhà vệ sinh theo phong thủy sẽ mang đến nhiều may mắn và tài lộc cho gia chủ. Bạn cần tránh những lỗi nghiêm trọng gây suy giảm vận khí của gia đình bằng cách lưu ý một số kiêng kỵ sau:
Tránh hướng cửa nhà vệ sinh hướng ra cửa chính bởi điều này sẽ tạo nên sự đối kháng âm dương. Khiến gia đình bất hòa, tiền tài hao hụt cũng như dễ bị tiểu nhân ám toán.
Trong phong thủy, kiêng cửa nhà vệ sinh đối diện cửa phòng ngủ bởi chúng có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Những mùi hôi từ cống thoát nước, WC sẽ khiến chúng ta dễ mất ngủ và ảnh hưởng tới sức khỏe.
Kỵ cửa nhà vệ sinh đối diện với nhà bếp. Điều này sẽ giúp tăng tính thẩm mỹ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Kiêng cửa nhà vệ sinh đối diện với phòng khách. Bởi theo phong thủy, phòng khách là nơi chứa nhiều sinh khí nhất nên nếu đối diện với cửa nhà vệ sinh sẽ bị sát khí lấn át.
Tránh hướng cửa nhà vệ sinh đối diện cầu thang. Đây là lỗi thường mắc phải của hầu hết các gia đình.
Bởi chúng ta thường muốn tiết kiệm diện tích ngôi nhà nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho âm khí bủa vây mọi ngóc ngách. Khiến gia chủ luôn gặp phải những vận đen trong công việc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
