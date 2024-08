Lật tẩy nhiều ‘mánh khóe’ tội phạm nuôi phụ nữ mang thai để mua bán người

Núp bóng đẻ thuê, nhận con nuôi

Cách đây không lâu, do hoàn cảnh khó khăn nên một phụ nữ đang mang thai (trú tại tỉnh Thái Nguyên) lên hội nhóm "Gia đình hiếm muộn xin nhận con nuôi" nhằm tìm người nuôi con sau khi sinh. Người phụ nữ này sau đó liên hệ được với Phạm Thị Hằng (SN 1986, trú tại xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) và được Hằng hứa hẹn sẽ trả toàn bộ viện phí sinh nở, chi phí bắt xe từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa.

Trong thời gian này, Hằng đã liên hệ và bán cháu bé cho một gia đình hiếm muộn. Kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hằng, lực lượng Công an phát hiện Hằng nuôi 3 phụ nữ đang mang thai. Hằng thỏa thuận với họ sau khi sinh sẽ liên hệ làm thủ tục cho con nuôi, trả mỗi người 10 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Thị Hằng tại cơ quan Công an.

Theo Trung tá Đỗ Tân Phú, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Thanh Hoá, thủ đoạn của Hằng là lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin, thu gom những người mang thai ngoài ý muốn, sau đó mang về nhà lo ăn uống, sinh hoạt. Đến thời kỳ sinh nở thì đối tượng lo viện phí, sau khi sinh con xong thì đối tượng làm giấy tờ giả và liên hệ trên mạng xã hội với những gia đình hiếm muộn con và bán 70 - 80 triệu đồng/cháu bé.

Từ thực tế điều tra của lực lượng Công an cho thấy, nạn nhân mà các đối tượng buôn người nhắm tới thường là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, nhận thức pháp luật còn hạn chế; phụ nữ bị tổn thương về tình cảm; các cháu gái ở độ tuổi mới lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm sống.

"Đáng chú ý, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi với quy mô ngày càng phức tạp. Thay vì tiếp cận nạn nhân trực tiếp như trước kia, hiện nay, các đối tượng lại lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân và đưa ra nhiều bẫy hấp dẫn như: dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao; lập các nhóm kín để nhận con nuôi, mang thai hộ; đưa phụ nữ ra nước ngoài lấy chồng… khiến các nạn nhân dễ dàng mắc bẫy", Trung tá Phú cho biết thêm.

Nữ nhân viên quán karaoke suýt bị bán ra nước ngoài

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) phát hiện tài khoản Facebook "Thanh Hải" có đăng bài tuyển lựa nhân viên phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn huyện Thường Xuân. Tiến hành xác minh, Công an huyện Thường Xuân phát hiện người sử dụng tài khoản trên là Lê Thanh Hải, ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hải đang móc nối với một số đối tượng ngoài địa bàn để trao đổi, mua bán một cháu gái dưới 16 tuổi, với mục đích đưa ra nước ngoài trái pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thường Xuân đã ngăn chặn kịp thời và bắt giữ 3 đối tượng Lê Thanh Hải, Đào Thị Trang và Trần Hải Đăng, khi các đối tượng đang thực hiện giao dịch mua bán cháu M. T. T.V. (SN 2008, trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nhằm đưa cháu T.V. sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc.

3 đối tượng (từ trái qua) Trang, Hải và Đăng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do có nhu cầu tuyển nhân viên phục vụ quán karaoke nên Lê Thanh Hải (là đối tượng chăn dắt gái trên địa bàn huyện Thường Xuân) đã đăng bài lên mạng xã hội tìm kiếm nhân viên.

Ngày 21/6, cháu T.V. (khi đó đang là nhân viên quán karaoke ở quận Đông Anh, TP Hà Nội) liên hệ với Hải và nói đang nợ chủ quán karaoke 26 triệu đồng, muốn đi phải trả hết số tiền trên. Sau đó, Hải đã bỏ ra số tiền trên để chuộc cháu T.V. về làm nhân viên quán hát cho mình.

Quá trình làm việc cho Hải, cháu T.V. tiếp tục lên mạng xã hội tìm việc và quen với Vũ Đình Quang (SN 2007, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và được Quang rủ sang Campuchia làm việc. Sau đó, Quang gọi điện cho Trần Hải Đăng ở quận Đống Đa, TP Hà Nội trao đổi về việc T.V. có nhu cầu tìm việc làm.

Tiếp đến, Đăng gọi điện cho Đào Thị Trang (đang làm việc tại sòng bạc ở Campuchia) thống nhất sẽ chuộc cháu T.V. từ Lê Thanh Hải với giá 30 triệu đồng.

Ngày 02/7, Trang từ Campuchia về Việt Nam, cùng Đăng thuê taxi chạy vào Thanh Hóa đón cháu T.V. để đi sang Campuchia. Khi các đối tượng chuẩn bị đưa cháu T.V. lên xe thì bị Công an huyện Thường Xuân phát hiện và bắt giữ.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thường Xuân cho biết: "Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh, chúng tôi thấy rằng số người dân sang Campuchia làm ăn, hầu như đều bị các đối tượng đưa vào hoạt động trong các sòng bạc hoặc đưa vào làm trong các nhóm liên quan đến lừa đảo. Thậm chí, phụ nữ hoặc trẻ em gái có thể đưa vào hoạt động trong các ổ nhóm mại dâm. Nếu muốn giải thoát thì các đối tượng có thể cho liên lạc với gia đình và đưa ra số tiền chuộc rất lớn".

Được biết, trước diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người, lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hoá đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố 3 vụ, 4 bị can về tội mua bán người trong đó có 2 vụ mua bán trẻ em dưới 16 tuổi.