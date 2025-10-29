Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cao nhất vượt 7%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 200 triệu đồng

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng GĐXH - Ngân hàng duy nhất có mức lãi lên tới 6,8%/năm kỳ hạn 18 tháng với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.

Liên tục tặng thêm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng gửi tiết kiệm từ tháng 9 đến nay, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) lại tiếp tục công bố chương trình ưu đãi lãi suất mới nhằm huy động tiền gửi từ khách hàng.

Theo công bố mới nhất của MB, nhà băng này sẽ tặng thêm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng gửi tiền với lãi suất tặng thêm lên đến 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến từ ngày 28/10 đến 12/11/2025.

Ngoài ra, trong thời gian triển khai chương trình ưu đãi lãi suất này, khách hàng còn có cơ hội quay số trúng xe ô tô Vinfast 8 Plus cùng các giải thưởng xe máy điện khác.

Theo MB, mỗi khách hàng gửi tiết kiệm trên kênh số tối thiểu 20 triệu đồng được nhận 1 lượt mã dự thưởng và tối đa không quá 150 lượt mã dự thưởng/tuần.

Điều kiện để khách hàng được cộng thêm lãi suất 0,8%/năm so với lãi suất ngân hàng niêm yết là khách hàng chọn kỳ hạn gửi 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, hoặc 9 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, với khoản tiền gửi từ 30 triệu đồng trở lên.

Trường hợp sau khi áp dụng ưu đãi, mức lãi suất huy động sau ưu đãi cao hơn mức lãi suất huy động trần của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất áp dụng cuối cùng là lãi suất trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tức không quá 4,75%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến đang được MB niêm yết, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 2 tháng lĩnh lãi cuối kỳ đang là 3,6%/năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng 3,8%/năm, và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 – 9 tháng là 4,4%/năm.

Với mức lãi suất huy động cộng thêm 0,8%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, lãi suất thực khách hàng nhận về sẽ là: 4,4%/năm đối với kỳ hạn 2 tháng, 4,6%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng, và 5,2%/năm đối với kỳ hạn 6 và 9 tháng.

Trước đó, MB cũng tặng lãi suất ngân hàng 0,8%/năm cho khách hàng gửi tiền trực tuyến trong thời hạn từ 29/9 đến 14/10/2025. Ngay khi chương trình này vừa kết thúc, MB liền tung ra chương trình tặng lãi suất mới là cộng thêm lãi suất lên tới 0,5%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm và trở thành hội viên MB trong thời hạn 1 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Mức phí hội viên tương ứng là 90.000 đồng, 450.000 đồng và 810.000 đồng.

Cụ thể, khách hàng được cộng thêm lãi suất lên đến 0,5%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng, tối đa 500 triệu đồng/sổ và cộng 0,2%/năm với các kỳ hạn còn lại, tối đa 300 triệu đồng/sổ.

Ngoài việc được cộng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng hội viên của MB còn được giảm 1% lãi suất vay thấu chi thẻ hoặc vay cầm cố sổ tiết kiệm; được giảm giá từ 10-15% khi sử dụng các dịch vụ, mua sắm tại các đơn vị do MB liên kết.

Hiện chương trình này vẫn đang được MB tiếp tục triển khai.

Theo thống kê từ đầu tháng 10 đến nay đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Sacombank, GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, và HDBank. Trong đó, Bac A Bank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.

Ngoài ra, còn có hàng loạt ngân hàng dù không tăng lãi suất nhưng đã tung ra các chương trình ưu đãi lãi suất bằng cách tặng lãi suất hoặc quà cho khách hàng gửi tiền.

Trong đó, mức lãi suất cộng thêm cao nhất là 1,5%/năm do Ngân hàng LPBank áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 29/10/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4,2 4,55 5,6 5,65 5,8 6,1 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,8 3,9 5,35 5,45 5,65 5,65 HDBANK 4,05 4,15 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,8 4,1 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,9 5,45 5,8 5,8 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,35 4,45 6 6 6,2 6,2 VPBANK 4 4,1 5 5 5,2 5,2

Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 20 – 24/10 bằng VND đạt xấp xỉ 3.375.941 tỷ đồng, bình quân 675.188 tỷ đồng/ngày, tăng 27.887 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 658.930 tỷ đồng, bình quân 131.786 tỷ đồng/ngày, tăng 37.357 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (94% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 2 tuần (2% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 90% và 7%.

Lãi suất bình quân đối với các giao dịch bằng VND có xu hướng tiếp tục tăng so với tuần trước đó. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 0,46%/năm; 0,25%/năm và 0,14%/năm lên các mức 5,60%/năm; 5,56%/năm và 5,52%/năm.

Lãi suất bình quân đối với các giao dịch bằng USD có xu hướng ổn định, biến động nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm không đổi và vẫn giữ ở mức 4,1%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,01%/năm xuống mức 4,14%/năm; trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 01 tháng tăng nhẹ 0,03%/năm lên mức 4,18%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cao nhất vượt 7%

Một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, song khách hàng phải đáp ứng điều kiện về số tiền gửi rất lớn.

Lãi suất huy động tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm khách hàng và kỳ hạn. Nhiều ngân hàng tung ra các gói lãi suất ưu đãi, nhưng kèm theo điều kiện khắt khe về số dư tối thiểu hoặc hình thức gửi tiền.

Tại PVcomBank, mức lãi suất đặc biệt 9%/năm áp dụng cho kỳ hạn 12-13 tháng, song chỉ dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy và duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Đây là mức cao nhất trên thị trường hiện nay nhưng chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng tổ chức có quy mô vốn lớn.

HDBank đang niêm yết lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện khách hàng duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Trong khi đó, Vikki Bank đưa ra mức 7,5%/năm cho kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, yêu cầu khoản gửi tối thiểu 999 tỉ đồng.

Bac A Bank đang áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,2%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng với khoản tiền gửi trên 1 tỉ đồng. IVB cũng niêm yết lãi suất 6,15%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, nhưng chỉ dành cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỉ đồng trở lên.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa, mức lãi suất cao nhất dao động quanh 6-6,5%/năm. ACB áp dụng mức 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, nhưng chỉ dành cho khách hàng có số dư tiền gửi từ 200 tỉ đồng trở lên.

Tại LPBank, khách hàng gửi từ 300 tỉ đồng trở lên được hưởng lãi suất 6,5%/năm khi lĩnh lãi cuối kỳ; nếu lĩnh hàng tháng, mức lãi là 6,3%/năm, còn lĩnh đầu kỳ là 6,07%/năm.

Viet A Bank triển khai sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài với lãi suất trên 6%/năm cho nhiều kỳ hạn. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng 6,5%/năm; 13 tháng 6,6%/năm; 15 tháng 6,7%/năm và 18 tháng đạt cao nhất 6,8%/năm. Để tham gia, khách hàng cần gửi tối thiểu 100 triệu đồng, giao dịch tại quầy và lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo giới phân tích, việc các ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhằm thu hút nguồn vốn lớn, nhất là các khoản tiền gửi của tổ chức. Với khách hàng cá nhân, lãi suất phổ biến vẫn quanh 5-6%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng.

Gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng có bao nhiêu tiền lãi?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi

Người dân gửi tiết kiệm 200 triệu đồng vào ngân hàng V, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6,5%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 6,5%/12 tháng x 12 tháng = 13 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.