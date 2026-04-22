Mùa hè nên ăn nhiều loại rau chứa "kháng sinh tự nhiên": Vừa giúp ăn ngon lại tăng miễn dịch, giảm ốm đau
Ăn gì để mùa hè không còn mệt mỏi?
Mùa hè là mùa của sức sống và niềm vui, nhưng bên cạnh ánh nắng chói chang, đây cũng là lúc các mối nguy hại cho sức khỏe âm thầm xuất hiện. Trong môi trường nhiệt độ cao, sức đề kháng của con người dễ trở nên mong manh, tạo cơ hội cho vi khuẩn và virus hoạt động mạnh.
Bạn có biết rằng ngay trong tủ lạnh nhà mình có 3 loại thực phẩm được mệnh danh là "Penicillin của giới thực vật"? Mùa hè nhiệt độ cao, vi khuẩn dễ xâm nhập, đây chính là lúc chúng ta cần "nâng cấp" thực đơn để bảo vệ tỳ vị và tăng cường hệ miễn dịch. Không cần chế biến cầu kỳ, chỉ với vài bước đơn giản, bạn sẽ có ngay những món ăn vừa giòn ngon, vừa giúp cơ thể tràn đầy năng lượng.
Lưu lại ngay công thức 3 món ăn "sinh dương khí" cực phẩm này nhé!
1. Ngồng tỏi muối
Ngồng tỏi chứa chất cay có khả năng diệt khuẩn và kháng virus cực mạnh. Ngoài ra, nó còn giàu Vitamin C, giúp hạ mỡ máu, bảo vệ gan và phòng ngừa bệnh mạch vành.
Sơ chế: Chọn ngồng tỏi non, bỏ phần đầu và đuôi già. Rửa sạch, để ráo nước rồi cắt đoạn 2-3cm. Cho vào bát, trộn đều với muối và để ngâm khoảng 3 tiếng. Việc này giúp rút bớt nước để ngồng tỏi giòn hơn và giảm vị hăng cay.
Nấu nước sốt: Đun nóng chảo, cho hoa hồi, quế, lá nguyệt quế và ớt khô vào xào thơm. Thêm 500ml nước lọc, 300ml giấm gạo, 300ml nước tương và 30g đường phèn. Đun sôi, khuấy cho đường tan hết rồi để thật nguội.
Ngâm: Ép bớt nước ở ngồng tỏi đã muối, cho vào hũ thủy tinh sạch (không dính dầu mỡ). Thêm gừng sợi, ớt đỏ và đổ nước sốt đã nguội vào. Bảo quản trong tủ lạnh, sau một ngày là có thể ăn kèm cháo, mì hoặc cơm rất "bắt" miệng.
2. Salad hành tây trộn
Hành tây giàu sulfide, prostaglandin và các chất chống oxy hóa. Đây là "tay đua diệt khuẩn" giúp kháng viêm và nâng cao hệ miễn dịch.
Sơ chế: Hành tây bóc vỏ, thái sợi. Súp lơ trắng cắt nhỏ, chần qua nước sôi có pha chút muối và dầu ăn trong 30 giây, sau đó ngâm nước lạnh để giữ độ giòn.
Chiên trứng: Đánh tan 2 quả trứng, tráng mỏng trên chảo, sau đó thái sợi.
Rang lạc: Lạc (đậu phộng) rang nhỏ lửa đến khi thơm giòn, để nguội.
Trộn: Cho hành tây, súp lơ, trứng và lạc vào bát lớn. Thêm tỏi băm, rưới dầu nóng lên tỏi để dậy mùi thơm. Cuối cùng nêm muối, hạt nêm, nước tương, giấm lâu năm, chút đường và dầu mè. Trộn đều và thưởng thức.
3. Tỏi nướng sốt chua ngọt
Tỏi tính ấm, vị cay, là loại kháng sinh tự nhiên chứa Allicin giúp ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn và virus. Nếu bạn không quen ăn tỏi sống, hãy thử công thức dưới đây.
Nướng tỏi: Chọn tỏi tươi, bóc lớp vỏ già bên ngoài, rửa sạch và để ráo. Cho vào nồi chiên không dầu nướng ở nhiệt độ vừa phải trong khoảng 10 phút đến khi dậy mùi thơm (tùy kích thước tỏi).
Làm nước sốt: Trộn 1 thìa tương cà, 4 thìa đường, một chút nước tương, giấm gạo, 1 thìa muối, 1 thìa dầu hào và một ít nước lọc. Khuấy đều.
Ngâm: Cho tỏi đã nướng vào bát lớn, đổ nước sốt vào, bọc màng bọc thực phẩm và để trong tủ lạnh. Sau một ngày, tỏi sẽ thấm vị chua ngọt, rất kích thích vị giác và không còn mùi hăng nồng.
3 loại thực phẩm này đều là những "vị thuốc" có sẵn trong bếp. Mùa hè này, hãy thường xuyên đưa chúng vào thực đơn để cả nhà cùng khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và ít ốm vặt nhé!
