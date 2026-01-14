Gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất cao nhất 7,7-8,3%: Bất ngờ số tiền nhiều nhất nhận được

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa tăng lãi suất huy động, mức tăng 0,1%/năm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 6-60 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được LPBank niêm yết, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,2%/năm; kỳ hạn 12-60 tháng tăng lên 6,3%/năm.

LPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn từ 1-5 tháng. Trong đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng lần lượt là 4,5%-4,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng ở mức cao nhất 4,75%/năm.

Mức tăng 0,1%/năm cũng được LPBank áp dụng đối với lãi suất tiết kiệm tại quầy. Theo đó, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1-2 tháng lần lượt là 4,2%-4,3%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt niêm yết tại 5,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12-60 tháng lĩnh lãi cuối kỳ là 5,8%/năm.

Trong khi đó, đối với khách hàng ưu tiên được xếp hạng Diamond, lãi suất ưu tiên áp dụng lên đến 6%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khi khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy.

LPBank áp dụng lãi suất đặc biệt khi khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy là 6,2%/năm. Điều kiện là khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng với số tiền từ 300 tỷ đồng.

Một nhà băng khác cũng vừa tăng lãi suất tiết kiệm là Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo). Tuy nhiên, ngân hàng chỉ tăng duy nhất kỳ hạn 12 tháng, với mức tăng 0,2%/năm lên 6,4%/năm đối với tiết kiệm trực tuyến.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 13/1/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 4 4,2 6,5 6,5 6,5 6,5 ACB 4,3 4,65 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,2 6,3 6,3 6,3 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 7,3 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 4,1 4,3 5,2 5,3 5,8 6,1 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,75 6,85 5,85 6,95 5,95 TPBANK 4,75 4,75 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2 VIB 4,75 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 4,3 4,5 5,4 5,4 5,7 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2

Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được VCBNeo áp dụng. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn còn lại gồm: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 6,2%/năm; kỳ hạn 7 tháng là 5,4%/năm; kỳ hạn 8 tháng là 5,4%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng là 5,45%/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 13-60 tháng vẫn được VCBNeo niêm yết tại 6,2%/năm.

Theo thống kê từ đầu tháng 1/2026, có 7 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo tăng lãi suất huy động, trong khi ACB giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.

Gửi 100 triệu đồng, nhận lãi suất cao nhất 7,7-8,3% tại 4 ngân hàng

Cuộc đua lãi suất nóng lên khi một số ngân hàng tung ưu đãi lớn, giúp người gửi 100 triệu đồng có thể hưởng mức sinh lời hiếm thấy.

BVBank đang triển khai sản phẩm chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với mức lãi suất cao nhất lên tới 7,8%/năm. Theo đó, khách hàng có thể mua chứng chỉ tiền gửi qua kênh số với số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng, áp dụng cho 4 kỳ hạn gồm 6, 9, 12 và 15 tháng.

Lãi suất tương ứng lần lượt là 6,5%/năm đối với kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,8%/năm với kỳ hạn 12 tháng; và cao nhất 7,8%/năm cho kỳ hạn 15 tháng.

Chương trình được BVBank triển khai từ ngày 22.12.2025 đến hết ngày 31.3.2026 hoặc kết thúc sớm khi đạt quy mô phát hành 1.000 tỉ đồng.

PVCombank cũng đang áp dụng chương trình cộng thêm lãi suất tới 1,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến vào ngày thứ Sáu hằng tuần. Điều kiện áp dụng tương đối rộng, chỉ cần gửi trực tuyến, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và số tiền gửi tối thiểu từ 100 triệu đồng.

Với mức cộng thêm này, lãi suất thực nhận của người gửi tiền được đẩy lên rất cao. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng có thể hưởng lãi suất 7,6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, 7,8%/năm ở kỳ hạn 13 tháng. Đặc biệt, nếu lựa chọn kỳ hạn từ 15–36 tháng, lãi suất thực nhận lên tới 8,3%/năm, mức hiếm gặp trên thị trường hiện nay đối với khoản tiền gửi không lớn.

Một số ngân hàng khác cũng tăng tốc trong cuộc đua lãi suất cuối năm. Cake by VPBank niêm yết lãi suất 7,1% cho các kỳ hạn từ 6–36 tháng. Ngân hàng số này còn áp dụng ưu đãi cộng thêm tối đa 0,6%/năm cho khách hàng gửi tiền lần đầu, qua đó đưa mức lãi suất cao nhất lên tới 7,7%/năm ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

NCB cũng áp dụng chính sách cộng thêm tới 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng số, với điều kiện kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và áp dụng đến hết ngày 31/1/2026. Nhờ đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6–8 tháng đạt 8,2%/năm; kỳ hạn 9–11 tháng lên tới 8,25%/năm; còn kỳ hạn 12–36 tháng đạt 8,3%/năm.

Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Để tính tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, bạn gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 18 tháng và hưởng lãi suất 6,8%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 8,3%/12 x 36 = 24,4 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn.



