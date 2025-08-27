Ngân hàng lãi suất 12 tháng cao trên 7,5%: Gửi 400 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank 24 tháng lãi suất ra sao? GĐXH - Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank duy trì ở mức 4,7 - 4,8%/năm, chênh lệch không lớn giữa các ngân hàng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân tháng 7 của các ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-4,0%/năm với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,6-5,5%/năm với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,9-6,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi bình quân đối với kỳ hạn trên 24 tháng dao động từ 6,9-7,3%/năm.

Một số ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng gửi số tiền lớn.

ABBank dẫn đầu thị trường về lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng siêu VIP, lên tới 9,65%/năm khi gửi kỳ hạn 13 tháng với số tiền từ 1.500 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi suất huy động thông thường cùng kỳ hạn tại ngân hàng này chỉ 5,3%/năm.

PVCombank cũng niêm yết lãi suất đặc biệt lên tới 9%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, với điều kiện khách hàng phải mở tài khoản tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng. Đây là điều kiện khó đáp ứng nhất trên thị trường hiện nay.

Tại HDBank, lãi suất đặc biệt được áp dụng cho kỳ hạn 12 và 13 tháng, lần lượt là 7,7% và 8,1%/năm, với yêu cầu khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ và gửi số tiền tối thiểu 500 tỷ đồng.

Ngân hàng số Vikki Bank áp dụng lãi suất đặc biệt cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng, số dư tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên, cao hơn 1,8%/năm so với mức lãi suất thường cùng kỳ hạn. Lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng đặc biệt của Vikki Bank là 7,5%/năm.

Ngoài ra, với khách hàng cá nhân gửi tiền kỳ hạn 6-12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, Vikki Bank tặng thêm lãi suất 0,05%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; tặng thêm 0,1%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 1 tỷ đồng trở lên.

Tại LPBank, lãi suất huy động tại quầy cao nhất là 5,5%/năm. Nhưng với tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên, lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ là 6,5%/năm, lĩnh lãi hàng tháng 6,3%/năm, và lĩnh lãi đầu kỳ là 6,07%/năm.

200 tỷ đồng là điều kiện được Ngân hàng ACB đưa ra dành cho khách hàng VIP nếu muốn nhận lãi suất cao nhất 6%/năm khi gửi tiền kỳ hạn 13 tháng. Trường hợp lĩnh lãi hàng tháng, lãi suất huy động cao nhất sẽ là 5,9%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 27/8/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,8 4,1 5,25 5,35 5,5 5,8 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,35 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,95 4,05 5,65 5,75 5,95 5,95 HDBANK 3,85 3,95 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,6 5,45 5,5 5,55 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,15 4,35 5,65 5,65 5,95 6 VPBANK 3,7 3,8 4,7 4,7 5,2 5,2

Ngoài chính sách lãi suất đặc biệt trên, một số ngân hàng cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, như SeABank, Techcombank, VPBank... hoặc áp dụng lãi suất huy động bậc thang, như ACB, VPBank, Techcombank, Bac A Bank, Eximbank, OCB, LPBank.

Một số ngân hàng, như Viet A Bank, còn giới thiệu sản phẩm tiết kiệm mới với lãi suất cao nhất lên đến 6,8%/năm.

Eximbank gần đây cũng mở rộng sản phẩm tiền gửi Combo Casa, mức lãi suất cao nhất là 6%/năm.

Ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao hơn 7,5%

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,1% khi khách hàng gửi tiền online và 4,8% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,5% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất từ cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, GPBank, Vikki Bank...

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 5,53%; 5,73%; 5,76%.

Ở những kỳ hạn khác Cake by VPBank niêm yết lãi suất từ 4,18 - 6%/năm.

GPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất 12 tháng ở mức 5,95%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm điện tử. Hiện mức lãi suất cao nhất ngân hàng này niêm yết là 5,95% ở kỳ hạn 13 - 36 tháng.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,95% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6%/năm.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 5,95%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 11,9 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

400 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 23,8 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.