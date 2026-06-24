Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 24 - 28/6/2026: Có nơi 5h sáng đã không còn điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 24 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 24 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 24 - 28/6/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng: Công ty May trà vinh, Công ty TNHH SXTM Long Đức, Nguyễn Tú Uyên 3,
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng: CTy Bakery Trà Vinh Đường Nguyễn Tấn Liềng: Từ Vũ Đình Liệu đến nhà trọ Hoàng Anh Đường Trần Thành Đại: Từ Nguyễn Tấn Liềng đến đường Khu công nghiệp Long Đức
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Lý Tự Trọng: từ đường Lê Lợi đến đường Bạch Đằng - Đường Bạch Đằng: từ Cầu Tiệm Tương đến Đường Độc Lập Đường Hùng Vương: từ đường Lý Thường Kiệt đến UBND Phường 5 cũ Đường Dương Quang Đông Đường Độc Lập: từ đường phạm Thái Bường đến đường Bạch Đằng.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Một phần ấp Huyền Đức xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lục xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Chùa xã Cầu Ngang, một phần ấp Ba So xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch, ấp Nô Công xã Cầu Ngang, một phần ấp La Bang xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp I, ấp II, ấp III, ấp IV và ấp Bến Đáy A xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 13:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Đáy A xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp IV xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Trạm Dinh An 4 thuộc một phần ấp Dinh An, xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 12:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Bàu Sen, Bàu Sen 1, Bàu Sen 2 thuộc một phần ấp 2, xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Đìa Bí 3 thuộc một phần ấp Trà Mẹt, xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 13:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Thạnh Phú 7 thuộc một phần ấp 1, xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 13:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Chi nhánh Công ty Cổ Phần ZARIA Xanh (trạm Ép Gạch Ba Vũ) thuộc xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 15:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Tây A) thuộc xã Tập Sơn
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/06/2026 đến 09:15:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ- xã Tập Sơn
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/06/2026 đến 10:15:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ- xã Tập Sơn
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/06/2026 đến 11:15:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ- xã Tập Sơn
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 13:45:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cây Da) thuộc xã Tập Sơn
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/06/2026 đến 15:15:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cây Da) thuộc xã Tập Sơn, trạm Trường THCS Tập Sơn
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 24/06/2026 đến 15:15:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Xoài Thum- xã Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Ô, Đông Sơn- xã Tập Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm biến áp NMXX Trương Văn Tròn
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:45:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp Rẫy Trà Cú) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Bãi Sào Chót- xã Hàm Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 13:45:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Trà Lés 2- xã Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Giồng Ông Thìn- xã Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Tục 1) thuộc xã Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, Ấp Định Phú A, Định Phú B, Định Phú C - xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cây - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 12:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phụng Sa - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phụng Sa - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chánh Hội A, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Chánh Hội B - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện khóm Long Điền, khóm Giổng Ổi, Khóm Phước Trị phường Duyên Hải, một phần ấp 16 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Bào Sen, một phần khóm Thống Nhất phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Bào Sen, khóm Giồng Giếng, một phần khóm Mù U phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 12:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Bào Sen, Giồng Giếng, một phần khóm Mù U phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Một phần Ấp Đon, xã Nhị Long; Một phần Ấp Dừa Đỏ 3 xã Càng Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Gò Tiến và một phần ấp Gò Cà, Hiệp Phú, xã Càng Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 2-1) ấp Bà Liêm xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bà Liêm 1-2) ấp Bà Liêm xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/06/2026 đến 10:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ông Yển 4) ấp Ông Yển xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ông Yển 3-1) ấp Ông Yển xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/06/2026 đến 12:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1-2) ấp Giồng Giá xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/06/2026 đến 13:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1-ĐNT) ấp Giồng Giá xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Giá 1-1) ấp Giồng Giá xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xẻo Ranh 2-1) ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/06/2026 đến 10:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1-3 ĐNT) ấp Thôn Vạn xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/06/2026 đến 10:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 1-2 ĐNT) ấp Bà Tình xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ngãi Lợi 2-1) ấp Ngãi Lợi xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Hưng Mỹ 1-1 ĐNT) ấp Đại Thôn xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/06/2026 đến 13:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 3-1) ấp Bùng Binh xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ngãi Hòa 2-1 ĐNT) ấp Ngãi Hòa xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 3-2) ấp Bùng Binh xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/06/2026 đến 15:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ô Tre Nhỏ, Ô Tre Lớn, An Chay, Phú Thọ xã Châu Thành.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần ấp 3, Đình Củ - xã Long Thành, Ấp Cồn Cù, Đông Thành, Hồ Thùng và một phần ấp Phước Thiện - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 13:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Rừng 1.1) thuộc ấp 1 - xã Long Thành và trạm chuyên dùng Bến phà Kênh Tắt 2 thuộc ấp 1 - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 13:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cù, Đông Thành, Phước Thiện - Ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
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GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế mang nhiều nét tương đồng với Honda Lead, động cơ Bosch công suất 1.500W, mẫu xe điện này đáng chú ý trong tầm giá 20 triệu đồng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá iPhone 17 Pro Max lập kỷ lục về rẻ, thấp chưa từng thấy chờ iPhone 18 Pro Max sắp raGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17 Pro Max vừa ghi nhận mức thấp nhất từ khi mở bán, với một số phiên bản dung lượng cao giảm sâu tới 5 triệu đồng nhằm kích cầu thị trường.
Loại quả dại mọc đầy bờ rào không ai hái giờ thành đặc sản được ưa chuộng giá 120.000 đồng/kg, có tiền vẫn khó muaGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Loại quả dại này chính là quả gáo trước kia ít người ăn, nay là đặc sản ngon nức tiếng được lùng mua với giá 120.000 đồng/kg.
Tỷ giá USD hôm nay 23/6: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ ở khối ngân hàng và 'chợ đen'Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 23/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Xe máy điện Honda giá 17,8 triệu đồng đẹp như Lead, đi 80km/lần sạc bán ở Việt Nam phù hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế mang nhiều nét tương đồng với Honda Lead, động cơ Bosch công suất 1.500W, mẫu xe điện này đáng chú ý trong tầm giá 20 triệu đồng.