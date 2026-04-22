Ăn trứng hấp hâm lại, cả gia đình nhập viện: Sai lầm ở cách ăn

Nguyên nhân không phải do bản thân quả trứng “có độc”, mà đến từ cách bảo quản và sử dụng sai lầm – điều rất nhiều gia đình vẫn đang vô tình lặp lại mỗi ngày. Tờ Sohu cho hay.

Nguy hiểm không nằm ở trứng, mà ở vi khuẩn

Theo các bác sĩ, trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, an toàn nếu được nấu chín và sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu khi món ăn này bị để quá lâu ở nhiệt độ phòng hoặc hâm đi hâm lại nhiều lần.

Trứng có thể chứa vi khuẩn như Salmonella – tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Nếu không được nấu chín kỹ, vi khuẩn không bị tiêu diệt hoàn toàn. Đặc biệt, với các món mềm như trứng hấp, môi trường ẩm và giàu đạm lại càng thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nhanh chóng.

Nguy hiểm hơn, khi thức ăn đã nhiễm khuẩn và để qua đêm, một số vi khuẩn như Staphylococcus aureus có thể sinh ra độc tố chịu nhiệt. Điều này đồng nghĩa với việc dù bạn có hấp nóng lại, độc tố vẫn tồn tại và gây ngộ độc ngay sau khi ăn.

Đó cũng là lý do gia đình ông Lưu xuất hiện triệu chứng chỉ sau vài giờ – một dấu hiệu điển hình của ngộ độc thực phẩm do độc tố vi khuẩn.

Vì sao trứng hấp dễ trở thành “ổ vi khuẩn”?

So với các món chiên rán, trứng hấp có kết cấu mềm, độ ẩm cao, lại thường được nấu chưa quá kỹ để giữ độ mịn. Chính điều này vô tình tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nếu không được bảo quản đúng cách.

Khi để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, đặc biệt trong thời tiết nóng, lượng vi khuẩn có thể tăng nhanh đến mức nguy hiểm. Nếu tiếp tục hâm lại và ăn, nguy cơ ngộ độc là rất cao, nhất là với trẻ nhỏ và người có sức đề kháng yếu.

Không chỉ ngộ độc cấp tính, thói quen ăn sai còn gây hại lâu dài

Ngoài nguy cơ ngộ độc tức thời, việc ăn trứng sai cách kéo dài còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Những đợt nhiễm trùng tiêu hóa lặp lại có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, gây rối loạn hấp thu.

Bên cạnh đó, nhiều người có thói quen ăn trứng chiên nhiều dầu, ăn kèm sốt béo hoặc ăn quá nhiều mỗi ngày. Điều này dễ dẫn đến dư thừa năng lượng, tăng mỡ máu và làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin – yếu tố nguy cơ của tiểu đường type 2.

Ăn trứng thế nào để an toàn?

Các chuyên gia khuyến cáo, nguyên tắc quan trọng nhất là ăn chín và ăn ngay sau khi nấu. Trứng cần được nấu đến khi lòng trắng đông hoàn toàn, lòng đỏ ít nhất phải sệt. Với trẻ nhỏ, người già hoặc phụ nữ mang thai, nên ăn trứng chín kỹ hoàn toàn để đảm bảo an toàn.

Trứng sau khi nấu không nên để ngoài quá 2 giờ. Nếu còn dư, cần bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 24 giờ. Khi hâm lại, phải làm nóng đều toàn bộ, không chỉ làm ấm bên ngoài. Nếu phát hiện mùi lạ, vị chua hoặc màu sắc thay đổi, tốt nhất nên bỏ đi.

Ngoài ra, việc kiểm soát lượng ăn cũng rất quan trọng. Một người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn khoảng 1 quả trứng mỗi ngày trong chế độ ăn cân bằng. Những người có bệnh lý nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh phù hợp.

Uống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to ra GĐXH – Nhiều người vẫn duy trì thói quen uống nước ép trái cây vào buổi sáng vì tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân âm thầm có thể khiến vòng bụng của bạn ngày càng to ra.

Loài rau mọc dại có tên rất lạ, giàu dinh dưỡng, phù hợp trong bữa cơm mùa hè GĐXH - Với một chút biến tấu trong cách chế biến, bạn có thể tạo ra một món canh rau bợ đậm đà, hài hòa, rất dễ ăn.