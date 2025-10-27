Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Cách gửi tiết kiệm 10 triệu đồng để có lãi suất lên tới 6,7%/năm GĐXH - Ngân hàng huy động vốn lãi suất cao nhất lên tới 6,7%/năm thông qua phát hành chứng chỉ tiền gửi.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ảnh minh họa

Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), nhà băng này sẽ tặng khách hàng gửi tiết kiệm mức lãi suất ưu đãi cộng thêm lên đến 1,5%/năm khi gửi tiết kiệm từ hôm nay (27/10) đến hết ngày 5/11.

Lãi suất huy động cộng thêm được áp dụng cho các khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm mới từ 100 triệu đồng đối với Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ và từ 1 tỷ đồng với Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm cộng thêm cho các kỳ hạn tiền gửi 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng.

Như vậy, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 3 tháng trên ứng dụng LPBank sẽ đạt mức "đỉnh nóc kịch trần" 4,75%/năm.

Với lãi suất huy động cộng thêm, khách hàng cũng sẽ nhận lãi suất trên 6%/năm khi đáp ứng các điều kiện của LPBank theo quy định.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ tại quầy kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng là 6,1%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,2%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng cũng cán mốc 6,2%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 18 tháng là 6,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 6,3%/năm và kỳ hạn 18 tháng lên đến 6,4%/năm.

LPBank cho biết sẽ ghi nhận lãi suất ưu đãi cộng thêm cho khoản tiền gửi đạt điều kiện tối đa 2 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng thực hiện giao dịch thành công.

Ngoài LPBank, một loạt các ngân hàng thương mại mới đây cũng công bố chương trình ưu đãi tặng thêm lãi suất tiền gửi hoặc quà tặng cho khách hàng, trong đó có Vietcombank, VietinBank, Techcombank, GPBank, Vikki Bank, VietBank, SeABank...

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 27/10/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4,2 4,55 5,6 5,65 5,8 6,1 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,8 3,9 5,35 5,45 5,65 5,65 HDBANK 4,05 4,15 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,9 5,45 5,8 5,8 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,35 4,45 6 6 6,2 6,2 VPBANK 4 4,1 5 5 5,2 5,2

Lãi suất tiền gửi trực tuyến trả lãi cuối kỳ (chưa cộng thêm lãi suất ưu đãi) đang được LPBank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,7%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,1%/năm và kỳ hạn 12-60 tháng là 5,4%/năm.

Theo thống kê, đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10, bao gồm: GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo và HDBank. Trong đó, Bac A Bank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.

Ngân hàng có lãi suất 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Viet A Bank là ngân hàng áp dụng mức lãi suất trên 6%/năm đối với sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng lãi suất 6,0%/năm; 7 tháng là 6,1%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm; 13 tháng là 6,6%/năm; 15 tháng là 6,7%/năm và 18 tháng đạt mức cao nhất 6,8%/năm. Để tham gia, khách hàng cần gửi tối thiểu 100 triệu đồng và thực hiện giao dịch tại quầy, với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng dao động từ 6-9%/năm. Nhưng để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện đặc biệt.

PVcomBank áp dụng lãi đặc biệt 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tiền tại quầy. Điều kiện áp dụng là khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng.

HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng.

Vikki Bank áp dụng lãi suất 7,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với số tiền tối thiểu 999 tỉ đồng; Bac A Bank đang áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,3%/năm cho các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng; 6,1%/năm với kỳ hạn 13–15 tháng và 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên.

IVB áp dụng mức lãi suất 6,15% đối với kỳ hạn 36 tháng, điều kiện áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỉ đồng trở lên; ACB áp dụng mức lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ khi khách hàng có số dư tiền gửi từ 200 tỉ đồng trở lên.

Tại LPBank, với tiền gửi từ 300 tỉ đồng trở lên, lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ là 6,5%/năm, lĩnh lãi hàng tháng 6,3%/năm và lĩnh lãi đầu kỳ là 6,07%/năm.

Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng lãi ra sao?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi

Người dân gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng V, kỳ hạn 18 tháng và hưởng lãi suất 6,8%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 6,8%/12 tháng x 18 tháng = 10,2 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.