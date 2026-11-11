Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 - 15/11/2026: Sẽ cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 11 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4 - 8/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 11 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái, khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 14 Mỹ Thái gồm tổ 1 ấp Mỹ Thái, tổ 1 ấp Thái Hưng, tổ 5 ấp Thái Tiến xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 11:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái gồm tổ 4 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Đê Quốc Phòng gồm từ tổ 8 đến tổ 13 ấp Vàm Rầy, tổ 22 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 15:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Cây Chôm gồm tổ 1 & từ tổ 14 đến tổ 18 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh An Thần thuộc tổ 13 ấp Xẻo Tràm xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 11:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái tổ 14 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 11:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái, Khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh 13 Mỹ Thái gồm gồm tổ 1 ấp Kiên Bình, tổ 8 ấp Thái Hưng, tổ 14 ấp Mỹ Thái xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Bình, xã An Minh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố An Thới , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 18:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cây thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu phú quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cây thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu phú quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đá Dương Tơ , đặc khu phú quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần KP5 Dương Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Cây thông Ngoài Cửa Dương , đặc khu phú quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đá Dương Tơ, đặc khu phú quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 11:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đá Dương Tơ, đặc khu phú quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Mây , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn, đặc khu phú quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn, đặc khu phú quốc

THỜI GIAN: Từ 13:29:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đá Dương Tơ, đặc khu phú quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn, đặc khu phú quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Bãi Thơm, đặc khu phú quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Bãi Bổn Hàm Ninh, đặc khu phú quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Kinh Xẻo Vẹt, xã Đông Thái, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh 7 Biển (hướng ra biển)- xã Đông Thái, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đông Thành, Trung Quí - xã Đông Thái, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Đường Lộ Xe một phần ấp Hiệp Hòa, ấp Đồng Tranh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 16h00: Kênh Xáng Hậu ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 10h00 đến 16h00: Kênh Ô Môi ấp Bình Hòa, ấp Xẻo Gia; Kênh Xáng Giữa ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 13h00 đến 17h00: Kênh Cái Nhum, Cái Tranh ấp Cái Nhum xã Vĩnh Phong. Từ 13h00 đến 17h00: Trạm Bơm Tân Nam ấp Cái Nhum xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Kinh Đường Láng và một phần Kinh KH9 - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Mù U và một phần sông Cái Bé - thuộc xã Long Thạnh và xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Ấp Thắng Lợi xã Vĩnh Tuy

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/11/2026 đến 13:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/11/2026 đến 15:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Hưng, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Mỹ xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/11/2026 đến 10:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hưng, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/11/2026 đến 15:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mười Hùng, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/11/2026 đến 10:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mười Hùng, ấp Tân Đời, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/11/2026 đến 13:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mười Hùng, ấp Tân Đời, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/11/2026 đến 15:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/11/2026 đến 15:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Phú xã Gò Quao tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 13:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Lục Phi xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/11/2026 đến 15:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tạ Quang Tỷ xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Lê Minh Bằng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 12:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Lê Minh Bằng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Từ 7h30 đến 12h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Vĩnh Lập, Vĩnh Tân – xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 12:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Chống Mỹ, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cạn Ngọn A, Xã Vĩnh Hoà, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Chống Mỹ, Xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 15/11/2026.