Lạ kỳ loại quả từng để rụng bỏ đi nay thành đặc sản, chị em sẵn sàng chi cả 100.000 đồng/kg để thưởng thức

Loại quả từng mọc dại bỗng dưng thành đặc sản, chị em ưa chuộng dù giá tới 170.000 đồng/kg GĐXH - Loại quả dại này từng đầy đồng không ai thèm ngó giờ bỗng dưng thành đặc sản, chị em cứ đến mùa là tìm mua.

Me rừng thành đặc sản có giá bán tới 100.000 đồng/kg

Me rừng có giá từ 40.000 đến 80.000 đồng mỗi kilogram

Một vài năm gần đây, quả me rừng bỗng nhiên gây sốt và được nhiều chị em văn phòng tìm mua. Người bán thường quảng cáo các loại me rừng đi kèm với muối ớt, có giá từ 40.000 đến 80.000 đồng mỗi kilogram. Những bức ảnh được đăng tải cho thấy me rừng có vẻ ngoài hấp dẫn, có khả năng kích thích vị giác, điều này khiến nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, nhanh chóng mua chúng.



Qua nghiên cứu thị trường, giá của me rừng tươi dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng/kg, trong khi giá của me ngâm sẵn hoặc mứt me rừng lên tới khoảng 100.000 đồng/kg. Sự hấp dẫn của hương vị của loại trái cây rừng này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều phụ nữ đam mê hoa quả có vị chua.

Me rừng thường được thu mua từ Lạng Sơn để bán tại Hà Nội. Quả me thường to và có màu vàng nhạt, với quả cuối mùa thường ngọt hơn so với đầu mùa, điều này làm tăng lượng khách hàng đặt mua.

Loại quả này là một đặc sản từ vùng Tây Bắc, có vị chua chua, ngọt ngọt rất thích hợp để chế biến thành các món ăn vặt, hoặc dùng để ngâm với rượu hoặc đường tạo thành siro. Bên cạnh me tươi, người bán cũng cung cấp me đã được ngâm sẵn với đường hoặc muối ớt, rất tiện lợi cho khách hàng khi muốn thưởng thức ngay.

Một người chuyên bán trái cây trực tuyến tại Thanh Xuân, Hà Nội, xác nhận rằng trong khoảng 3 năm trở lại đây, lượng me rừng bán ra thị trường đã tăng đáng kể. Giá cả của loại quả này cũng biến động theo mùa, từ khoảng 40.000 đồng/kg vào đầu mùa và có thể tăng lên tới 70.000 đồng/kg vào cuối mùa.

Cách chọn me rừng

Trong quá khứ, me rừng không được thu hoạch nhiều, mà thường chỉ được người dân địa phương hái trong rừng để giải khát hoặc lấy quả xanh để kho cá

Khi lựa chọn me rừng để ăn tươi, nên ưu tiên những quả có vỏ ngoài có màu rám đen bởi đây là dấu hiệu cho thấy quả đã chín mọng, đảm bảo cảm giác giòn sần sật khi ăn, hòa quyện giữa vị chua nhẹ, chát dịu và ngọt dễ chịu. Đặc biệt, vỏ của những quả me rám còn mang một hương vị ngọt thanh. Trong khi đó, me có vỏ xanh thường chứa nhiều vị chua hơn, thích hợp để sử dụng làm món ăn có gia vị hoặc tẩm đường.

Ngoài ra, me rừng nhập khẩu từ TQ cũng được bày bán trên thị trường. Me rừng Việt Nam thường có quả nhỏ và vỏ xanh; khi ăn sẽ cảm nhận vị chua chát trước rồi mới đến vị ngọt. Trái lại, me rừng Trung Quốc có kích thước to hơn, và khi liếm qua vỏ ngoài sẽ thấy một vị ngọt nhẹ nhàng, tương tự như vị của bột ngọt; cắn vào bên trong mới cảm nhận được vị chua và chát, cuối cùng là vị ngọt đến sau.

Cây me rừng phân bố rộng rãi ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam như Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang và cũng có mặt ở miền Trung và Tây Nguyên. Loại cây này bắt đầu nở hoa vào khoảng tháng 4 và cho quả chín rộ vào khoảng tháng 10, tháng 11 theo lịch âm hàng năm.

Nhưng trong vài năm gần đây, me rừng đã trở thành một đặc sản lạ và được săn đón nhiệt tình bởi dân văn phòng trong thành phố.

