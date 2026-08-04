Hôn nhân viên mãn với nữ MC VTV xinh đẹp, diễn viên Phùng Đức Hiếu vẫn day dứt một điều

Tuổi thơ khó khăn nhưng đầy ắp tình yêu thương của Phùng Đức Hiếu

Diễn viên Phùng Đức Hiếu là gương mặt thân quen với khán giả qua các bộ phim của VFC như: “Hồ sơ cá sấu” năm 2020 (vai Hiếu); “Phố trong làng”, “Làng trong phố” năm 2021, 2022 (vai công an Đông); “Chúng ta của 8 năm sau” năm 2023 (vai bác sĩ Tuấn); “Không thời gian” năm 2024 (vai Trạm trưởng Nậm thời trẻ); "Gió ngang khoảng trời xanh" năm 2025 (vai Dũng). Trong bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" vừa qua, Đức Hiếu tái xuất ấn tượng với vai Sơn.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu - gương mặt thân quen của khán giả phim truyền hình.

Là người nổi tiếng, song ít ai biết được rằng, Phùng Đức Hiếu từng trải qua những năm tháng tuổi thơ thiếu thốn. Tuy nhiên, tuổi thơ đó lại đầy ắp tình yêu thương của bố mẹ. Bố làm công nhân, mẹ là giáo viên, cả hai đã cùng nhau vun vén gia đình, chắt chiu từng khoản nhỏ để lo cho các con.



Phùng Đức Hiếu lúc còn nhỏ và lớn lên bên bố mẹ.

Chia sẻ trong Chương trình "Sao Check", điều khiến Phùng Đức Hiếu tiếc nuối nhất là khi bố qua đời, anh mở điện thoại tìm lại những hình ảnh cũ nhưng nhận ra trong máy gần như chỉ có ảnh chụp cùng bạn bè, đồng nghiệp. Anh không có một tấm ảnh hay đoạn video nào ghi lại khoảnh khắc riêng giữa hai bố con. Với nam diễn viên, đó là điều không thể bù đắp.

Lúc đó, nam diễn viên tự trách bản thân khi còn trẻ đã quá vô tư, chưa nghĩ đến việc lưu giữ những khoảnh khắc bên gia đình. Chỉ đến khi người thân không còn ở bên, anh mới nhận ra những điều tưởng như rất bình thường lại trở thành ký ức quý giá. Cũng từ trải nghiệm ấy, Đức Hiếu luôn nhắc mình phải ghi lại nhiều hơn những khoảnh khắc bên mẹ, bên vợ và con gái.

Phùng Đức Hiếu xúc động khi nhắc về bố mẹ.

Bước ngoặt cuộc đời khi gặp nữ MC xinh đẹp của VTV

Trước khi lập gia đình, Phùng Đức Hiếu từng có suy nghĩ sống khá thoải mái đó là làm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Thậm chí, có lúc còn tiêu trước rồi nghĩ rằng ngày mai sẽ kiếm trả lại. Mặc dù vất vả lo trang trải cuộc sống, nhưng anh luôn trong cảnh không dư dả và thiếu nợ.

Bước ngoặt đến khi anh kết hôn với MC Thùy Linh - gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí như: "Bài hát yêu thích", "Ca sĩ của tháng", "Muôn màu showbiz", "Giai điệu kết nối", "Điểm hẹn tài năng"... Cô từng giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu và vợ là MC Nguyễn Thùy Linh.

Cả hai quen nhau khi cùng tham gia bộ phim hài Tết "Giấc mộng quan trường" (2020). Dù cùng xuất hiện trong một dự án nhưng mãi đến buổi liên hoan ra mắt phim, Đức Hiếu mới chủ động làm quen. Lúc đầu, Đức Hiếu không nghĩ Thùy Linh hơn anh tận 5 tuổi vì thấy xinh và rất trẻ.

Tình cảm của họ bắt đầu từ những điều rất giản dị. Những buổi hẹn hò đầu tiên cũng chỉ là những quán ăn bình dân. Không có những món quà đắt tiền, điều giữ hai người ở bên nhau lại là sự chân thành và tình cảm dành cho đối phương.

Phùng Đức Hiếu hạnh phúc khi vợ mang bầu sau gần 5 năm chờ đợi.

Sau khi kết hôn, Đức Hiếu cho biết bản thân thay đổi nhiều trong suy nghĩ. Từ công việc, các mối quan hệ đến trách nhiệm với hai bên gia đình, anh học cách nhìn nhận mọi chuyện sâu sắc hơn. Nam diễn viên cũng may mắn khi có bà xã luôn thấu hiểu công việc nghệ thuật. Vì từng tham gia đóng phim nên Thùy Linh hiểu những đặc thù trong nghề nghiệp của chồng.

Đức Hiếu chia sẻ rằng, nếu trong kịch bản có cảnh hôn hay cảnh tình cảm, anh thường chủ động nói trước với vợ để tránh những tình huống bất ngờ khi phim lên sóng.

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Phùng Đức Hiếu.

Sau gần 5 năm chờ đợi, vợ chồng Đức Hiếu hạnh phúc đón con gái đầu lòng vào đầu năm 2026. Với nam diễn viên, đó là món quà đặc biệt sau một hành trình dài. Hiện tại, gia đình là ưu tiên lớn nhất của Phùng Đức Hiếu. Anh và bà xã cùng nhau sắp xếp công việc để chăm sóc con gái, chia sẻ trách nhiệm trong từng giai đoạn phát triển của bé. Sự thấu hiểu và sẻ chia từ gia đình giúp Đức Hiếu hoàn toàn yên tâm dốc toàn bộ tâm trí cho công việc.



(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

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