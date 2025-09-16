Làm vỏ bánh nướng mùa Trung thu: Đây là 'vũ khí' giúp hoa văn sắc nét, không bị xẹp, khi bánh 'lên dầu' sẽ mềm và thơm hơn

Bạn có từng gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" khi nhìn những chiếc bánh Trung thu đang nướng trong lò dần mất đi phần viền, hoa văn những chú cá, chú mèo... biến thành khuôn mặt méo xẹo, to tướng. Có rất nhiều người vào trước Tết Trung thu đã tự tin chuẩn bị nguyên liệu để tự tay làm bánh cho cả gia đình thưởng thức. Nào là cân bột, nấu nước đường, nước tro tàu, nhào bột... mỗi công đoạn đều tỉ mẩn như bước vào cuộc phẫu thuật. Thế nhưng khi lò nướng kêu "ding", bạn không thấy bánh nướng đâu mà thành phẩm trước mắt trông như một đĩa bánh xèo, không thể phân biệt được mặt trước và mặt sau.

Bạn đã bao giờ mở lò nướng với tâm trạng háo hức, rồi phát hiện ra những chiếc bánh Trung thu, đáng lẽ phải nở bung, lại xẹp lép hoàn toàn? Và bạn băn khoăn rằng mình đã làm theo đúng công thức, nhưng tại sao chúng vẫn thành ra "thứ gì đó" chứ không phải bánh Trung thu? Đừng lo, bí quyết mà chúng tôi sắp chia sẻ hôm nay có thể chính là câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm!

Với kinh nghiệm của những người thợ thủ công lâu năm chia sẻ, hóa ra thủ phạm khiến vỏ bánh Trung thu bị chảy, mất hình dáng chính là do thiếu một "bộ khung" quan trọng trong bột bánh. Cũng giống như xây nhà cần thép, vỏ bánh Trung thu cũng cần một loại vật liệu hỗ trợ nào đó để giữ hình dạng.

Vậy "bộ khung" bí ẩn này là gì?

Liệu rằng bạn có đoán vật liệu giúp bánh Trung thu định hình được bột mì hoặc lòng trắng trứng gà? Nếu bạn nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai rồi. Cả 2 nguyên liệu này đều không phải. Nguyên liệu kì diệu này thực ra rất quen thuộc và có thể bạn thường xuyên dùng để nấu ăn. Có điều là bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc thêm nó vào bánh Trung thu thôi. Và thành phần kỳ diệu này không xa lạ đó chính là siro bắp (hay còn gọi là siro ngô).

Có lẽ khi nhắc đến nguyên liệu này, nhiều người sẽ nhăn mặt và hoài nghi: "Siro bắp ư? Chẳng phải đó là nguyên liệu sẽ làm cho bột bánh mềm hơn sao?". Tuy nhiên điều mà bạn không ngờ tới rằng nếu cho một lượng siro bắp vừa đủ lại có tác dụng như lớp áo vô hình giúp bảo vệ lớp vỏ bánh Trung thu.

Nguyên liệu giúp "xây khung" cho bánh Trung thu chính là siro bắp (Ảnh: Internet).

Tại sao lại dùng siro bắp?

Bởi vì siro bắp chứa các thành phần đặc biệt giúp tăng độ dẻo và đàn hồi của bột bánh. Khi siro bắp gặp nước kiềm (nước tro tàu), một phản ứng kỳ diệu sẽ xảy ra, tạo ra sự hỗ trợ cần thiết để duy trì kết cấu ba chiều của hoa văn. Nó cũng giữ ẩm, giúp bánh trung thu mềm mại và ngon hơn sau khi "lên dầu".

Giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào hướng dẫn thực tế. Lấy ví dụ bạn làm vỏ bánh nướng Trung thu cho loại bánh 50g và khoảng 20 cái.

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị sẽ bao gồm: 200g bột mì đa dụng, 140g siro đường, 50g dầu đậu phộng, 4g nước tro tàu và 20g siro bắp.

Bước quan trọng nhất là trộn siro đường và siro bắp, thêm nước tro tàu và dầu đậu phộng, khuấy bằng phới lồng cho đến khi hỗn hợp trở nên sánh mịn. Quá trình này đòi hỏi một chút kiên nhẫn, bạn cần khuấy cho đến khi hỗn hợp hòa quyện hoàn toàn.

Tiếp theo, rây bột mì vào và trộn đều bằng phới dẹt. Nhớ đừng trộn quá kỹ! Chỉ cần đảm bảo không còn bột khô. Bọc bột bằng màng bọc thực phẩm và để bột nghỉ ở nhiệt độ phòng trong 1-2 giờ. Thời gian chờ đợi này rất xứng đáng, vì nó cho phép gluten được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Khi đã cho nhân vào gói và nặn, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt ở khối bột - nó đàn hồi hơn mà không bị dính, dễ tạo hình hơn mà không bị co lại. Và sau khi lấy ra khỏi khuôn bánh, bạn sẽ thấy kết cấu ba chiều của hoa văn hiện lên rõ nét như thể được chạm khắc!

Bánh Trung thu được nướng ở nhiệt độ cao 200 độ C trong 5 phút cho đông lại. Sau đó phết một lớp trứng gà (một lòng đỏ trứng gà trộn cùng 1 thìa canh nước) và nướng ở 180 độ C trong 15 phút. Nhìn những chiếc bánh từ từ nở ra trong lò, bề mặt vàng ươm lấp lánh ánh kim quyến rũ, quả là một cảm giác thành tựu khó tả.

Điều bất ngờ hơn bạn sẽ thấy sau khi bánh "lên dầu"!

Đừng vội ăn bánh Trung thu nướng ngay. Hãy đợi 2-3 ngày để chúng "lên dầu". Trong thời gian này, một tác dụng kỳ diệu khác của siro bắp sẽ được phát huy - nó có thể giữ cho bánh trung thu mềm mà không bị mất hình dạng.

Sau khi bánh "lên dầu", vỏ bánh trở nên bóng bẩy, và khi cắt ra, nhân bánh hòa quyện một cách hoàn hảo. Cắn thử, bạn sẽ thấy lớp vỏ bánh mềm mịn, dẻo dai, nhân bánh ngọt ngào, thơm ngon, và quan trọng nhất là hoa văn vẫn hiện rõ! Khi tặng bánh cho ai đó, cuối cùng bạn cũng có thể tự hào nói rằng: "Tôi tự làm món này!"

Một số mẹo thực tế bạn cần nắm:

Lượng siro ngô không phải càng nhiều càng tốt, thông thường chỉ nên chiếm 10%-15% tổng lượng siro.

Tất cả các nguyên liệu phải ở nhiệt độ phòng khi nhào bột, nếu không dầu và nước sẽ dễ tách ra.

Trước khi ấn khuôn, bạn có thể quét một lớp dầu mỏng lên miếng hoa để chống dính tốt hơn.