Loại củ được ví như "nhân sâm trắng", chế biến nhiều món ngon, hè này đừng bỏ qua

Thứ tư, 16:31 22/04/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Không chỉ mang giá trị kinh tế cao, sắn dây còn có nhiều công dụng quý trong y học cổ truyền. Bởi bột sắn dây được biết đến khi sở hữu hàm lượng phytochemical và hàng loạt các chất dinh dưỡng như chất béo, canxi, sắt, đạm...

Theo một số nghiên cứu cho thấy, sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ giúp giảm đau đầu khá hiệu quả. Chỉ cần pha bột sắn dây với nước sôi, thêm một chút đường tăng thêm vị ngọt rồi uống ngay sẽ thấy ngay tác dụng tốt trong việc giảm đau đầu.

Ngoài ra, bột sắn dây có hàm lượng tinh bột và chất béo khá thấp, vì thế việc sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ không lo bị béo phì mà ngược lại còn giúp điều chỉnh huyết áp để từ đó, máu sẽ được lưu thông tốt cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch.

Bột sắn dây: Món ngon giải nhiệt mùa hè không thể bỏ qua trong 2026 - Ảnh 1.

Bột sắn dây chứa Isoorientin – một hợp chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng khả năng phục hồi của cơ thể. Nhờ đó, cơ thể có thể tạo kháng thể chống lại các bệnh viêm nhiễm, đồng thời hỗ trợ vết thương nhanh lành và giảm viêm hiệu quả.

Bột sắn dây: Món ngon giải nhiệt mùa hè không thể bỏ qua trong 2026 - Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa đặc tính chống viêm và chống oxy hóa trong bột sắn dây giúp bảo vệ não, ngăn ngừa suy giảm nhận thức và cải thiện hiệu suất hoạt động của não. Đặc biệt, việc sử dụng bột sắn dây còn hỗ trợ phục hồi sau chấn thương sọ não và giảm nguy cơ đột quỵ.

Bột sắn dây là loại thức uống dân dã và quen thuộc có tác dụng giải nhiệt rất tốt trong mùa hè. Vì vậy mọi người thường sử dụng và chế biến bột sắn thành rất nhiều những thức uống, món ăn ngon và đơn giản để giải nhiệt ngày hè. 

1. Pha bột sắn dây đặc, uống sệt

Bột sắn dây: Món ngon giải nhiệt mùa hè không thể bỏ qua trong 2026 - Ảnh 3.

Cho bột sắn dây và đường vào ly. Thêm 2-3 muỗng canh nước và khuấy cho bột tan ra. Sau đó mới cho nước nóng vào vả khuấy đều tay đến khi vừa uống, khi nước đủ rồi vẫn tiếp tục khuấy thêm một lúc nữa để bột không vón cục. Với cách pha này, bột sắn dây sẽ keo lại sền sệt, màu trắng trong rất ngon miệng. Sau đó bạn có thể thưởng thức nóng hoặc để nguội rồi thưởng thức.

2. Bột sắn dây chanh giải nhiệt

Bột sắn dây: Món ngon giải nhiệt mùa hè không thể bỏ qua trong 2026 - Ảnh 4.

Cho bột sắn dây và đường vào ly rồi thêm chừng ½ ly nước, khuấy đều cho đến khi bột sắn dây tan hết. Sau đó, cho thêm nước chanh vào để có hương vị thơm ngon hơn. Cho hỗn hợp này vào nồi đun lên, vừa đun vừa dùng đũa khuấy theo một chiều cho đến khi bột đặc lại sền sệt. Sau khi nấu ta sẽ thu được thành quả có màu trắng đục như sữa. Để ngon nhất, ta thêm vài viên đá lạnh vào như những loại thức uống thông thường và thưởng thức.

 3. Chè bột sắn dây

Bột sắn dây: Món ngon giải nhiệt mùa hè không thể bỏ qua trong 2026 - Ảnh 5.

Đầu tiên, pha loãng nước với 1/2 muỗng cà phê muối, sau đó ngâm 200gr đậu xanh từ 1 - 2 tiếng cho mềm rồi rửa sạch lại với nước. Kế đến, khuấy đều hỗn hợp gồm 100gr bột sắn dây và 300ml nước lọc. Pha 1 gói nước cốt dừa với 100ml nước nóng rồi khuấy đều. Cuối cùng, rửa sạch lá dứa, để ráo nước. Khi đậu xanh chín mềm, bạn cho lá dứa, 400gr đường, 1/2 muỗng cà phê muối, sau đó cho từ từ hỗn hợp nước bột sắn đã pha vào. Khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa quyện, đường tan hoàn toàn. Bắc nồi lên bếp, đổ vào 1 lít nước rồi nấu sôi. Khi nước sôi, bạn cho vào thêm phần đậu xanh đã ngâm, nấu trên lửa vừa khoảng 30 phút đến khi chín mềm. Cuối cùng, cho vào nồi chè nước cốt dừa, khuấy đều một lần nữa cho chè sôi trở lại là hoàn tất.

 4. Sữa bột sắn dây

Bột sắn dây: Món ngon giải nhiệt mùa hè không thể bỏ qua trong 2026 - Ảnh 6.

Cho sữa đặc ra cốc thêm nước ấm vào khuấy đều lên sau đó để nguội hẳn. Cho bột sắn dây vào cốc hòa tan ra. Cho hỗn hợp này vào nồi đun lên, vừa đun vừa dùng đũa khuấy theo một chiều cho đến khi bột đặc lại sền sệt. Làm nước hàng bàng cách cho 1 thìa đường kính vào chảo nhỏ nấu lên màu vàng cánh gián. Đổ bột ra ly, rưới nước hàng lên bề mặt cho thêm đá viên và trộn đều lên và thưởng thức.

Loài rau mọc dại có tên rất lạ, giàu dinh dưỡng, phù hợp trong bữa cơm mùa hè

GĐXH - Với một chút biến tấu trong cách chế biến, bạn có thể tạo ra một món canh rau bợ đậm đà, hài hòa, rất dễ ăn.

