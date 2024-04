Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 22/4 – 27/4/2024): Trước nghỉ lễ hàng loạt hộ dân vẫn mất điện từ sáng sớm

25/04/2024 từ 06:15 – 06:30

ĐZ 373E3.22 bao gồm: - Khách hàng chuyên dùng TBA: Anh Đức, Kim Giang, Bơm Vĩnh Trị, Bơm An Châu, Trường Đại An, Phương lan 1, Phương Lan 2, Vĩnh Thắng, Cty TNHHSXTM dệt may Việt Thái, Vĩnh Tiến, Vĩnh Oanh 2, Bơm Gon – Xã Yên Đồng: TBA La Ngạn 1, La Ngạn 2, La Ngạn 3, La Ngạn 4, La Ngạn 5, La Ngạn 6, La Ngạn 7, La Ngạn 8, La Ngạn 9, Nấp 1, Nấp 2, Nấp 3, Nấp 4 – Xã Yên Trị: TBA Bắc Trị 1, Bắc Trị 2, Bắc Trị 3, Bắc Trị 4, Bắc Trị 7, Bắc Trị 8, Đông Trị 1, Đông Trị 2, Đông Trị 3, Đông Trị 4, Đông Trị 5, Tây Trị 1, Tây Trị 2, Tây Trị 3, Tây Trị 4