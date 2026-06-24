Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 24 - 28/6/2026: Cúp điện từ 5h đến 18h hàng loạt khu vực

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 24 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 24 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần đường Chi Lăng, đường Sư Thiện An P.Rạch Giá tỉnh an Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Ngô Quyền, đường Sư Thiện An P.Rạch Giá tỉnh an Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường mạc Thiên Tích P.Vĩnh Thông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Tân Tiến, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KP Minh Long, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KP Minh Long, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 1 phần ấp Minh Phong, Vĩnh Hòa , Vĩnh Phú, Vĩnh Quới - xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/06/2026 đến 18:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 1 phần ấp Minh Phong, An Thành, An Lạc- xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/06/2026 đến 18:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp An Thới- xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/06/2026 đến 18:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Minh Phong , An Bình- xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/06/2026 đến 18:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Minh Phong , An Bình , An Lạc -an Thành- xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/06/2026 đến 18:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 28/6/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Khu vực Núi đồng, núi nhọn, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Dọc quốc lộ 80 (từ trạm Trung đoàn 20 đến chợ Thuận yên), Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: :KH nuôi tôm Huỳnh Kim Linh, Dương Hòa, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ gần bến đò Nam Thái cũ đến giáp ranh ấp Số 8 xã Sơn Kiên gồm từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Chòm Sao, từ tổ 1 đến tổ 3 ấp Đầu Doi xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực bờ tây kinh Mỹ Thái gồm tổ 15 ấp Số 8 xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên & 2 bên kinh Cây Gòn gồm từ tổ 8 đến tổ 10 ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận, tổ 3 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu vượt Nam Thái đến Tổ Quản lý điện Hòn Đất gồm từ tổ 8 đến tổ 10 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần xã An Minh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đông Hòa - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Xã An Minh- Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Xã An Minh- Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Xã An Minh- Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 10:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Xã An Minh- Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/06/2026 đến 13:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Xã An Minh- Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Xã Đông Hòa- Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Xã Đông Hòa- Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Xã An Minh - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 16:30:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Dương Tơ , Hàm Ninh , Bãi thơm , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cây Thông Ngoài , Cây Thông Trong , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 14:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Gành Dầu, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 15:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Ấp Xẻo Đước1, 2, 3 tuyến đường Kinh Thứ 2, xã An Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Lô 3, Cái Nước, tuyến đường Cái Nước Ngọn, xã An Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 5, ấp Tây Sơn, xã An Biên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 13h00: Kênh 195 ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 13:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h30: Khu vực từ 6500 đến 8000 Kênh 3 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 10h0 đến 15h00: Đường Lộ Xe ấp Hiệp Hòa, Đồng Tranh và Kênh Nước Chảy ấp Nước Chảy xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 15:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 15h00 đến 17h00: Kênh Hàng Gòn ấp Hiệp Hòa xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Kênh Cái Tranh xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 11h00: Kênh Cái Tranh xã Vĩnh Phong. Từ 7h30 đến 11h00: Trạm Bơm Tân Nam ấp Cái Tranh xã Vĩnh Phong ..

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h30: Kênh Lò Rèn, Kênh 3, Kênh Thủy Lợi, Kênh Đòn Dong xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 14h00: Khu vực từ Chợ Nổi ấp Vĩnh Lộc 1 đến Cống Thủy Lợi ấp Vĩnh Lộc 2, ấp Vĩnh Trinh, Kênh 2, Kênh 14, Kênh 13 và một phần ấp Bờ Xáng xã Vĩnh Thuận .

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 14:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Kinh Trảng Tranh - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Xáng Ô Môn, Kinh 700, Lộ 62, Kinh Mới , Kinh Ông Dèo - thuộc xã Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Cái Nhum - thuộc xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ khu vực UBND xã Vĩnh Thạnh cũ đến Ngã tư Bà Nguyệt - thuộc xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ Quán TƯ Nhiên đến Cầu Cò Tuất (2 bên sông) - ấp Chà Rào, ấp Thạnh Bình, Kinh Xẻo Còng, Kinh Hội Đồng, Kinh Bờ Đế - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ Đảng Ủy xã Giồng Riềng đến Quán Tư Nhiên - thuộc một phần ấp Nội Ô, một phần ấp 7, một phần ấp Chà Rào và Đãng ủy xã Giồng Riềng - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đoạn từ cửa hàng xăng dầu Petrolimex đến dóc Cầu B4 - Cây xăng số 3 và Đoạn dọc sông phái sau cây xăng số 3 - thuốc ấp 6 - xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/06/2026 đến 11:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Ấp Phước An Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đùng, ấp Sông Chinh, ấp Rẫy Mới, ấp Hồ Bườn, ấp Ba Trại - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Núi (đường vô núi Sơn Trà) - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 9h30: Khu vực mất điện một phần ấp: Cạn Ngọn A – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Lê Minh Bằng

THỜI GIAN: Từ 08:26:00 ngày 24/06/2026 đến 09:10:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 12h30 đến 16h30: Khu vực mất điện một phần ấp: Minh Kiên – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Chống Mỹ – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang. Nhà máy xây xác Trần Văn Đình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 18h00: Khu vực mất điện một phần ấp: An Thạnh (Đoạn từ Kênh 18 đến kênh 19) – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang. Khu vực chợ An Minh Bắc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 18:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Dân Quân, Chống Mỹ, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Chánh, Vĩnh Lập, Vĩnh Tân – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang. Nhà máy nước đá Hồng Nhân, Khu vực chợ Nhà Ngang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: An Hưng, Minh Thoại – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang. Vườn bưởi Huỳnh Trí Thức.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/06/2026 đến 17:00:00 ngày 28/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 28/6/2026.