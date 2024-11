Lật tẩy kế hoạch tinh vi của hai gã thanh niên Hải Phòng dùng dao cướp tài sản

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân nhân huyện An Lão (TP. Hải Phòng), cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Vũ Quang Thắng (SN 2006, trú tại thôn Việt Khê, xã Tân Dân) và Hoàng Trọng Minh (SN 2008, trú tại, thôn Tam Sơn, xã Thái Sơn) cùng huyện An Lão (TP. Hải Phòng) về tội "cướp tài sản".

Khoảng 10h ngày 12/11, Công an huyện An Lão nhận được tin trình báo của anh Lầu Mạc Sầu (SN 2001, quê quán huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang; hiện tạm trú tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) về việc: Vào 9h30 cùng ngày, anh Sầu bị 2 đối tượng cầm dao khống chế, đe dọa và cướp đi 1 chiếc xe máy, 1 ví tiền, 1 thẻ tín dụng HD Bank cùng điện thoại di động.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Viện KSND huyện An Lão.

Ngay khi nhận được trình báo của nạn nhân, lãnh đạo Công an huyện An Lão đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là: Vũ Quang Thắng và Hoàng Trọng Minh. Cùng với đó, lực lượng chức năng truy tìm được vật chứng và phương tiện phạm tội.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào ngày 11/11, Thắng và Minh qua phòng trọ của anh Sầu để thăm dò. Đến khoảng 9h30 sáng 12/11, khi nạn nhân đang ở phòng trọ (thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão) thì Thắng giới tự giới thiệu tên là Kiều, điều khiển xe máy cùng Minh đến gọi anh Sầu đi bốc gỗ.

Thấy vậy, anh Sầu điều khiển xe máy Honda Air Blade BKS 34B3-593.97 đi theo đối tượng Thắng đến khu vực sân khấu Núi Voi. Khi đến nơi, Thắng nói với anh Sầu muốn mượn xe máy của nạn nhân đi mua nước. Mua nước xong, đối tượng quay lại vị trí khu vực sân khấu núi Voi.

Đối tượng Vũ Quang Thắng và Hoàng Trọng Minh. Ảnh: Viện KSND huyện An Lão.

Khi anh Sầu đang đứng uống nước thì Thắng vòng ra phía sau lưng, bất ngờ cầm dao dí vào nạn nhân và thực hiện cướp xe máy, ví tiền cùng điện thoại. Sau 24h phá án, cơ quan điều tra Công an huyện An Lão đã bắt được đối tượng Vũ Quang Thắng và Hoàng Trọng Minh.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng để tiến hành điều tra về tội "Cướp tài sản" quy định tại Điều 168 Bộ Luật hình sự.

