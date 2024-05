Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 2/5 – 5/5/2024): Sau nghỉ lễ hàng loạt khu vực dân cư nằm trong diện không có điện để dùng

04/05/2024 từ 06:00 - 07:15

Phụ tải 471-E3.9 đến Re 471/12: TBA Kho Sở, TBA Kho Sở 1, TBA TT Sở Điện, TBA Kho Vật Tư, - Phường Trường Thi; TBA Văn Miếu 1, 2, TBA Mỹ Trọng 1 Phường Văn Miếu, TBA Trường TC Nghề 20 BQP, TBA Thủ Công Mỹ Nghệ, TBA May Nam Hà, TBA An Biên M1, TBA An Biên M2, TBA CTCP Xe Đạp Xe Máy, TBA May Nam An, TBA Bệnh Viện Y Đức, TBA Bia NADA (Máy Giấy).