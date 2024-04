Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Tiểu My (35 tuổi, trú thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về dân sự, tòa buộc Nguyễn Phạm Tiểu My phải bồi thường cho 4 bị hại gần 20 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Bị cáo Nguyễn Phạm Tiểu My tại tòa (Ảnh: Thế Minh).

Theo hồ sơ vụ án, My vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh, đến tháng 1/2020, do làm ăn thua lỗ My mất khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật, như có người thân quen biết cán bộ làm tín dụng tại các ngân hàng, có danh sách người cần đáo hạn, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, My vay tiền của người sau trả cho người trước; trả lãi đúng hạn nên rất nhiều người tin tưởng giao số tiền lớn cho nữ đối tượng vay.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021, 4 bị hại đã cho My vay gần 20 tỷ đồng.

Trong đó, người cho vay nhiều nhất là gần 9 tỷ đồng, thấp nhất gần 3 tỷ đồng.

Sau khi vay được tiền, My không làm đáo hạn ngân hàng mà sử dụng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khi đến hạn do không có tiền trả nên My bỏ trốn vào TPHCM, đến ngày 28/9/2023 thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ.