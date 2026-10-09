Kiều Vũ Nhật Anh: Từ cậu bé chậm nói trở thành ca sĩ chuyên nghiệp

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GĐXH - Từng chậm nói và gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, Kiều Vũ Nhật Anh dần tìm thấy cách kết nối với thế giới qua âm nhạc. Từ những bài hát trên màn hình karaoke khi còn nhỏ, cậu bé sinh năm 2009 đã từng bước đứng trên sân khấu và theo đuổi dòng nhạc dân ca, quê hương đất nước, bolero.

Sinh ngày 9/1/2009 tại Hà Nội, Kiều Vũ Nhật Anh những năm đầu đời có nhiều biểu hiện khác biệt như chậm nói, ít ngủ, hay quấy khóc và khó giao tiếp. Đến khoảng 2,5 tuổi, em mới nói những lời đầu tiên. Tuy vậy, Kiều Vũ Nhật Anh sớm bộc lộ khả năng ghi nhớ chữ viết, con số và đặc biệt yêu thích âm nhạc.

Gia đình đưa em đến trung tâm giáo dục đặc biệt. Nhờ quá trình đồng hành kiên trì, khoảng 4 tuổi, Kiều Vũ Nhật Anh bắt đầu có những chuyển biến tích cực, hòa nhập tốt hơn với môi trường xung quanh. Âm nhạc cũng dần trở thành phương tiện để em thể hiện cảm xúc và tự tin hơn.

'Tài năng nhí' Kiều Vũ Nhật Anh và hành trình tìm thấy tiếng nói qua âm nhạc - Ảnh 1.

Hình ảnh Kiều Vũ Nhật Anh khi tham gia các cuộc thi tài năng.

Trong hành trình ấy, mẹ là người đồng hành cùng Kiều Vũ Nhật Anh từ những buổi học đầu tiên đến khi em bước lên sân khấu. Chị hướng dẫn con cách lấy hơi, giữ nhịp, nhả chữ và quan trọng hơn là hiểu cảm xúc trong từng ca khúc.

Kiều Vũ Nhật Anh đặc biệt yêu thích những giai điệu trữ tình, dân ca và bolero. Em từng tham gia các chương trình như Tìm kiếm tài năng nhí của VTC, You Are Number One, Hòa ca nhí (VTV7), Cất cánh (VTV1) và thực hiện một số MV như Điệu ví dặm là em, Sương trắng miền quê ngoại, Nhớ thương ví dặm, Thương về miền Trung.

Năm 2025, Kiều Vũ Nhật Anh đạt Á quân hạng mục ca hát tại Liên hoan Tiếng hát Thanh thiếu niên Hà Nội, Quán quân hạng mục ca hát tại Liên hoan Thanh thiếu niên Quốc tế ở Seoul (Hàn Quốc) và nhận Giải thưởng "Ý tưởng độc đáo" tại Ban Mai Got Talent.

'Tài năng nhí' Kiều Vũ Nhật Anh và hành trình tìm thấy tiếng nói qua âm nhạc - Ảnh 2.

Kiều Vũ Nhật Anh và mẹ.

Năm 2026, Kiều Vũ Nhật Anh được vinh danh "Nam ca sĩ nhí được yêu thích nhất" tại Búp Sen Vàng. Bên cạnh việc biểu diễn, em hiện theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiếp tục rèn luyện chuyên môn và theo đuổi con đường âm nhạc.

Với Kiều Vũ Nhật Anh, những sân khấu và giải thưởng có thể là những dấu mốc đáng nhớ. Nhưng phía sau đó vẫn là một hành trình dài, bắt đầu từ những bước rất nhỏ của một cậu bé từng khó khăn trong giao tiếp nhưng đã tìm được cách cất tiếng nói của mình qua những giai điệu yêu thích.

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