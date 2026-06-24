Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 24 - 28/6/2026: Khu vực Tân Hòa, Ngã Bảy, Châu Thành, Long Mỹ, Phụng Hiệp,… sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 24 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 24 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 24 - 28/6/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/6/2026.
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp Phú Lợi và ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 13:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/06/2026 đến 15:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV14, phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:10:00 ngày 25/06/2026 đến 08:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 25/06/2026 đến 09:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV6, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 25/06/2026 đến 10:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV Ba Ngàn, Phường Đại Thành, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV Xẻo Vông, Phường Đại Thành TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:20:00 ngày 25/06/2026 đến 14:20:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi C, Xã Thạnh Hòa TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 25/06/2026 đến 14:40:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Sấy Niếu B, Xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:20:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 13:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 10:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã tân PhướcHưng, TP cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/06/2026 đến 13:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 13:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Phước Long, xã Đông Phước, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Thạnh Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Tân Thuận, xã Đông phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An, xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An, xã Phương Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/6/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Phú, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Bác, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 11:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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