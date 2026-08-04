Hình ảnh vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển tuyệt đẹp trong MV mới của ca sĩ Lệ Quyên

Mới đây, trên trang cá nhân ca sĩ Lệ Quyên hé lộ thông tin về dự án âm nhạc mới. Theo chia sẻ của Lệ Quyên, MV "Giá như anh là em" của nữ ca sĩ sẽ được trình làng vào 20h ngày 8.8.2026. Điểm đáng chú ý là cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển góp mặt trong MV khiến sản phẩm càng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm, kéo theo kỳ vọng về một câu chuyện giàu cảm xúc trên màn ảnh.

"Khánh Thi - Phan Hiển sẽ đồng hành cùng Quyên trong MV "Giá như anh là em". Sự kết hợp lần này sẽ mang đến một màu sắc mới cho câu chuyện mà MV muốn kể", nữ ca sĩ Lệ Quyên viết.

Chia sẻ về khoảnh khắc hậu trường, ca sĩ Lệ Quyên cho biết, "Khánh Thi - Phan Hiển đã dành gần 3 tiếng liên tục dưới mưa để hoàn thành những phân đoạn quan trọng nhất của MV. Biết ơn và yêu thương 2 em mình vô cùng".

Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ thông tin Khánh Thi - Phan Hiển sẽ đồng hành trong MV "Giá như anh là em". Ảnh: FB Lệ Quyên.

Sau khi những hình ảnh MV được chia sẻ, nhiều bình luận khen ngợi dành cho cặp đôi Khánh Thi – Phan Hiển và ca sĩ Lệ Quyên.

"Lệ Quyên hát cảm xúc quá; em nhớ thời sinh viên đi hát karaoke bài Giấc mơ có thật của chị, giờ đã hai mươi năm! Không ngờ Lệ Quyên và Khánh Thi là bạn thân của nhau"; "Quá suy, quá tình, quá da diết, quá nghệ thuật bởi giọng hát của ca sĩ Lệ Quyên kết hợp dance quá đỉnh của cặp đôi kiện tướng"; "Hay quá ca sĩ Lệ Quyên, giai điệu hay, màn dance của Khánh Thi – Phan Hiển tuyệt đỉnh"; "Giọng hát cuốn vào điệu nhảy của vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển quá tuyệt"…

Theo lời Khánh Thi, trước vài tiếng ra sân bay sang châu Âu thi đấu, vợ chồng cô vẫn có mặt tại phim trường. Sự ủng hộ này xuất phát từ tình bạn nhiều năm giữa Lệ Quyên và Khánh Thi từ thời còn ở Hà Nội.

Để có được vài giây thật đẹp trên MV, cả ê-kip phải quay đi quay lại rất nhiều lần. "Nhìn mặt nước thơ mộng vậy thôi chứ… trơn đến mức bao nhiêu ý tưởng nhảy đẹp đều phải thay đổi vì cứ bước ra là… trượt", Khánh Thi cho hay.

Hình ảnh vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển trong MV "Giá như anh là em" của ca sĩ Lệ Quyên:

Hình ảnh từ MV "Giá như anh là em" của ca sĩ Lệ Quyên.

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