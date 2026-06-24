Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 24 - 28/6/2026: Cúp điện từ 5h đến 18h hàng loạt khu vực
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 24 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24 - 28/6/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
KHU VỰC: một phần đường Chi Lăng, đường Sư Thiện An P.Rạch Giá tỉnh an Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Ngô Quyền, đường Sư Thiện An P.Rạch Giá tỉnh an Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường mạc Thiên Tích P.Vĩnh Thông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Ấp Tân Tiến, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KP Minh Long, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KP Minh Long, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 phần ấp Minh Phong, Vĩnh Hòa , Vĩnh Phú, Vĩnh Quới - xã Bình An
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/06/2026 đến 18:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 phần ấp Minh Phong, An Thành, An Lạc- xã Bình An
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/06/2026 đến 18:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp An Thới- xã Bình An
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/06/2026 đến 18:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Minh Phong , An Bình- xã Bình An
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/06/2026 đến 18:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Minh Phong , An Bình , An Lạc -an Thành- xã Bình An
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/06/2026 đến 18:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 28/6/2026.
Lịch cúp điện Hà Tiên
KHU VỰC: Khu vực Núi đồng, núi nhọn, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Dọc quốc lộ 80 (từ trạm Trung đoàn 20 đến chợ Thuận yên), Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: :KH nuôi tôm Huỳnh Kim Linh, Dương Hòa, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòn Đất
KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ gần bến đò Nam Thái cũ đến giáp ranh ấp Số 8 xã Sơn Kiên gồm từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Chòm Sao, từ tổ 1 đến tổ 3 ấp Đầu Doi xã Hòn Đất
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực bờ tây kinh Mỹ Thái gồm tổ 15 ấp Số 8 xã Sơn Kiên,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên & 2 bên kinh Cây Gòn gồm từ tổ 8 đến tổ 10 ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận, tổ 3 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu vượt Nam Thái đến Tổ Quản lý điện Hòn Đất gồm từ tổ 8 đến tổ 10 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
KHU VỰC: Một phần xã An Minh - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Đông Hòa - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần Xã An Minh- Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần Xã An Minh- Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần Xã An Minh- Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 10:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần Xã An Minh- Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/06/2026 đến 13:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần Xã An Minh- Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần Xã Đông Hòa- Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần Xã Đông Hòa- Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần Xã An Minh - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quốc
KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Dương Tơ , Hàm Ninh , Bãi thơm , Đặc Khu Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cây Thông Ngoài , Cây Thông Trong , Đặc Khu Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 14:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Gành Dầu, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 15:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố An Thới, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
KHU VỰC: Ấp Xẻo Đước1, 2, 3 tuyến đường Kinh Thứ 2, xã An Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Lô 3, Cái Nước, tuyến đường Cái Nước Ngọn, xã An Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 5, ấp Tây Sơn, xã An Biên, AG
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 13h00: Kênh 195 ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 13:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h30: Khu vực từ 6500 đến 8000 Kênh 3 xã Vĩnh Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ 10h0 đến 15h00: Đường Lộ Xe ấp Hiệp Hòa, Đồng Tranh và Kênh Nước Chảy ấp Nước Chảy xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 15:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 15h00 đến 17h00: Kênh Hàng Gòn ấp Hiệp Hòa xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Kênh Cái Tranh xã Vĩnh Phong.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 11h00: Kênh Cái Tranh xã Vĩnh Phong. Từ 7h30 đến 11h00: Trạm Bơm Tân Nam ấp Cái Tranh xã Vĩnh Phong ..
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h30: Kênh Lò Rèn, Kênh 3, Kênh Thủy Lợi, Kênh Đòn Dong xã Vĩnh Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 14h00: Khu vực từ Chợ Nổi ấp Vĩnh Lộc 1 đến Cống Thủy Lợi ấp Vĩnh Lộc 2, ấp Vĩnh Trinh, Kênh 2, Kênh 14, Kênh 13 và một phần ấp Bờ Xáng xã Vĩnh Thuận .
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 14:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Riềng
KHU VỰC: Kinh Trảng Tranh - thuộc xã Hòa Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kinh Xáng Ô Môn, Kinh 700, Lộ 62, Kinh Mới , Kinh Ông Dèo - thuộc xã Hòa Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kinh Cái Nhum - thuộc xã Long Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ khu vực UBND xã Vĩnh Thạnh cũ đến Ngã tư Bà Nguyệt - thuộc xã Long Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ Quán TƯ Nhiên đến Cầu Cò Tuất (2 bên sông) - ấp Chà Rào, ấp Thạnh Bình, Kinh Xẻo Còng, Kinh Hội Đồng, Kinh Bờ Đế - thuộc xã Giồng Riềng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ Đảng Ủy xã Giồng Riềng đến Quán Tư Nhiên - thuộc một phần ấp Nội Ô, một phần ấp 7, một phần ấp Chà Rào và Đãng ủy xã Giồng Riềng - thuộc xã Giồng Riềng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đoạn từ cửa hàng xăng dầu Petrolimex đến dóc Cầu B4 - Cây xăng số 3 và Đoạn dọc sông phái sau cây xăng số 3 - thuốc ấp 6 - xã Giồng Riềng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/06/2026 đến 11:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Quao
KHU VỰC: Ấp Phước An Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiên Lương
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đùng, ấp Sông Chinh, ấp Rẫy Mới, ấp Hồ Bườn, ấp Ba Trại - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ba Núi (đường vô núi Sơn Trà) - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh Thượng
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 9h30: Khu vực mất điện một phần ấp: Cạn Ngọn A – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Lê Minh Bằng
THỜI GIAN: Từ 08:26:00 ngày 24/06/2026 đến 09:10:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 12h30 đến 16h30: Khu vực mất điện một phần ấp: Minh Kiên – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Chống Mỹ – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang. Nhà máy xây xác Trần Văn Đình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h00 đến 18h00: Khu vực mất điện một phần ấp: An Thạnh (Đoạn từ Kênh 18 đến kênh 19) – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang. Khu vực chợ An Minh Bắc.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 18:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Dân Quân, Chống Mỹ, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Chánh, Vĩnh Lập, Vĩnh Tân – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang. Nhà máy nước đá Hồng Nhân, Khu vực chợ Nhà Ngang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: An Hưng, Minh Thoại – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang. Vườn bưởi Huỳnh Trí Thức.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giang Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 28/6/2026.
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Hàng giả, hàng nhái 'biến hóa' tinh vi trên mạng, xử lý nhiều vụ vi phạmBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Dù tăng cường kiểm tra, xử lý, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP Huế vẫn còn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Tỷ giá USD hôm nay 24/6: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục khẳng định vị thếGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 24/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24 - 28/6/2026: Có nơi 5h sáng đã không còn điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Thông báo đặc biệt của Honda về các dòng xe máy liên quan đến xăng E10Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước
GĐXH - Honda Việt Nam vừa xác nhận toàn bộ các mẫu xe máy chính hãng do hãng sản xuất, lắp ráp và phân phối từ năm 1997 đều tương thích với xăng sinh học E10.
Loại quả 'tốt nhất thế giới' xưa mọc dại giờ là đặc sản, vào mùa bán đầy chợ Việt giá 'rẻ như cho', trồng một lần thu hoạch cả đờiGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Mắc cọp - lê rừng Sìn Hồ (Lai Châu) nay trở thành đặc sản mùa hè được săn đón, bán tới 40.000 đồng/kg và có thể trồng một lần cho thu hoạch nhiều năm.
Hà Nội: Giá nhà riêng trong ngõ tại phường Thanh Xuân tăng sau khi đường Nguyễn Tuân mở rộng, đường Vành đai 2,5 quy hoạchGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá nhà riêng tại khu vực phường Thanh Xuân cũng tăng đáng kể, thậm chí loạt nhà riêng trong ngõ cũng vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 24 - 28/6/2026: Khu vực Tân Hòa, Ngã Bảy, Châu Thành, Long Mỹ, Phụng Hiệp,… sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngàySản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Vì sao giá xe Hyundai Tucson giảm mạnh tới 100 triệu đồng, SUV cỡ C rẻ chưa từng có, chỉ ngang Mitsubishi Xforce?Giá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Giá xe Hyundai Tucson được giảm giá sâu tại nhiều đại lý được cho là động thái nhằm giải phóng lượng xe tồn kho, chuẩn bị cho phiên bản hybrid dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
Xe máy điện Honda giá 17,8 triệu đồng đẹp như Lead, đi 80km/lần sạc bán ở Việt Nam phù hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế mang nhiều nét tương đồng với Honda Lead, động cơ Bosch công suất 1.500W, mẫu xe điện này đáng chú ý trong tầm giá 20 triệu đồng.