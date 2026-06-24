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Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24 - 28/6/2026: Có nơi 5h sáng đã không còn điện để dùng

Thứ tư, 08:23 24/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 24 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 24 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24 - 28/6/2026: Có nơi 5h sáng đã không còn điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 24 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng: Công ty May trà vinh, Công ty TNHH SXTM Long Đức, Nguyễn Tú Uyên 3,

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng: CTy Bakery Trà Vinh Đường Nguyễn Tấn Liềng: Từ Vũ Đình Liệu đến nhà trọ Hoàng Anh Đường Trần Thành Đại: Từ Nguyễn Tấn Liềng đến đường Khu công nghiệp Long Đức

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Lý Tự Trọng: từ đường Lê Lợi đến đường Bạch Đằng - Đường Bạch Đằng: từ Cầu Tiệm Tương đến Đường Độc Lập Đường Hùng Vương: từ đường Lý Thường Kiệt đến UBND Phường 5 cũ Đường Dương Quang Đông Đường Độc Lập: từ đường phạm Thái Bường đến đường Bạch Đằng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cầu Ngang


KHU VỰC: Một phần ấp Huyền Đức xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lục xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Chùa xã Cầu Ngang, một phần ấp Ba So xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Rạch, ấp Nô Công xã Cầu Ngang, một phần ấp La Bang xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện ấp I, ấp II, ấp III, ấp IV và ấp Bến Đáy A xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 13:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Đáy A xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp IV xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cầu Kè


KHU VỰC: Trạm Dinh An 4 thuộc một phần ấp Dinh An, xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 12:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Bàu Sen, Bàu Sen 1, Bàu Sen 2 thuộc một phần ấp 2, xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Đìa Bí 3 thuộc một phần ấp Trà Mẹt, xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 13:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Thạnh Phú 7 thuộc một phần ấp 1, xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 13:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Chi nhánh Công ty Cổ Phần ZARIA Xanh (trạm Ép Gạch Ba Vũ) thuộc xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 15:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trà Cú


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Tây A) thuộc xã Tập Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/06/2026 đến 09:15:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ- xã Tập Sơn

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/06/2026 đến 10:15:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ- xã Tập Sơn

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/06/2026 đến 11:15:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ- xã Tập Sơn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 13:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cây Da) thuộc xã Tập Sơn

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/06/2026 đến 15:15:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cây Da) thuộc xã Tập Sơn, trạm Trường THCS Tập Sơn

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 24/06/2026 đến 15:15:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Xoài Thum- xã Trà Cú

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện ấp Ô, Đông Sơn- xã Tập Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm biến áp NMXX Trương Văn Tròn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:45:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp Rẫy Trà Cú) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện ấp Bãi Sào Chót- xã Hàm Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 13:45:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện ấp Trà Lés 2- xã Trà Cú

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện ấp Giồng Ông Thìn- xã Trà Cú

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Tục 1) thuộc xã Trà Cú

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tiểu Cần


KHU VỰC: Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, Ấp Định Phú A, Định Phú B, Định Phú C - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cây - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 12:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phụng Sa - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phụng Sa - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Chánh Hội A, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Chánh Hội B - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Duyên Hải


KHU VỰC: Mất điện khóm Long Điền, khóm Giổng Ổi, Khóm Phước Trị phường Duyên Hải, một phần ấp 16 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Bào Sen, một phần khóm Thống Nhất phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Bào Sen, khóm Giồng Giếng, một phần khóm Mù U phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 12:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Bào Sen, Giồng Giếng, một phần khóm Mù U phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Càng Long


KHU VỰC: Một phần Ấp Đon, xã Nhị Long; Một phần Ấp Dừa Đỏ 3 xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Gò Tiến và một phần ấp Gò Cà, Hiệp Phú, xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 2-1) ấp Bà Liêm xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 1-2) ấp Bà Liêm xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/06/2026 đến 10:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ông Yển 4) ấp Ông Yển xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ông Yển 3-1) ấp Ông Yển xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/06/2026 đến 12:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1-2) ấp Giồng Giá xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/06/2026 đến 13:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1-ĐNT) ấp Giồng Giá xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1-1) ấp Giồng Giá xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xẻo Ranh 2-1) ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/06/2026 đến 10:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1-3 ĐNT) ấp Thôn Vạn xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/06/2026 đến 10:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 1-2 ĐNT) ấp Bà Tình xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ngãi Lợi 2-1) ấp Ngãi Lợi xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Hưng Mỹ 1-1 ĐNT) ấp Đại Thôn xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/06/2026 đến 13:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 3-1) ấp Bùng Binh xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ngãi Hòa 2-1 ĐNT) ấp Ngãi Hòa xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 3-2) ấp Bùng Binh xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/06/2026 đến 15:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Ô Tre Nhỏ, Ô Tre Lớn, An Chay, Phú Thọ xã Châu Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ngũ Lạc


KHU VỰC: Một phần ấp 3, Đình Củ - xã Long Thành, Ấp Cồn Cù, Đông Thành, Hồ Thùng và một phần ấp Phước Thiện - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 13:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Rừng 1.1) thuộc ấp 1 - xã Long Thành và trạm chuyên dùng Bến phà Kênh Tắt 2 thuộc ấp 1 - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 13:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cù, Đông Thành, Phước Thiện - Ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24 - 28/6/2026: Có nơi 5h sáng đã không còn điện để dùng - Ảnh 2.Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 22 - 28/6/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

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