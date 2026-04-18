5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 1,9 triệu ca ung thư đại trực tràng mới, phần lớn liên quan trực tiếp đến chế độ ăn nghèo chất xơ và lối sống thiếu lành mạnh. Điều này cho thấy, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa mà còn đóng vai trò phòng bệnh lâu dài.

Người tuổi trung niên, nguy cơ gặp các vấn đề về đại tràng càng nhiều hơn. Bởi vậy, trong thực đơn hàng ngày, mọi người bên bổ sung những thực phẩm tốt cho đại tràng tuổi trung niên. Cùng khám phá thêm cách chế biến đơn giản dưới đây.

Các loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ… có nguồn chất xơ dồi dào, giúp kích thích nhu động ruột và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Theo một nghiên cứu trên Journal of Nutrition (2023) cho thấy, chế độ ăn giàu đậu có thể giảm tới 18% nguy cơ ung thư đại tràng.

Gợi ý món ngon giải nhiệt ngày hè tốt cho đại tràng người tuổi trung niên:

Cách làm chè đậu xanh nha đam thanh nhiệt

Nguyên liệu: 100g đậu xanh đã cà vỏ, 1 nhánh nha đam và đường phèn.

Cách làm: Ngâm đậu xanh 2–3 giờ, sau đó nấu mềm. Nha đam gọt vỏ, rửa sạch nhớt, cắt hạt lựu rồi cho nha đam vào nồi đậu, nấu thêm 5 phút. Tiếp đó, cho thêm đường phèn, để nguội hoặc dùng lạnh. Lưu ý là khi nấu không đun nha đam quá lâu để tránh bị đắng và giữ được độ giòn.

Chè đậu xanh nha đam dễ làm, giải nhiệt tốt cho ngày hè và tốt cho đại tràng của tuổi trung niên

Rau xanh đậm

Rau chân vịt, cải xoăn, cải bó xôi… là những rau xanh đậu giàu vitamin C, folate, beta-carotene giúp bảo vệ niêm mạc đại tràng và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Những người ăn nhiều rau xanh có nguy cơ ung thư đại tràng thấp hơn khoảng 23% so với người ăn ít. Mọi người có thể dùng chế biến rau xanh đậm bằng cách luộc, làm sinh tố hay salad trộn nhẹ.

Gợi ý món ngon từ rau xanh đậm

Canh rau mồng tơi nấu tôm

Nguyên liệu: 1 bó rau mồng tơi, 100g tôm tươi và các gia vị.

Cách làm: Tôm bóc vỏ, giã hoặc băm nhỏ. Phi nhẹ hành, cho tôm vào xào sơ rồi cho thêm nước, đun sôi cho rau mồng tơi vào. Nêm lại gia vị vừa miệng, đun tới khi rau chín.

Canh rau mồng tơi nấu tôm tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

Chuối

Chuối chứa prebiotics tự nhiên có lợi khuẩn cho đại tràng khỏe mạnh. Đồng thời, pectin trong chuối giúp làm mềm phân, giảm táo bón hiệu quả.

Gợi ý món ngon từ chuối

Sinh tố chuối yến mạch mát lành

Nguyên liệu: 1 quả chuối chín, 2 thìa yến mạch, 200ml sữa tươi không đường

Cách làm: Ngâm yến mạch 5 phút cho mềm, cho tất cả nguyên liệu vào máy xay. Bạn cần xay mịn rồi cho thêm ít đá nếu thích uống lạnh.

Quả bơ

Bơ giàu chất xơ hòa tan và chất béo tốt, giúp giảm viêm và hỗ trợ hoạt động trơn tru của đại tràng. Những người ăn bơ thường xuyên có hệ vi sinh đường ruột cân bằng hơn.

Gợi ý món ngon từ quả bơ

Salad bơ trộn sữa chua thanh nhẹ

Nguyên liệu: 1 quả bơ chín, 1 hũ sữa chua không đường, mật ong.

Cách làm: Bơ đem cắt miếng vừa ăn, trộn nhẹ cùng với sữa chua và mật ong. Để mát 10–15 phút trước khi dùng. Lưu ý khi trộn không đảo mạnh để bơ giữ được độ béo mịn.

Bơ giúp bôi trơn đường ruột, giảm viêm và hỗ trợ hệ tiêu hóa, tốt cho người tuổi trung niên

Yến mạch

Yến mạch chứa beta-glucan – loại chất xơ hòa tan có khả năng nuôi dưỡng niêm mạc ruột, ổn định đường huyết và giảm cholesterol. Việc sử dụng yến mạch thường xuyên được ghi nhận có thể giảm tới 40% nguy cơ hình thành polyp đại tràng, yếu tố tiền ung thư.

Gợi ý món ngon từ yến mạch

Cháo yến mạch rau củ giải nhiệt

Nguyên liệu: 50g yến mạch, cà rốt, bí đỏ. 300ml nước

Cách làm: Rau củ cắt nhỏ, nấu mềm trước rồi cho yến mạch vào, khuấy đều 5–7 phút. Nêm nhạt, ăn ấm hoặc để nguội đều được.

Cháo yến mạch giúp làm dịu đại tràng, ổn định tiêu hóa và giảm cholesterol cho người tuổi trung niên