Kỷ niệm xúc động của NSƯT Lan Anh với người thầy - NSND Trung Kiên

NSƯT Lan Anh: Giảng viên nổi tiếng dạy nhiều ca sĩ tài năng, kín tiếng đời tư NSƯT Lan Anh nổi bật với các ca khúc cách mạng và cuộc sống giản dị, kín tiếng. Hiện cô là giảng viên thanh nhạc, đào tạo nhiều học trò đạt giải cao trong các cuộc thi ca hát.

NSƯT Lan Anh xúc động kể về hồi ức đẹp với NSND Trung Kiên

Ngày 7/11/2025, khoa Thanh Nhạc, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam chính thức công bố Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời ca còn mãi" tri ân những cống hiến to lớn của người thầy tài hoa, GS.NSND Trung Kiên cho nền âm nhạc nước nhà và đặc biệt là cho lĩnh vực giảng dạy, đào tạo thanh nhạc của Việt Nam.

NSND Trung Kiên là một nghệ sĩ lừng danh, một người thầy mẫu mực, là cây đại thụ của nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời ca còn mãi" được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025. Chương trình do Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN) sản xuất, Vàng Son Một Thuở thực hiện, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của TS-NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc HVANQGVN, Tổng đạo diễn TS-NSƯT Tân Nhàn, ThS Nguyễn Thị Bích Hồng chỉ đạo sản xuất.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời ca còn mãi" với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, là những học trò xuất sắc của GS.NSND Trung Kiên như: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên… cùng các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Thủy, Bích Hồng, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Nguyên Vũ, Khánh Ly, Quang Tú, Mạnh Hoạch, Thu Hằng, Hương Ly, Minh Tuyến, Thăng Long...

Cùng các nghệ sĩ pianist: TS-NSƯT Trịnh Minh Trang, Ths Bùi Đăng Khánh, Ths Nguyễn Lệ Thuyên Hà, Ths Nguyễn Thanh Giang…

NSƯT Lan Anh hạnh phúc khi nhớ lại hồi ức với người thầy kính yêu.

Trong buổi họp báo có rất nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ những hồi ức về NSND Trung Kiên, trong số đó có học trò cưng của ông là NSƯT Lan Anh. Trong hội trường thiêng liêng của khoa Thanh Nhạc, NSƯT Lan Anh xúc động kể: "Tôi cảm thấy may mắn khi được học tập và được thầy - NSND Trung Kiên dìu dắt. Thầy rất thương và yêu quý tôi. Từ sâu thẳm trong trái tim tôi luôn ngưỡng mộ thầy và trân trọng tình cảm của thầy dành cho tôi. Thầy chính là người cho tôi có được hành trang vào nghề như ngày hôm nay. Tôi nhớ lúc đi học, tôi còn nghèo chưa đi diễn nhiều, thi thoảng thầy vẫn cho tiền tôi. Có thể với thầy, số tiền cũng nho nhỏ thôi nhưng với tôi số tiền ấy lại giá trị và rất lớn lao. Đó cũng là kỉ niệm này suốt đời tôi vẫn nhớ". NSƯT Lan Anh cũng kể khi cô hát thì NSND Trung Kiên không bao giờ khen trước mặt. Theo nữ nghệ sĩ kể, NSND Trung Kiên thường khen và tự hào về cô qua những người khác.

NSƯT Lan Anh xúc động khi kể về NSND Trung Kiên. Clip: Đỗ Quyên

Sự nghiệp vẻ vang của NSND Trung Kiên

GS.NSND Trung Kiên là một nghệ sĩ lừng danh, một người thầy mẫu mực, là cây đại thụ của nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam. Nhắc đến nền thanh nhạc Việt Nam hiện đại, không thể không nhắc tới GS.NSND Trung Kiên. Ông là một trong những tên tuổi tiêu biểu, là nghệ sĩ, nhà sư phạm đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp âm nhạc cách mạng và công tác đào tạo thanh nhạc. Ở ông, hội tụ cả tài năng nghệ sĩ lớn và tầm vóc của một người thầy, một nhà nghiên cứu, một "kiến trúc sư" trong việc xây dựng và phát triển công tác giảng dạy thanh nhạc tại Việt Nam.

TS.NSND Quốc Hưng, Giám đốc HVANQGVN chia sẻ với báo chí về đêm nhạc tri ân người thầy kính yêu.

Với công chúng, NSND Trung Kiên trước hết là một giọng ca hàng đầu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Ông được biết đến qua nhiều ca khúc đã đi cùng lịch sử dân tộc. Giọng hát của ông không chỉ vang lên từ những sân khấu lớn, mà còn khắc sâu trong tâm trí nhiều thế hệ người Việt như biểu tượng của lý tưởng, của lòng yêu nước, của vẻ đẹp âm nhạc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. NSND Trung Kiên sở hữu chất giọng nam cao (tenor) hiếm có, sáng, vang, kết hợp giữa kỹ thuật hát chuẩn mực với cảm xúc và phong cách biểu diễn đĩnh đạc, sang trọng. Ông hát bằng cả tâm thế của người chiến sĩ - nghệ sĩ, mang lại cho ca khúc cách mạng sức sống mạnh mẽ, vừa có tính nghệ thuật cao, vừa gần gũi với công chúng.

Chính nhờ vậy, tên tuổi NSND Trung Kiên đã trở thành một trong những biểu tượng của nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam thế kỷ XX.

Song song với sự nghiệp biểu diễn lừng lẫy, GS.NSND Trung Kiên còn là một trong những nhà sư phạm thanh nhạc hàng đầu của Việt Nam, người có công lao to lớn trong việc đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ ca sĩ chuyên nghiệp. Trên cương vị giảng viên thanh nhạc, ông là người thầy mẫu mực, tận tâm, nghiêm cẩn mà gần gũi, luôn khơi dậy trong học trò niềm say mê nghệ thuật, tinh thần học hỏi và ý thức nghề nghiệp cao. Ông đã dìu dắt nhiều học trò sau này trưởng thành và trở thành những giọng ca nổi tiếng, những nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Việt. Trong đó có không ít người sau này cũng tiếp nối con đường sư phạm của ông.

Không chỉ là người thầy tận tụy, GS.NSND Trung Kiên còn là người đặt nền móng cho sự chính quy và hiện đại của công tác đào tạo thanh nhạc Việt Nam. Ông là người trực tiếp biên soạn, chỉnh lý và chuẩn hóa hệ thống giáo trình thanh nhạc, xây dựng chương trình đào tạo từ bậc trung cấp, đại học cho tới cao học và nghiên cứu sinh, đưa công tác giảng dạy thanh nhạc Việt Nam tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời giữ vững bản sắc và ngữ điệu tiếng Việt trong nghệ thuật hát.

Dưới sự dẫn dắt của ông, khoa Thanh nhạc HVANQGVN đã trở thành một đơn vị đào tạo hàng đầu, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên tài năng, đóng góp to lớn vào sự phát triển, chất lượng của đời sống âm nhạc nước nhà.

Tập thể các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc tri ân NSND Trung Kiên.

Nói về đêm nhạc tri ân NSND Trung Kiên, TS.NSND Quốc Hưng, Giám đốc HVANQGVN cho biết: "Tên tuổi của thầy, GS.NSND Trung Kiên gắn liền với sự trưởng thành của nền thanh nhạc Việt Nam, với những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử HVANQGVN. Giáo trình thanh nhạc từ trung cấp đến đại học hiện nay của HVANQGVN hiện nay, đa số đều do NSND Trung Kiên viết. Tất cả đều học theo phương pháp, quy trình thầy Trung Kiên đưa ra.

Nhắc đến GS.NSND Trung Kiên, không chỉ là nhắc đến một giọng ca lớn, một người thầy lớn, mà còn là nhắc đến một nhân cách nghệ sĩ mẫu mực, một người suốt đời tận hiến cho âm nhạc, cho sự nghiệp đào tạo con người. Di sản ông để lại là niềm tự hào, là bài học về đức - tài - tâm - chí của một người nghệ sĩ, một trí thức lớn, người đã góp phần quan trọng vào sự phát triển nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam đương đại.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời ca còn mãi" do Khoa thanh nhạc thực hiện là lời tri ân sâu sắc của HVANQGVN, của những thế hệ học trò như chúng tôi đến thầy, GS.NSND Trung Kiên. Chương trình cũng là lời khẳng định, chúng tôi đang tiếp nối, phát huy dòng chảy, di sản âm nhạc mà thầy để lại, tiếp tục phát triển lĩnh vực đào tạo thanh nhạc Việt Nam lên những tầm cao mới".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời ca còn mãi" được chia làm 3 phần: Nguồn cội của thanh nhạc bác học, Dòng chảy âm nhạc cách mạng và Dòng nhạc lãng mạn và đương đại. 3 phần của chương trình sẽ khái quát sự nghiệp, sự cống hiến của GS.NSND Trung Kiên đối với âm nhạc nước nhà và vai trò "kiến trúc sư" trong giảng dạy, đào tạo thanh nhạc của Việt Nam, đồng thời cho thấy sự tiếp nối di sản âm nhạc của người thầy, người nghệ sĩ lừng danh.

