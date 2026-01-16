Lương hưu tăng thế nào từ 2026?

Quốc hội quyết nghị về phụ cấp, tiền lương, lương hưu, trợ cấp

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Quốc hội thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 trong đó có nội dung điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206-KL/TW của Bộ Chính trị.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình trong nước và thế giới, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập trong các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị…

Theo Điều 3 Nghị quyết số 245/2025/QH15, cũng nêu rõ:

Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Năm 2026 tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán.

Cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tỉnh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Giao Chính phủ rà soát kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (chi tiền lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) do tỉnh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; cho phép các địa phương sử dụng số kinh phí tiết kiệm này để bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương.

Từ năm 2026, giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập theo quy định.

Theo đó, người đang hưởng lương hưu tiếp tục theo dõi Nghị định điều chỉnh lương hưu do Chính phủ ban hành trong năm 2026 để biết mức tăng chính thức.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất cơ sở tăng lương hưu được quy định thế nào?

Tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định việc điều chỉnh lương hưu đối với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc như sau:

- Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

- Điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

- Chính phủ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu quy định tại Điều này.

Theo đó, năm 2026 việc điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Đồng thời tại khoản 2 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng quy định về việc điều chỉnh lương hưu đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện như sau: "Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 67 của Luật này".

Theo quy định nêu trên, mức điều chỉnh tăng lương hưu được Chính phủ điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo chia sẻ của Luật gia Bùi Tường Vũ (Giám đốc Thư viện Pháp luật), năm 2026 dự kiến sẽ tăng lương hưu, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội và Kết luận 206-KL/TW năm 2025. Việc điều chỉnh do Chính phủ quyết định trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng, khả năng ngân sách nhà nước và quỹ BHXH, đồng thời ưu tiên tăng cao hơn cho người có lương hưu thấp và người nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp chênh lệch giữa các thế hệ hưu trí.

Có lương hưu người dân được hưởng những quyền lợi gì?

Lương hưu không chỉ đơn thuần là một khoản tiền nhận được hàng tháng, mà nó còn là một gói phúc lợi an sinh toàn diện được Nhà nước bảo hộ.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người dân có lương hưu sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

- Có thu nhập ổn định hàng tháng. Người hưởng chế độ được tính dựa trên tỷ lệ % đóng bảo hiểm và thời gian đóng. Từ năm 2026, chỉ cần đóng đủ 15 năm BHXH là đã đủ điều kiện nhận lương hưu (thay vì 20 năm như trước đây).

Lương hưu có thể đạt tối đa 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

- Bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí suốt đời: Ngay khi có quyết định hưởng lương hưu, sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí mà không phải đóng bất kỳ khoản phí nào hàng tháng.

- Người hưởng lương hưu được quỹ BHYT chi trả tới 95% chi phí khám chữa bệnh (trong khi người lao động bình thường thường chỉ được hưởng 80%).

Thẻ BHYT được tích hợp thẳng vào CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID/VssID, rất thuận tiện khi đi viện.

- Khi người hưởng chế độ lương hưu qua đời, người lo mai táng sẽ nhận được một khoản trợ cấp bằng 10 lần mức tham chiếu (Năm 2026, khoản này tương đương khoảng 23,4 triệu đồng).

- Thân nhân (con chưa thành niên, vợ/chồng hoặc bố mẹ già yếu hết tuổi lao động) sẽ được nhận trợ cấp tuất hàng tháng hoặc một khoản tiền mặt một lần tùy theo thời gian đã hưởng lương hưu.

- Nhà nước định kỳ điều chỉnh tăng lương hưu dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tăng trưởng kinh tế. Điều này giúp đảm bảo giá trị thực tế của đồng lương hưu, giúp người già vẫn sống tốt dù vật giá leo thang.

