Kịp thời cứu sống nam sinh bị đuối nước

Chiều 17/3, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Hương Khê cho biết, một nam sinh trên địa bàn xã này vừa may mắn được người dân phát hiện, ứng cứu kịp thời khi đang chới với dưới đập nước.

Hình ảnh anh Hà cứu nam sinh đưa vào bờ an toàn. Ảnh: TL

Trước đó, vào khoảng 12h30 cùng ngày, em P.L.B.L. (SN 2012, trú thôn Phú Lâm) đi chơi cùng bạn tại khu vực đập sông Tiêm, thuộc địa phận thôn Trường Sơn, xã Hương Khê. Sau đó, L. xuống đập để tắm không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, anh Lê Khắc Hà (SN 1978, trú thôn Phú Hưng, xã Hương Khê) nhanh chóng lao xuống đập nước, ứng cứu đưa em L. lên bờ an toàn. Sau đó, anh Hà tiến hành sơ cứu, hô hấp ban đầu rồi đưa L. đến trạm y tế.

Tại đây, em L. được cán bộ y tế thăm khám, tiêm trợ sức và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Hiện tình trạng của em đã ổn định.

Lãnh đạo địa phương đánh giá hành động dũng cảm, quên mình cứu người của anh Hà không chỉ giúp hồi sinh một mạng sống mà còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp tuyệt vời trong cộng đồng.

