Lịch cắt điện Hải Phòng tuần này (từ 6 – 12/5/2024): Hàng loạt tuyến phố, khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục

KH TBA May Bảo Long

Điện lực Quận Kiến An

Điện lực Quận Kiến An

06/05/2024 từ 08:00 - 09:00

Cắt DPT 431-3 TBA An Dương 14 lộ 480E2.21 thị trấn An Dương - An Dương