Kinh hoàng những 'lò bát quái' ven đê ở Ninh Bình, khói đang âm thầm 'đầu độc' người dân

Thứ bảy, 17:50 28/03/2026 | Đời sống
Nhóm PV
GĐXH - Dọc theo tuyến đê tả sông Đáy và các khu dân cư tại xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình), những bãi rác tập kết lộ thiên đã tồn tại hàng chục năm đang trở thành "điểm nóng" về ô nhiễm. Không chỉ dừng lại ở việc chất đống gây mất mỹ quan, tình trạng đốt rác tùy tiện đang trực tiếp đầu độc môi trường sống và sức khỏe của người dân nơi đây.

Tại đê tả sông Đáy, đoạn qua làng Hoàng Đan, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình một bãi tập kết rác khổng lồ nằm lộ thiên ngay sát trục đường giao thông và triền đê. Theo người dân địa phương, bãi rác này đã tồn tại cả thập kỷ, tiếp nhận mọi loại chất thải từ sinh hoạt đến phế liệu sản xuất.

Thay vì được vận chuyển đi xử lý theo quy trình, rác tại đây thường xuyên được tiêu hủy bằng cách đốt thủ công.

Những cột khói trắng đục, nồng nặc mùi nhựa cháy và hóa chất bay mù mịt, gây cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông và tạt thẳng vào khu dân cư lân cận.

Tại bãi rác ở khu xóm Đập (thôn Quyết Thắng), lửa được nhen nhóm ngay trên các đống rác mới đổ. Những ngọn lửa âm ỉ cháy xuyên ngày đêm, biến bãi rác thành một "lò bát quái" lộ thiên, giải phóng các khí độc hại vào bầu không khí chung của xã.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếm đa số trong các đống rác là túi nilon, bao bì nhựa, vỏ hộp xốp và rác thải sinh hoạt chưa qua phân loại. Đây là những loại rác khi cháy ở nhiệt độ thấp sẽ sinh ra khí có hại đối với sức khỏe con người.

Bãi rác xóm Đập vốn trước đây phục vụ một số thôn thuộc xã Yên Phú cũ, nay do lượng rác thải ngày càng lớn nhưng không được xử lý kịp thời đã dẫn đến tình trạng tràn lan. Khi rác chất cao, giải pháp "nhanh gọn" nhất được lựa chọn lại là đốt.

Người dân xung quanh các bãi rác phản ánh, trước khi bị đốt, bãi rác là ổ chứa ruồi nhặng, muỗi và mầm bệnh. Vào những ngày nồm ẩm hoặc nắng nóng gay gắt, mùi hôi thối nồng nặc cùng dịch bệnh từ bãi rác tấn công trực tiếp vào từng bữa ăn, giấc ngủ của các hộ gia đình xung quanh.

Không chỉ ô nhiễm không khí, việc chôn lấp và tập kết rác ngay ven đê sông Đáy còn đe dọa trực tiếp đến hệ thống thủy lợi và nguồn nước ngầm.

Cột mốc Km 141+999 trên đê tả sông Đáy đứng trầm mặc bên cạnh đống rác thải đang cháy dở. Một hình ảnh tương phản đầy xót xa giữa nỗ lực xây dựng nông thôn mới và thực trạng hạ tầng xử lý rác thải còn lạc hậu, manh mún tại địa phương.

Hệ thống cây xanh ven đê và các khu vực lân cận bãi rác xóm Đập đang phải gồng mình chịu đựng sức nóng và bụi mịn.

Người dân nơi đây mong muốn cơ quan chức năng sẽ sớm có biện pháp xử lý, không còn diễn ra tình trạng đốt rác gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt.

Video những "lò bát quái" ven đê ở Ninh Bình:



Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Rác thải ngập ngụa giữa cánh đồng xã Ý Yên

Sau phản ánh, bãi rác tự phát ở Từ Liêm đã đổi khác nhưng dấu vết thực phẩm vẫn còn

Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ Liêm

Cơ quan chức năng kiểm tra bãi rác của Công ty CP Môi trường Nam Định bị dân tố gây ô nhiễm

Hà Nội: Tràn bùn thải tại bãi rác Nam Sơn trong đêm

Vòng hổ phách có trừ tà không? Tìm hiểu ngay trong năm 2026

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Vòng hổ phách thường được nhắc đến như một loại trang sức phong thủy có khả năng trừ tà. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu vòng hổ phách có thực sự trừ tà hay chỉ là niềm tin truyền miệng.

Hà Nội: Danh sách 83 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 26 - 27/3

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ ngày 26 đến 27/3/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng loạt hành vi vi phạm. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Thời điểm vàng mua nhà đã tới: 3 con giáp có khả năng an cư cao nhất năm 2026

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo góc nhìn tử vi kết hợp với xu hướng tài vận, từ nay đến cuối năm 2026 là thời điểm thuận lợi để một số con giáp hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Khung giờ sinh quyết định hậu vận? Đây là những thời điểm mang nhiều điềm lành

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy phương Đông, giờ sinh không chỉ đơn thuần là thời điểm một người chào đời mà còn được xem là yếu tố có thể tác động đến tính cách, vận trình và tài lộc trong tương lai.

Hàng triệu người cần lưu ý mức phạt rất nặng liên quan đến giao thông đường sắt sắp được áp dụng

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/5/2026, Nghị định 81/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Cận cảnh quá trình sửa chữa trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày này, tại cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), hàng loạt máy móc, thiết bị và nhân lực đang được huy động để khẩn trương gia cường, sửa chữa các trụ cầu hư hỏng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 74,2 tỷ đồng do doanh nghiệp chi trả, tập trung xử lý nền móng nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình sau nhiều năm đưa vào khai thác.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Con giáp Tý và Thìn cần đặc biệt chú ý để phát tài, phát lộc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý và con giáp Tỵ. Hai con giáp này cần đặc biệt chú ý các phương diện này để mang đến tài lộc.

Top con giáp dè chừng mọi mối quan hệ: Không dễ tin ai, sống lúc nào cũng đề phòng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sống khá thận trọng, ít khi đặt niềm tin tuyệt đối vào người khác.

Ngày sinh Âm lịch của người người nói ít làm nhiều, tài lộc đến muộn nhưng vững vàng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường không nói suông, luôn hành động và nỗ lực hết mình, họ có nhiều cơ hội đạt được thành công.

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 là bao nhiêu?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động. Năm 2026, mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

Ai là cao thủ nói dối trong 12 con giáp?

Đời sống

GĐXH - Có những con giáp được đánh giá là rất giỏi ứng biến bằng lời nói, thậm chí đôi khi sử dụng lời nói dối để đạt được mục đích hoặc giữ hòa khí.

Đời sống
Đời sống
Đời sống
Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
