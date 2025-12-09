Ô nhiễm không khí lên mức báo động, máy lọc không khí LG, Sharp, Cuckoo, Coway, Daikin… bất ngờ được ‘săn lùng’
GĐXH - Nhiều hãng máy lọc không khí đang tung ra thị trường các dòng sản phẩm từ bình dân đến cao cấp để phục vụ nhu cầu của người dân trước thực trạng ô nhiễm không khí đang ở mức báo động.
Nhiều năm trở lại đây, chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục ở mức xấu, thậm chí chạm ngưỡng báo động. Trước thực trạng trên, nhu cầu sử dụng máy lọc không khí của người dân tăng cao, đặc biệt là những gia đình có người già và trẻ nhỏ.
Là người đang có nhu cầu mua máy lọc không khí, chị Phạm Phương Liên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Không khí Hà Nội ô nhiễm nặng nên tôi rất lo lắng về sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Sau khi tìm hiểu và tham khảo từ nhiều nguồn, tôi quyết định đầu tư tiền mua máy lọc không khí, về lâu về dài thì mỗi gia đình nên có một chiếc máy này để sử dụng ở trong nhà. Mặc dù số tiền để mua một chiếc máy lọc không khí không hề nhỏ nhưng tôi thấy xứng đáng, vì sức khỏe là quan trọng nhất".
Theo ghi nhận của PV Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) tại một số siêu thị điện máy lớn ở Hà Nội, các sản phẩm máy lọc không khí đang được bày bán đa dạng với đủ các mẫu mã, công năng sử dụng và giá thành khác nhau để phục vụ người tiêu dùng. Một số hãng máy lọc không khí bán chạy tại Việt Nam bao gồm: Sharp, Panasonic, Daikin, LG, Hitachi, Coway và các thương hiệu phổ biến khác như Xiaomi, Philips, Samsung và Electrolux,…
Chia sẻ về biến động của thị trường máy lọc không khí trong thời gian gần đây, anh N.V.T (nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Pico, Hà Nội) cho biết: "Ô nhiễm không khí tại Hà Nội trong những ngày gần đây luôn ở mức rất xấu, vì vậy nhu cầu mua máy lọc không khí của người dân cũng tăng cao. Tại cả hệ thống bán trực tiếp và online đều được khách hàng quan tâm, mua và đặt hàng liên tục, thậm chí có khách cùng lúc mua vài chiếc vừa để gia đình sử dụng vừa làm quà tặng.
Thời gian này các chương trình ưu đãi, giảm giá khi mua máy lọc không khí cũng được áp dụng. Các hãng máy lọc không khí đang được nhiều người ưa chuộng phải kể đến như LG, Sharp hay Coway…dòng này vừa có chất lượng lõi lọc tốt, hình thức nhỏ gọn, giá cả lại hợp lý".
Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, một số hệ thống siêu thị điện máy khác như: Điện máy xanh, Media Mart, Nguyễn Kim,… cũng đã nhập thêm mẫu máy lọc không khí ở các phân khúc giá khác nhau, từ bình dân đến cao cấp đều sẵn hàng.
"Khách hàng muốn mua máy lọc không khí tốt nên chú trọng đến phần lõi lọc, vì đây sẽ là phần quyết định việc lọc không khí có đảm bảo chuẩn hay không. Có nhiều loại thiết kế bắt mắt nhưng khi mở lõi và màng lọc bên trong thì lại không thật sự tốt. Vì vậy, người tiêu dùng nên tham khảo thật kĩ và nên lựa chọn các cơ sở uy tín để mua hàng để được tư vấn và bảo hành cẩn thận. Tránh mua phải hàng kém chất lượng vừa mất tiền mà lại không có hiệu quả", chị H.T.P (quản lý tại siêu thị điện máy Media Mart) cho hay.
Hiện các dòng máy lọc không khí trên thị trường có mức giá dao động từ 2–6 triệu đồng cho các mẫu phổ thông, công năng sử dụng với không gian nhỏ (từ 15 – 20 m2 ) và từ 20-30 triệu đồng cho dòng cao cấp.
"Những dòng máy lọc không khí cao cấp sẽ được trang bị màng lọc HEPA H13–H14, cảm biến bụi mịn, khả năng lọc diện tích lớn và tính năng tự động điều chỉnh theo chất lượng không khí được nhiều gia đình quan tâm. Các thương hiệu như LG, Dyson, Sharp hay Coway là những lựa chọn phổ biến trong dịp này", anh Đức Dũng (chủ một siêu thị điện máy tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
Trước đó, tối 7/12 chất lượng không khí Hà Nội trở lại ngưỡng rất xấu. Số liệu từ Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tối 7/12 cho thấy Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới với chỉ số AQI ở mức 230- ngưỡng tím (mức rất không tốt cho sức khỏe), bụi mịn PM2.5 gia tăng. Dự báo, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức rất xấu.
Theo lý giải của chuyên gia khí tượng chính điều kiện thời tiết bất lợi khiến cho khói bụi, chất ô nhiễm bị giữ lại ở sát với mặt đất.
Thời tiết Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với trời lặng gió gây ra hiện tượng nghịch nhiệt nhất là về đêm và sáng sớm. Lớp không khí lạnh bị chặn ở phía dưới khiến cho khói bụi từ giao thông, sinh hoạt, xây dựng khó khuếch tán lên bầu khí quyển.
Đồng thời sương mù vào buổi sáng khiến cho bụi mịn bám hơi nước lơ lửng lâu hơn làm cho không khí bị mờ đục, tầm nhìn giảm và gây cảm giác khó chịu. Tình trạng này chỉ được cải thiện phần nào vào buổi trưa khi trời có nắng.
Do điều kiện thời tiết còn kéo dài tại Thủ đô Hà Nội cũng như nhiều nơi khu vực Bắc Bộ trong 2-4 ngày tới thì tình trạng ô nhiễm vẫn còn tiếp diễn.
Một số nơi như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên mức 200 (ở mức rất xấu). Tiếp đến là Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ chỉ số AQI trên 150 (ở mức xấu).
Với chất lượng không khí ở mức này thì gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời. Trường hợp đi ra ngoài thì nên đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn để đảm bảo sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật.
Theo PGS. Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, những chất độc hại do ô nhiễm môi trường khi hít vào phổi với người bình thường sẽ có cơ chế thanh lọc, đào thải. Tuy nhiên, khi tiếp xúc thường xuyên với các chất độc hại, nhất là bụi mịn PM2.5, khả năng thanh lọc của phổi sẽ quá tải và gặp nhiều khó khăn.
Khi cơ thể hít vào các chất độc hại, chúng sẽ đi vào các phế nang và khuếch tán toàn cơ thể qua hệ thống mạch máu, tác động nhiều cơ quan gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi và các bệnh lý khác như tim mạch, hen phế quản, nhiễm trùng đường hô hấp.
Bác sĩ Lê Thị Xuân Mai, Phó khoa hô hấp, Bệnh viện Nhân dân 115, cho hay các bệnh hô hấp thường gặp liên quan đến ô nhiễm không khí hiện nay như: hen phế quản, viêm phế quản cấp/mạn, viêm phổi và ung thư phổi. Những người dễ bị ảnh hưởng nhất do ô nhiễm không khí là trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền (hen, COPD, tim mạch), phụ nữ mang thai...
