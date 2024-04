Lịch cắt điện Nam Định tuần này (từ 8/4 – 16/4/2024): Hàng loạt khu vực dân cư mất điện từ sáng sớm đến chiều muộn

12/04/2024 từ 06:00 - 11:30

Phụ tải đường dây 478 E3.4 sau LBS Nhà máy nước gồm: TBA Trần Tế Xương6,7,9, Phù Long 1, Máy Chuối - Phường Trần Tế Xương; TBA Nha may nuoc ND M2 , TBA Nha May nuoc ND, TBA Nha may nuoc ND M3 thuộc Vị Hoàng; một phần Hạ Long; một phần P. Trần Tế Xương