Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 - 15/11/2026: Sẽ cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 11 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 11 - 15/11/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Hà Tiên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Hòn Đất
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái, khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 14 Mỹ Thái gồm tổ 1 ấp Mỹ Thái, tổ 1 ấp Thái Hưng, tổ 5 ấp Thái Tiến xã Sơn Kiên.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 11:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái gồm tổ 4 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Đê Quốc Phòng gồm từ tổ 8 đến tổ 13 ấp Vàm Rầy, tổ 22 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 15:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Cây Chôm gồm tổ 1 & từ tổ 14 đến tổ 18 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh An Thần thuộc tổ 13 ấp Xẻo Tràm xã Sơn Kiên.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 11:00:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái tổ 14 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 11:00:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái, Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh 13 Mỹ Thái gồm gồm tổ 1 ấp Kiên Bình, tổ 8 ấp Thái Hưng, tổ 14 ấp Mỹ Thái xã Sơn Kiên.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Minh
KHU VỰC: Một phần ấp Đông Bình, xã An Minh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quốc
KHU VỰC: Một Phần Khu Phố An Thới , Đặc Khu Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 18:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Cây thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu phú quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Cây thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu phú quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đá Dương Tơ , đặc khu phú quốc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần KP5 Dương Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Cây thông Ngoài Cửa Dương , đặc khu phú quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đá Dương Tơ, đặc khu phú quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 11:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đá Dương Tơ, đặc khu phú quốc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Mây , Đặc Khu Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn, đặc khu phú quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:00:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn, đặc khu phú quốc
THỜI GIAN: Từ 13:29:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đá Dương Tơ, đặc khu phú quốc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn, đặc khu phú quốc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Bãi Thơm, đặc khu phú quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:00:00 ngày 14/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Bãi Bổn Hàm Ninh, đặc khu phú quốc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
KHU VỰC: Kinh Xẻo Vẹt, xã Đông Thái, An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kinh 7 Biển (hướng ra biển)- xã Đông Thái, An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Đông Thành, Trung Quí - xã Đông Thái, An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
KHU VỰC: Đường Lộ Xe một phần ấp Hiệp Hòa, ấp Đồng Tranh xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 8h00 đến 16h00: Kênh Xáng Hậu ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ 10h00 đến 16h00: Kênh Ô Môi ấp Bình Hòa, ấp Xẻo Gia; Kênh Xáng Giữa ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 13h00 đến 17h00: Kênh Cái Nhum, Cái Tranh ấp Cái Nhum xã Vĩnh Phong. Từ 13h00 đến 17h00: Trạm Bơm Tân Nam ấp Cái Nhum xã Vĩnh Phong.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Riềng
KHU VỰC: Kinh Đường Láng và một phần Kinh KH9 - thuộc xã Hòa Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kinh Mù U và một phần sông Cái Bé - thuộc xã Long Thạnh và xã Giồng Riềng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Quao
KHU VỰC: Ấp Thắng Lợi xã Vĩnh Tuy
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/11/2026 đến 13:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/11/2026 đến 15:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phước Hưng, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Hòa Mỹ xã Định Hòa tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/11/2026 đến 10:30:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hưng, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/11/2026 đến 15:30:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mười Hùng, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/11/2026 đến 10:30:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mười Hùng, ấp Tân Đời, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/11/2026 đến 13:30:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mười Hùng, ấp Tân Đời, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/11/2026 đến 15:30:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/11/2026 đến 15:30:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Phú xã Gò Quao tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 13:00:00 ngày 14/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Lục Phi xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/11/2026 đến 15:00:00 ngày 14/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tạ Quang Tỷ xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kiên Lương
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện U Minh Thượng
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Lê Minh Bằng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 12:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Lê Minh Bằng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Từ 7h30 đến 12h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Vĩnh Lập, Vĩnh Tân – xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 12:00:00 ngày 13/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Chống Mỹ, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cạn Ngọn A, Xã Vĩnh Hoà, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Chống Mỹ, Xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giang Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.
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