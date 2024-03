Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 25/3 – 1/4/2024): Những khu vực nào năm trong diện mất điện liên tục?

30/03/2024 từ 06:00 - 07:30

Phụ tải đường dây ĐZ 475 E3.1 sau Re 475/77/1 nhánh Sao Sáng Việt Hàn gồm: TBA Bell Đức, TBA CTy In An KT ViNa,TBA Châu Long,TBA Nam Hòa, TBA Hoa Thắng, TBA Phương Ngọc,TBA Hồng Phong, TBA Thuận Hòa Phát, TBA Nam Anh, TBA Jodo, TBA VICO 475E3.1 cụm CN An Xá.